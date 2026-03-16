なでしこジャパン 女子アジアカップ準決勝はいつ？何時から？日程・放送予定

サッカー日本女子代表（なでしこジャパン）がAFC女子アジアカップ2026の準決勝で韓国女子代表と対戦する。

本記事では、なでしこジャパンの女子アジアカップ準決勝の試合日時や放送予定、視聴方法を紹介する。

なでしこジャパン 女子アジアカップ準決勝はいつ？

AFC女子アジアカップ2026準決勝の韓国女子代表vsなでしこジャパンは、日本時間2026年3月18日(日)18:00にキックオフを迎える、会場はオーストラリアのシドニーにあるスタジアム・オーストラリア（アコー・スタジアム）だ。

ラウンド AFC女子アジアカップ2026

準決勝 キックオフ日時

(日本時間) 2026年3月18日(水)

18:00 対戦カード 韓国女子代表

vs 日本女子代表 会場 スタジアム・オーストラリア

(オーストラリア) 放送・配信 DAZN

※開催日程・対戦カードは変更となる場合があります。

AFC女子アジアカップ｜テレビ放送・ネット配信予定

AFC女子アジアカップ2026は、ネット『DAZN』で独占ライブ配信。なでしこジャパン戦を含む全試合が『DAZN』でライブ配信される予定だ。

そのため、地上波を含むテレビ放送、他のプラットフォームでのネット配信は予定されていない。

AFC女子アジアカップ｜おすすめ視聴方法

AFC女子アジアカップ2026は『DAZN(ダゾーン)』が日本女子代表戦を含む全試合をライブ配信している。

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