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20260814 japan womens basketball(C)Getty images
【バスケ女子W杯日本戦生中継】DAZN月額プラン最安値！DMM×DAZNホーダイに登録
Tsutomu Maeda

女子バスケットボール日本代表 W杯ドイツ代表戦はいつ開始？試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

FIBA女子バスケットボール・ワールドカップの予選グループ第2戦、ドイツ代表はいつティップオフ？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介。

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FIBA女子バスケットボール・ワールドカップ2026の予選グループ第2戦で、日本代表がドイツ代表と対戦する。

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本記事では、ドイツ戦の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

女子日本代表 ドイツ戦はいつ？試合日程

女子日本代表は、ワールドカップ2026の予選グループの第2戦で開催国ドイツとの対戦を予定。試合は日本時間9月6日(日)午前1:00に開始予定となっている。

  • ラウンド：バスケW杯 予選グループ 第2戦
  • 対戦カード：ドイツ vs 日本
  • 開始日時：2026年9月6日(日) 午前1:00 (日本時間)
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女子日本代表 ドイツ戦のテレビ放送・ネット配信予定

日本の予選ラウンドは地上波『フジテレビ』、衛星放送『フジテレビONE/TWO/NEXT』が録画放送を含む3試合の中継を予定。一方、ネット『DAZN』と『FOD(Amazonあり)』では3試合すべてがライブ配信となる。

日本vsドイツは衛星放送『フジテレビTWO』がテレビ放送、『DAZN』と『FOD(Amazonあり)』がネット配信での生中継を行う。地上波『フジテレビ』は録画放送のみ実施予定だ。

開始日時

対戦カード

テレビ放送

ネット配信

9/6(日)
午前1:00

日本 vs ドイツ

フジテレビTWO
フジテレビ(録画)

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FOD(Amazonあり)

※すべて日本時間。
※日程・中継スケジュールは変更の可能性あり。

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女子日本代表戦のおすすめ視聴方法

【DMM×DAZNホーダイ】バスケ視聴にもおすすめ！DAZN月額プランをお得に利用

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バスケ女子W杯の日本戦など『DAZN』で配信されるバスケットボール中継をお得に視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマなどを楽しめる「DMMプレミアム」に別々で加入すると、非キャンペーン時は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用できる。

すでに通常のDAZNプランを利用している場合でも、条件を満たせばDMM×DAZNホーダイへの切り替えが可能。バスケットボールだけでなく、サッカーやその他のスポーツも幅広く楽しみたい場合にチェックしておきたいサービスだ。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

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【DAZN】バスケをはじめ豊富なスポーツをライブ配信

DAZN』ではバスケ女子W杯をはじめ、注目のバスケットボール中継を視聴できる。

男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」の試合をネットで観戦したい場合にも有力な選択肢となる。ライブ配信だけでなく、さまざまなスポーツコンテンツをまとめて楽しめるのもDAZNの特徴だ。

また、DAZNではJリーグやラ・リーガなどのサッカーをはじめ、バスケットボール以外のスポーツも多数配信。年間を通してスポーツ観戦を楽しみたい場合は、年間プランの利用も検討したい。

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【FODチャンネル】Amazonで視聴可能

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『FOD』は、Amazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどで視聴することができる。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

  1. Amazon Prime Video「FODチャンネル」ページへアクセス
  2. バナーの「詳細を見る」を選択
  3. 「登録を開始する」を選択。決済情報を入力して登録完了！
  4. あとはライブ配信ページから視聴するだけ！

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

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