2026-27シーズンのラ・リーガ第4節で、日本代表MF佐藤龍之介が所属するバレンシアと強豪バルセロナが対戦する。

本記事では、バレンシアvsバルセロナの試合日程・キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

バレンシアvsバルセロナはいつ？何時から？

2026-27シーズンのラ・リーガ第4節バレンシアvsバルセロナは、2026年9月6日(日)にバレンシアの本拠地メスタージャで開催される。キックオフ時刻は日本時間23:15予定となっている。

項目 内容 対戦カード バレンシア vs バルセロナ 大会 ラ・リーガ第4節 開催日 2026年9月6日(日) キックオフ 23:15 会場 メスタージャ

※すべて日本時間。

バレンシアvsバルセロナの中継予定は？

2026-27シーズンのラ・リーガ第4節、バレンシアvsバルセロナは、動画配信サービス『U-NEXT』の「U-NEXTサッカーパック」と『DAZN』でライブ配信される。

なお、『ABEMA』、『SPOTV NOW』など、その他の主要動画配信サービスではライブ配信されない。また、地上波・BSでの生中継も予定されていない。

チャンネル 形態 中継予定 U-NEXTサッカーパック

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ライブ配信 DAZN ネット ○

ライブ配信 ABEMA ネット × SPOTV NOW ネット × 地上波 テレビ ×

バレンシアvsバルセロナのおすすめ視聴方法

【U-NEXTサッカーパック】月額プラン無料体験でお得！

U-NEXT

2026-27シーズンのラ・リーガは、『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信している。視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、特典として1,200円分のポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックの支払いに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。なお、「月額プラン」の無料トライアル特典でもらえるポイントを「月額プラン」の支払いに充てることはできない。

なお、「U-NEXTサッカーパック」はラ・リーガやプレミアリーグをライブ配信。エールディヴィジやFAカップ、コパ・デル・レイなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

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※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

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シーズンを通してラ・リーガを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではラ・リーガ以外にもブンデスリーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。