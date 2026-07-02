ツール・ド・フランス2026はいつ？全日程・コース・中継予定

ツール・ド・フランスが7月4日(土)から7月26日(日)にかけて開催される。
本記事では、ツール・ド・フランスの日程・コース一覧・中継予定について紹介する。
ツール・ド・フランスとは
世界最高峰の自転車レース「ツール・ド・フランス」が、2026年で第113回目の開催を迎える。例年通り7月に開催されるこのグランツールは、フランス各地を舞台に繰り広げられる全21ステージのステージレースで、期間中の総走行距離はおよそ3,300km以上。パリのシャンゼリゼでのフィナーレを目指して、各チームのエースライダーが総合優勝を争う。
ツール・ド・フランス2026｜日程・コース
2026年のツール・ド・フランスは、7月4日(土)にバルセロナで開幕し、7月26日(日)にパリで閉幕。全21ステージ構成で、途中に2回の休息日(7月13日・7月20日)が設けられている。
モン・ヴァントゥーやクールシュヴェルなど、過去に多くのドラマを生んだ峠が再びコースに組み込まれており、例年以上に波乱含みの展開が期待される。
|日程
|ステージ
|距離 (km)
|区間 (スタート 〜 ゴール)
|7月4日
|第1ステージ
|19.6
|バルセロナ（スペイン） 〜 バルセロナ（スペイン）
|7月5日
|第2ステージ
|168.5
|タラゴナ（スペイン） 〜 バルセロナ（スペイン）
|7月6日
|第3ステージ
|195.9
|グラノリェルス（スペイン） 〜 レ・ザングル
|7月7日
|第4ステージ
|181.9
|カルカッソンヌ 〜 フォア
|7月8日
|第5ステージ
|158.3
|ラヌムザン 〜 ポー
|7月9日
|第6ステージ
|186.2
|ポー 〜 ガヴァルニ・ジェードル
|7月10日
|第7ステージ
|175.1
|アジェモー 〜 ボルドー
|7月11日
|第8ステージ
|180.4
|ペリグー 〜 ベルジュラック
|7月12日
|第9ステージ
|185.5
|マルモール 〜 ユセル
|7月13日
|休息日
|7月14日
|第10ステージ
|166.6
|オーリヤック 〜 ル・リオラン
|7月15日
|第11ステージ
|161.3
|ヴィシー 〜 ヌヴェール
|7月16日
|第12ステージ
|179.1
|シルキュイ・ヌヴェール・マニ・クール 〜 シャロン・シュル・ソーヌ
|7月17日
|第13ステージ
|205.8
|ドール 〜 ベルフォール
|7月18日
|第14ステージ
|155.3
|ミュルーズ 〜 ル・マルクシュタイン・フェルラン
|7月19日
|第15ステージ
|183.9
|シャンパニョール 〜 プラトー・ド・ソレゾン
|7月20日
|休息日
|7月21日
|第16ステージ
|26.1
|エヴィアン・レ・バン 〜 トノン・レ・バン
|7月22日
|第17ステージ
|174.7
|シャンベリー 〜 ヴォワロン
|7月23日
|第18ステージ
|185.2
|ヴォワロン 〜 オルシエール・メルレット
|7月24日
|第19ステージ
|127.9
|ギャップ 〜 アルプ・デュエズ
|7月25日
|第20ステージ
|170.9
|ル・ブール・ドワザン 〜 アルプ・デュエズ
|7月26日
|第21ステージ
|133.0
|トワリー 〜 パリ シャンゼリゼ
|7月4日-26日
|総距離
|3,317.2
|21ステージ
ツール・ド・フランス2026の中継・放送/配信予定
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