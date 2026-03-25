2026年のプロ野球レギュラーシーズンが、まもなく開幕を迎える。

本記事では、プロ野球2026開幕戦の日程や対戦カード、中継予定を紹介する。

プロ野球2026開幕戦はいつ？

2026年のプロ野球は、3月27日(金)にセ・パ両リーグのレギュラーシーズンが開幕。5月26日(火)～6月18日(木)にかけては交流戦が行われる。その後、9月末にレギュラーシーズンが終了。10月10日(土)～19日(月)にクライマックスシリーズ、そして10月24日(土)～11月1日(日)に日本シリーズが行われる。

プロ野球2026 年間スケジュール

開幕日：3月27日(金)

レギュラーシーズン：3月27日(金)～9月30日(水) (※セ・リーグは一部カード未発表)

セ・パ交流戦：5月26日(火)～6月18日(木)

クライマックスシリーズ：

ファーストステージ：10月10日(土)～13日(火) (※予備日含む)

ファイナルステージ：10月14日(水)～19日(月) (※予備日含む)

ファーストステージ：10月10日(土)～13日(火) (※予備日含む) ファイナルステージ：10月14日(水)～19日(月) (※予備日含む) 日本シリーズ：10月24日(土)～11月1日(日)

プロ野球2026のセ・パ開幕カード・日程・中継予定は？

プロ野球2026のセ・パ開幕戦カードおよび開催日時、中継予定は以下の通り。中継局は多岐にわたるが、ネット『DAZN』では広島東洋カープ主催試合を除くすべての試合が視聴可能だ。

セ・パ開幕戦カード一覧

※中継予定は変更となる場合があります。最新情報は各放送・配信局公式サイトよりご確認ください。

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※本ページの情報は2026年3月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。