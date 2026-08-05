Jリーグ2026-27シーズンの開幕はいつ？

2026-27シーズンの明治安田Jリーグがいよいよ開幕する。従来の春秋制から欧州のリーグ戦と同様に秋春制に移行した新シーズンのJリーグはいつ開幕するのだろうか。

本記事では、2026-27シーズンの明治安田Jリーグの開幕日程、対戦カード、放送・配信予定を紹介する。

2026-27シーズンのJリーグ開幕はいつ？

秋春制移行の最初のシーズンとなる2026-27シーズンの明治安田Jリーグは、8月7日(金)に開幕する。開幕日には2試合が予定されており、"オリジナル10"同士の一戦、横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズ、ガンバ大阪vs浦和レッズが予定されている。J1リーグの他の試合は、8月8日(土)から9日(日)にかけて開催される。

また、J2リーグとJ3リーグは、翌8月8日(土)に開幕を迎え、9日(日)にかけて開幕節が行なわれる。

■明治安田J1リーグの開幕節対戦カード

試合日時

キックオフ 対戦カード 試合会場 放送・配信 2026年8月7日(金)

19:25 横浜F・マリノス vs 鹿島アントラーズ MUFGスタジアム DAZN

フジテレビ系列 2026年8月7日(金)

19:30 ガンバ大阪 vs 浦和レッズ パナソニック スタジアム 吹田 DAZN 2026年8月8日(土)

19:00 柏レイソル vs 水戸ホーリーホック 三協フロンテア柏スタジアム DAZN 2026年8月8日(土)

19:00 FC東京 vs FC町田ゼルビア 味の素スタジアム DAZN 2026年8月8日(土)

19:00 名古屋グランパス vs 清水エスパルス 豊田スタジアム DAZN 2026年8月8日(土)

19:00 セレッソ大阪 vs ファジアーノ岡山 YANMAR HANASAKA STADIUM DAZN 2026年8月8日(土)

19:00 アビスパ福岡 vs ヴィッセル神戸 ベスト電器スタジアム DAZN 2026年8月8日(土)

19:15 サンフレッチェ広島 vs ジェフユナイテッド千葉 エディオンピースウイング広島 DAZN 2026年8月9日(日)

18:00 東京ヴェルディ vs 川崎フロンターレ 味の素スタジアム DAZN 2026年8月9日(日)

19:00 V・ファーレン長崎 vs 京都サンガF.C. PEACE STADIUM Connected by SoftBank DAZN

■明治安田J2リーグの開幕節対戦カード

日時

キックオフ 対戦カード 試合会場 放送・配信 2026年8月8日(土)

14:45 北海道コンサドーレ札幌 vs 徳島ヴォルティス 大和ハウス プレミストドーム DAZN 2026年8月8日(土)

18:30 ヴァンラーレ八戸 vs カターレ富山 プライフーズスタジアム DAZN 2026年8月8日(土)

18:30 藤枝MYFC vs ベガルタ仙台 藤枝総合運動公園サッカー場 DAZN 2026年8月8日(土)

19:00 RB大宮アルディージャ vs アルビレックス新潟 NACK5スタジアム大宮 DAZN 2026年8月8日(土)

19:00 ジュビロ磐田 vs ブラウブリッツ秋田 ヤマハスタジアム(磐田) DAZN 2026年8月8日(土)

19:00 大分トリニータ vs 湘南ベルマーレ クラサスドーム大分 DAZN 2026年8月8日(土)

19:00 テゲバジャーロ宮崎 vs 横浜FC いちご宮崎新富サッカー場 DAZN 2026年8月8日(土)

19:30 サガン鳥栖 vs ヴァンフォーレ甲府 駅前不動産スタジアム DAZN 2026年8月9日(日)

18:00 いわきFC vs FC今治 ハワイアンズスタジアムいわき DAZN 2026年8月9日(日)

19:00 モンテディオ山形 vs 栃木シティ NDソフトスタジアム山形 DAZN

■明治安田J3リーグの開幕節対戦カード

日時

キックオフ 対戦カード 試合会場 放送・配信 2026年8月8日(土)

18:00 SC相模原 vs ロアッソ熊本 相模原ギオンスタジアム DAZN 2026年8月8日(土)

18:00 AC長野パルセイロ vs レノファ山口FC 長野Uスタジアム DAZN 2026年8月8日(土)

18:00 FC琉球 vs ギラヴァンツ北九州 沖縄県総合運動公園陸上競技場 DAZN 2026年8月8日(土)

19:00 ガイナーレ鳥取 vs FC大阪 Axisバードスタジアム DAZN 2026年8月8日(土)

19:00 高知ユナイテッドSC vs 松本山雅FC GIKENスタジアム DAZN 2026年8月8日(土)

19:00 鹿児島ユナイテッドFC vs ザスパ群馬 白波スタジアム DAZN 2026年8月9日(日)

18:00 福島ユナイテッドFC vs カマタマーレ讃岐 とうほう・みんなのスタジアム DAZN 2026年8月9日(日)

18:30 レイラック滋賀FC vs FC岐阜 平和堂HATOスタジアム DAZN 2026年8月9日(日)

19:00 栃木SC vs ツエーゲン金沢 カンセキスタジアムとちぎ DAZN 2026年8月9日(日)

19:00 愛媛FC vs 奈良クラブ ニンジニアスタジアム DAZN

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はDAZNや大会公式サイトにてご確認ください。

2026-27シーズンのJリーグの放送・配信予定は？

明治安田Jリーグは『DAZN』で全試合をライブ配信＆見逃し配信の予定だ。

その他、一部試合に限って『NHK』をはじめとした地上波、BS/CSでもテレビ放送が予定されている。

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