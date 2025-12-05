J3・JFL入れ替え戦は何時から？キックオフ時間・対戦カード・中継予定

Jリーグの昇降格を左右する大一番が「J3・JFL入れ替え戦」だ。J3最下位クラブとJFLで上位に入ったクラブが、翌シーズンのJ3参入を懸けて対戦するこの入れ替え戦は、1年の成果が90分に凝縮される特別な舞台として毎シーズン大きな注目を集める。

本記事では、J3・JFL入れ替え戦のキックオフ時間・対戦カード・中継予定について紹介する。

J3・JFL入れ替え戦は何時から? キックオフ時間・対戦カードを紹介

Jリーグのカテゴリー入れ替えを決める「J3・JFL入れ替え戦」は、昇格と残留を懸けた大一番として毎年高い注目を集める。2025年はJFL年間2位のレイラック滋賀FCと、J3年間20位のアスルクラロ沼津が対戦し、来季のJ3参入枠を巡って争うことになった。

大会形式はホーム&アウェーの2試合制で、第1戦が12月7日(日)、第2戦が12月14日(日)に設定されている。初戦はレイラック滋賀FCの平和堂HATOスタジアムで13:00に開始し、翌週の第2戦はアスルクラロ沼津のホーム・愛鷹広域公園多目的競技場で14:00キックオフとなる。

2試合合計スコアで勝敗が決まるため、どのクラブも90分間の戦い方がそのまま来季のカテゴリーへ直結する。毎年ドラマが生まれる入れ替え戦だけに、両試合の展開から目が離せない。

J3・JFL入れ替え戦2025 日程・キックオフ時間一覧

試合 日付 キックオフ 対戦カード 会場 第1戦 12月7日(日) 13:00 レイラック滋賀FC vs アスルクラロ沼津 平和堂HATOスタジアム 第2戦 12月14日(日) 14:00 アスルクラロ沼津 vs レイラック滋賀FC 愛鷹広域公園多目的競技場

J3・JFL入れ替え戦2025の地上波放送・NHK中継・TVer配信は?

来季のカテゴリーが決まる「J3・JFL入れ替え戦2025」は大きな注目を集めているが、現時点で確認されている中継体制はDAZNによる独占的なライブ配信と見逃し対応のみとなっている。地上波テレビやNHKでの放送は予定されておらず、TVerでの配信も実施されない見込みだ。

入れ替え戦はレイラック滋賀FC(JFL2位)とアスルクラロ沼津(J3最下位)のホーム&アウェー方式で2試合が行われる。第1戦は滋賀の平和堂HATOスタジアム、第2戦は沼津の愛鷹広域公園多目的競技場で開催され、両試合ともDAZNが中継を担当するため、視聴方法は配信サービスに一本化されている。

無料で視聴できる地上波・NHK中継、TVerでのリアルタイム配信はいずれも設定されていない。

J3・JFL入れ替え戦2025 放送・配信一覧

第1戦｜12月7日(日)13:00｜レイラック滋賀FC vs アスルクラロ沼津｜会場: 平和堂HATOスタジアム｜ネット配信: DAZN｜地上波: ×｜NHK: ×｜TVer: ×

第2戦｜12月14日(日)14:00｜アスルクラロ沼津 vs レイラック滋賀FC｜会場: 愛鷹広域公園多目的競技場｜ネット配信: DAZN｜地上波: ×｜NHK: ×｜TVer: ×

J3・JFL入れ替え戦のおすすめ視聴方法

J3・JFL入れ替え戦はDAZNで配信される。

「DMM×DAZNホーダイ」ならDAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

DMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可