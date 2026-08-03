Kリーグ選抜vsマンチェスター・Cはいつ？何時から？試合日程・放送予定

2026-27シーズンの開幕を前にしたプレシーズンマッチで、世界的ビッグクラブのマンチェスター・シティがアジアツアーを実施。そこで、韓国Kリーグのオールスター（選抜）チームと対戦する。

本記事では、Kリーグ選抜チームvsマンチェスター・シティの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

Kリーグ選抜vsマンチェスター・シティはいつ？

プレシーズンマッチのKリーグ選抜vsマンチェスター・Cは、現地時間2026年8月5日(水)に開催。キックオフ時間は現地時間午後8時に予定されている。韓国開催のため、日本との時差はなく、現地時間と同時刻のキックオフ。試合会場は、首都ソウルにある「ソウルワールドカップ競技場」だ。

大会名：プレシーズンマッチ（クラブ国際親善試合）

対戦カード：Kリーグ選抜vsマンチェスター・シティ

試合日時：2026年8月5日(水)20:00

試合会場：ソウルワールドカップ競技場

Kリーグ選抜vsマンチェスター・シティの放送・配信予定は？

プレシーズンマッチのKリーグ選抜vsマンチェスター・シティは『U-NEXT』で配信。

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なお、地上波やBS/CSによるテレビ放送、他のインターネットプラットフォームによるネット配信は予定されていない。

項目 内容 配信サービス U-NEXT 対象プラン サッカーパック 配信内容 ライブ配信、見逃し配信、ハイライト 月額料金(Web申し込み) 2,600円(税込) 月額料金(アプリ内申し込み) 3,000円(税込)

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。