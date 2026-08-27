朝倉海が、「UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン」への出場を予定している。

本記事では、朝倉海のUFC次戦の日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

朝倉海のUFC次戦はいつ？

朝倉海が出場予定となっている「UFCファイトナイト・上海」は、日本時間8月29日(土)に上海東方体育中心(中国・上海)で開催される。

当日のスケジュールは16:00にプレリム、19:00にメインカードが開始予定。朝倉海はメインイベントの4試合目に出場予定のため、20:30～21:30頃のゴングが予想されるが、他カードの進行状況によって大きく前後する可能性がある。

大会：UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン

開催日：8月29日(土)

開始時刻：

プレリム：16:00

メインカード：19:00

朝倉海戦：20:30～21:30頃を予想

会場：上海東方体育中心(中国・上海)

※すべて日本時間。

※朝倉海戦の開始時間は予想。実際の開始時間とは大きく異なる可能性があります。

朝倉海 UFC次戦の対戦相手は誰？

朝倉海は「UFCファイトナイト・上海」のバンタム級マッチでアオリ・チロン(中国)との対戦を予定。戦績はアオリ・チロンが38戦26勝12敗、朝倉海が28戦22勝6敗となっている。

項目 朝倉海 アオリ・チロン 戦績 28戦22勝6敗 38戦26勝12敗 出身国 日本 中国 身長 172.72cm 170.18cm 体重 57.14kg 61.45kg リーチ 175.26cm 175.26cm レッグリーチ 93.98cm 99.06cm

UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソンの対戦カード一覧

『UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン』では、レスリング力で勝利を重ねてきたスター選手ウマル・ヌルマゴメドフと、中国バンタム級上位ランカーのソン・ヤドンによるメインイベントが実現する。

さらに、日本の朝倉海や鶴屋怜も参戦予定となっており、日本ファンからも注目を集めている。

メインカード：19時開始予定

階級 対戦カード バンタム級 ウマル・ヌルマゴメドフ vs ソン・ヤドン 女子ストロー級 ヤン・シャオナン vs デニージ・ゴミス バンタム級 アオリ・チロン vs 朝倉海 フライ級 アレックス・ペレス vs ス・ムダルジ ライトヘビー級 リュウ・ツァー vs ジュニア・タファ フライ級 ビラル・ハサン vs ニルソン・ロハス

プレリミナリーカード(プレリム)：16時開始予定

階級 対戦カード フライ級 ナムスライ・バトバヤル vs アンドレ・リマ フライ級 鶴屋怜 vs ケヴィン・ボルハス フェザー級 ジャック・ジェンキンズ vs ショーン・ウッドソン バンタム級 シャオ・ロン vs フランチェスコ・ヌッツィ バンタム級 ローレンス・ルイ vs ヘクトル・サンチアゴ 女子ストロー級 ション・ジンナン vs ジュリア・ポライシュトリ ウェルター級 ディン・ムン vs キャム・ネルソン

朝倉海 UFC次戦の放送・配信予定

朝倉海vsアオリ・チロンなどが予定されている「UFCファイトナイト・上海」は、ネット『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』が全試合ライブ配信を予定。衛星放送および地上波によるテレビ放送は予定されていない。

『U-NEXT』では、8月29日(土)15:30配信開始、16:00開演を予定。チャンネルは「CH1：日本語版」と「CH2:副音声版」「CH3: 英語版」の3種類があり、いずれかを選ぶことができる。見逃し配信は準備完了次第～9月27日(日)23:59まで視聴可能だ。

朝倉海 UFC次戦のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、UFCファイトナイト・上海は『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。