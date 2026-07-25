プロ野球のマイナビオールスターゲーム2026が、2日間にわたって開催される。

本記事では、プロ野球オールスター2026の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

プロ野球オールスター2026はいつ？試合日程

プロ野球オールスター2026は、第1戦が7月28日(火)に東京ドーム、第2戦が富山市民球場で7月29日(水)に行われる。また、第2戦が雨天等中止の場合は予備日の7月30日(木)に順延される。

第1戦、第2戦ともに当日のタイムスケジュールはほぼ同様。ホームランダービーが17:30～18:00、開会式・入場式が18:00～18:25に行われる。1日目のみ野球殿堂入り表彰が17:25～17:30に実施予定だ。

イベント 開催時間 第1戦：7/28(火) 第2戦：7/29(水) 打撃練習

(ホーム・チーム) 15:25～16:05

(40分) 15:30～16:10

(40分) 打撃練習

(ビジティング・チーム) 16:10～16:50

(40分) 16:15～16:55

(40分) 守備練習

(ビジティング・チーム) 16:55～17:05

(10分) 17:00～17:10

(10分) 守備練習

(ホーム・チーム) 17:05～17:15

(10分) 17:10～17:20

(10分) 野球殿堂入り表彰 17:25～17:30

(5分) - ホームランダービー 17:30～18:00

(30分) 17:30～18:00

(30分) 開会式・入場式 18:00～18:25

(25分) 18:00～18:25

(25分) オールスターゲーム本戦 18:30～ 18:30～

プロ野球オールスター2026のテレビ放送・ネット配信予定

プロ野球オールスター2026は、テレビ放送が地上波『テレビ朝日』と『BS朝日』でリレー放送、『CSテレ朝チャンネル2』では通しで生中継が行われる。ネット配信は、『ABEMA』でホームランダービーからライブ配信予定だ。

試合 月日 チャンネル 放送・配信時間 第1戦 7月28日(火) テレビ朝日

※一部地域を除く 18:30～21:00 BS朝日 ホームランダービー：17:30～18:30

リレー放送：21:00～ CSテレ朝チャンネル2 17:30～試合終了まで ABEMA 17:30～試合終了まで 第2戦 7月29日(水) テレビ朝日

※一部地域を除く 18:30～21:00 BS朝日 ホームランダービー：17:30～18:30

リレー放送：21:00～ CSテレ朝チャンネル2 17:30～試合終了まで ABEMA 17:30～試合終了まで 予備日 予備日：7月30日(木) ※第2戦が雨天等中止の場合のみ実施 テレビ朝日

※一部地域を除く 18:30～21:00 BS朝日 ホームランダービー：17:30～18:30

リレー放送：21:00～ CSテレ朝チャンネル2 17:30～試合終了まで ABEMA 17:30～試合終了まで

※日程および中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

プロ野球オールスター2026のおすすめ視聴方法

プロ野球

マイナビオールスターゲーム2026は、第1戦・第2戦ともにABEMAで無料ライブ配信される。ABEMAでは2戦とも、ホームランダービーから試合終了まで配信される。

オールスターゲームは無料配信の対象となっているが、ABEMAプレミアムに登録することで広告なしで視聴することができる。

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