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Tsutomu Maeda

プロ野球2026開幕戦はいつ？セ・パ開幕対戦カード・試合日程・中継予定

2026年シーズンのプロ野球はいつ開幕を迎える？セ・パ両リーグの開幕戦対戦カードや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定、中継スケジュールを紹介。

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本記事では、プロ野球2026開幕戦の日程や対戦カード、中継予定を紹介する。

プロ野球2026開幕戦はいつ？

2026年のプロ野球は、3月27日(金)にセ・パ両リーグのレギュラーシーズンが開幕。5月26日(火)～6月18日(木)にかけては交流戦が行われる。その後、9月末にレギュラーシーズンが終了。10月10日(土)～19日(月)にクライマックスシリーズ、そして10月24日(土)～11月1日(日)に日本シリーズが行われる。

プロ野球2026 年間スケジュール

  • 開幕日：3月27日(金)
  • レギュラーシーズン：3月27日(金)～9月30日(水) (※セ・リーグは一部カード未発表)
  • セ・パ交流戦：5月26日(火)～6月18日(木)
  • クライマックスシリーズ：
    ファーストステージ：10月10日(土)～13日(火) (※予備日含む)
    ファイナルステージ：10月14日(水)～19日(月) (※予備日含む)
  • 日本シリーズ：10月24日(土)～11月1日(日)

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プロ野球2026のセ・パ開幕カード・日程・中継予定は？

プロ野球2026のセ・パ開幕戦カードおよび開催日時、中継予定は以下の通り。中継局は多岐にわたるが、ネット『DAZN』では広島東洋カープ主催試合を除くすべての試合が視聴可能だ。

セ・パ開幕戦カード一覧

リーグ試合日プレイボール時刻対戦カードテレビ放送ネット配信
セ・リーグ2026年3月27日(金)18:00広島 vs 中日・中京テレビ
・広島テレビ
J SPORTS
スカパー！プロ野球セット		J SPORTSオンデマンド
Amazon Prime Video J SPORTSチャンネル
2026年3月27日(金)18:15巨人 vs 阪神・日本テレビ系
スカパー！プロ野球セット
日テレジータス		DAZN
・Hulu
・GIANTS TV
・虎テレ
2026年3月27日(金)18:00DeNA vs ヤクルト・tvk
・BS-TBS
スカパー！プロ野球セット
TBSチャンネル2		DAZN
J SPORTSオンデマンド
U-NEXT
・ニコニコプロ野球チャンネル
FODプレミアム
パ・リーグ2026年3月27日(金)18:30ソフトバンク vs 日本ハム・FBS福岡放送
・札幌テレビ
・TOKYO MX
・NHK BS
・スポーツライブ＋
スカパー！プロ野球セット		DAZN
パ・リーグTV
・Rakuten パ・リーグSpecial
・ベースボールLIVE
・ホークスTV
2026年3月27日(金)18:30ロッテ vs 西武・チバテレ
・BSよしもと
・日テレNEWS24
スカパー！プロ野球セット		DAZN
パ・リーグTV
・Rakuten パ・リーグSpecial
・ベースボールLIVE
2026年3月27日(金)18:30オリックス vs 楽天・ミヤギテレビ
・BS12トゥエルビ
J SPORTS
スカパー！プロ野球セット		DAZN
パ・リーグTV
・Rakuten パ・リーグSpecial
・ベースボールLIVE

※中継予定は変更となる場合があります。最新情報は各放送・配信局公式サイトよりご確認ください。

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※本ページの情報は2026年3月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。