FIBA女子バスケットボール・ワールドカップ2026の予選グループ第2戦で、日本代表がドイツ代表と対戦する。

本記事では、ドイツ戦の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

女子日本代表 ドイツ戦はいつ？試合日程

女子日本代表は、ワールドカップ2026の予選グループの第2戦で開催国ドイツとの対戦を予定。試合は日本時間9月6日(日)午前1:00に開始予定となっている。

ラウンド：バスケW杯 予選グループ 第2戦

対戦カード：ドイツ vs 日本

開始日時：2026年9月6日(日) 午前1:00 (日本時間)

女子日本代表 ドイツ戦のテレビ放送・ネット配信予定

日本の予選ラウンドは地上波『フジテレビ』、衛星放送『フジテレビONE/TWO/NEXT』が録画放送を含む3試合の中継を予定。一方、ネット『DAZN』と『FOD(Amazonあり)』では3試合すべてがライブ配信となる。

日本vsドイツは衛星放送『フジテレビTWO』がテレビ放送、『DAZN』と『FOD(Amazonあり)』がネット配信での生中継を行う。地上波『フジテレビ』は録画放送のみ実施予定だ。

開始日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 9/6(日)

午前1:00 日本 vs ドイツ フジテレビTWO

フジテレビ(録画) DAZN

FOD(Amazonあり)

※すべて日本時間。

※日程・中継スケジュールは変更の可能性あり。

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