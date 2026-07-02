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ツール・ド・フランス2026はＪSPORTSで独占配信！アマプラなら無料体験あり
Yuta Tokuma

ツール・ド・フランス2026はいつ？全日程・コース・中継予定

ツール・ド・フランス2026はいつ開催？テレビ放送・ネット配信中継予定・視聴方法・開催時間・日程を紹介。

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J SPORTS

ツール・ド・フランス2026
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ツール・ド・フランスが7月4日(土)から7月26日(日)にかけて開催される。

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本記事では、ツール・ド・フランスの日程・コース一覧・中継予定について紹介する。

ツール・ド・フランスとは

世界最高峰の自転車レース「ツール・ド・フランス」が、2026年で第113回目の開催を迎える。

例年通り7月に開催されるこのグランツールは、フランス各地を舞台に繰り広げられる全21ステージのステージレースで、期間中の総走行距離はおよそ3,300km以上。パリのシャンゼリゼでのフィナーレを目指して、各チームのエースライダーが総合優勝を争う。

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ツール・ド・フランス2026｜日程・コース

2026年のツール・ド・フランスは、7月4日(土)にバルセロナで開幕し、7月26日(日)にパリで閉幕。全21ステージ構成で、途中に2回の休息日(7月13日・7月20日)が設けられている。

モン・ヴァントゥーやクールシュヴェルなど、過去に多くのドラマを生んだ峠が再びコースに組み込まれており、例年以上に波乱含みの展開が期待される。

日程ステージ距離 (km)区間 (スタート 〜 ゴール)
7月4日第1ステージ19.6バルセロナ（スペイン） 〜 バルセロナ（スペイン）
7月5日第2ステージ168.5タラゴナ（スペイン） 〜 バルセロナ（スペイン）
7月6日第3ステージ195.9グラノリェルス（スペイン） 〜 レ・ザングル
7月7日第4ステージ181.9カルカッソンヌ 〜 フォア
7月8日第5ステージ158.3ラヌムザン 〜 ポー
7月9日第6ステージ186.2ポー 〜 ガヴァルニ・ジェードル
7月10日第7ステージ175.1アジェモー 〜 ボルドー
7月11日第8ステージ180.4ペリグー 〜 ベルジュラック
7月12日第9ステージ185.5マルモール 〜 ユセル
7月13日休息日  
7月14日第10ステージ166.6オーリヤック 〜 ル・リオラン
7月15日第11ステージ161.3ヴィシー 〜 ヌヴェール
7月16日第12ステージ179.1シルキュイ・ヌヴェール・マニ・クール 〜 シャロン・シュル・ソーヌ
7月17日第13ステージ205.8ドール 〜 ベルフォール
7月18日第14ステージ155.3ミュルーズ 〜 ル・マルクシュタイン・フェルラン
7月19日第15ステージ183.9シャンパニョール 〜 プラトー・ド・ソレゾン
7月20日休息日  
7月21日第16ステージ26.1エヴィアン・レ・バン 〜 トノン・レ・バン
7月22日第17ステージ174.7シャンベリー 〜 ヴォワロン
7月23日第18ステージ185.2ヴォワロン 〜 オルシエール・メルレット
7月24日第19ステージ127.9ギャップ 〜 アルプ・デュエズ
7月25日第20ステージ170.9ル・ブール・ドワザン 〜 アルプ・デュエズ
7月26日第21ステージ133.0トワリー 〜 パリ シャンゼリゼ
7月4日-26日総距離3,317.221ステージ

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ツール・ド・フランス2026の中継・放送/配信予定

ツール・ド・フランス2026は衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』で中継・ライブ配信する。

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