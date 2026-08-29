バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選でカタール代表と対戦する。

本記事では、バスケ男子日本代表vsカタール代表の試合日程・テレビ放送予定を紹介する。

バスケ男子日本代表 カタール戦はいつ？

バスケットボール男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4でカタール代表と対戦する。試合は2026年8月31日(月)19:10にTOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)でティップオフ予定だ。

バスケ男子日本代表vsカタール代表の試合日程は以下の通り。

項目 内容 大会 FIBAバスケットボールワールドカップ2027

アジア地区予選 Window4 対戦カード 日本 vs カタール 開始日時 2026年8月31日(月)19:10 TIPOFF 会場 TOYOTA ARENA TOKYO

(東京都江東区)

バスケ男子日本代表vsカタールのテレビ放送・ネット配信予定

FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選の日本vsカタールは、テレビ放送が地上波『日本テレビ系』、ネット配信が『DAZN』と『TVer』で生中継予定だ。なお、『DAZN』では日本戦だけでなく、アジア・オセアニア、アフリカ、アメリカ、欧州で開催されるW杯最終予選の全試合をライブ配信予定となっている。

カタール戦の各中継局の放送・配信スケジュールは

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