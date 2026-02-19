次回の楽天お買い物マラソンはいつ開催？日程・キャンペーン内容・エントリー期間まとめ

楽天市場の大型セール「お買い物マラソン」がいつ開催されるのか、次回日程に注目が集まっている。ショップ買いまわりでポイント倍率が上昇する人気キャンペーンだけに、スタート時間やエントリー期間を事前に把握しておくことが重要だ。

本記事では、次回のお買い物マラソンの開催日程について紹介する。

次回の楽天お買い物マラソンはいつ？

楽天市場の大型キャンペーン「お買い物マラソン」の次回開催日程が発表されている。買い回り対象期間は2月19日(木)20:00から2月23日(日)01:59まで。開始は夜20時、終了は深夜1:59となるため、最終日の買い忘れには注意が必要だ。

今回はショップ買いまわりに加え、楽天ラクマでの購入もポイントアップ対象。条件達成で最大11倍までポイントが上昇する仕組みとなっている。参加には事前エントリーが必須で、エントリー期間とポイント付与対象期間は異なるため、事前確認が欠かせない。

開催スケジュール一覧

項目 内容 キャンペーン名 楽天お買い物マラソン エントリー期間 2月17日(火)10:00〜2月23日(日)01:59 買い回り対象期間 2月19日(木)20:00〜2月23日(日)01:59 ポイント倍率 最大11倍(ショップ買いまわり＋ラクマ対象)

スタート直後はアクセス集中が見込まれる。事前エントリーを済ませ、購入予定商品をあらかじめ整理しておくことが攻略のカギとなる。

次回の楽天お買い物マラソンのキャンペーン内容・クーポン情報は？

次回の楽天お買い物マラソンでは、買い回りによるポイントアップに加え、獲得上限ポイントの引き上げや限定クーポン配布など、複数の施策が同時展開される。通常は上限7,000ポイントのところ、今回のキャンペーンでは上限10,000ポイントへ拡大。高額購入を予定しているユーザーにとって追い風となる内容だ。

あわせて、開始2時間限定の50％OFFクーポン、対象ショップ限定の割引施策、楽天スーパーDEAL対象商品のポイント＋10％、楽天ラクマ連動で最大11倍など、複数の特典が用意されている。事前エントリーが必須のキャンペーンも含まれるため、条件確認が重要となる。

主なキャンペーン内容

施策名 内容 ポイント・特典 買い回りポイントアップ 複数ショップでの購入 最大11倍 獲得上限アップ 通常7,000ポイント→拡大 上限10,000ポイント 開始2時間限定クーポン 対象ショップ限定割引 最大50％OFF 楽天スーパーDEAL 対象商品の特別還元 ＋10％ポイント 楽天ラクマ連動 ラクマ購入も対象 ポイント倍率アップ対象

スタート直後の2時間は特に割引率が高く、アクセスが集中しやすい。事前エントリーとクーポン取得を済ませ、購入リストを整理してから参戦することがポイント最大化の近道となる。

楽天お買い物マラソン「ショップ買い回り」とは？

楽天お買い物マラソンの中核となるのが「ショップ買い回り」だ。期間中に複数のショップで買い物をすることで、ポイント倍率が段階的にアップしていく仕組み。1ショップあたり1,000円(税込)以上の購入が対象となり、利用ショップ数に応じて最大10倍まで上昇する。

買い回りに加え、楽天ラクマでの購入、各ショップ個別設定のポイントアップ、SPU(スーパーポイントアッププログラム)を組み合わせることで、最終的なポイント倍率は最大47倍に到達する設計だ。キャンペーン参加には事前エントリーが必要となるため、購入前のエントリーが前提となる。

ショップ買い回りの仕組み

ショップ数 ポイント倍率 条件 1ショップ 1倍 1,000円(税込)以上購入 2ショップ 2倍 各ショップ1,000円以上 5ショップ 5倍 条件達成で自動加算 10ショップ 最大10倍 買い回り上限

ポイント最大化の内訳

施策 最大倍率 ショップ買い回り 10倍 楽天ラクマ連動 ＋1倍 各ショップ個別設定 最大＋19倍 SPU 最大＋17倍 合計 最大47倍

複数ショップでの計画的な購入が鍵となる。日用品やふるさと納税などを組み合わせ、1,000円以上の商品を分散して購入することで効率よく倍率を積み上げられる。