サッカー日本代表のワールドカップ初戦はいつ？2026年グループリーグ日程・対戦カード・放送予定まとめ

FIFAワールドカップ2026に出場するサッカー日本代表は、悲願のベスト8超え、そして初の世界制覇を目指してグループリーグに挑む。森保ジャパンがどの国と対戦し、いつ初戦を迎えるのかに大きな注目が集まっている。

本記事では、サッカー日本代表のワールドカップ初戦の日程をはじめ、グループリーグ全試合のスケジュール、対戦カードを紹介する。

サッカー日本代表 ワールドカップ初戦はいつ？グループリーグの日程まとめ

FIFAワールドカップ2026に出場するサッカー日本代表「SAMURAI BLUE」は、グループFで決勝トーナメント進出を目指す。森保ジャパンにとって、悲願のベスト8超え、さらには世界制覇へ向けた戦いがいよいよ始まる。

日本代表のワールドカップ初戦は、日本時間2026年6月15日(月)5:00キックオフ予定。対戦相手はFIFAランキング上位の強豪オランダとなっており、大会の行方を左右する重要な一戦となる。

また、日本はグループリーグ期間中にアメリカとメキシコを移動しながら3試合を戦う。高温多湿な環境や長距離移動も、コンディション面で大きなポイントとなりそうだ。

なお、日本代表は過去大会において、初戦勝利時はすべて決勝トーナメント進出を果たしている。今回も初戦の結果に大きな注目が集まる。

試合 日時(日本時間) 対戦相手 開催地 放送・配信 第1戦 6月15日(月)5:00 オランダ ダラス(アメリカ) NHK／DAZN 第2戦 6月21日(日)13:00 チュニジア モンテレイ(メキシコ) 日本テレビ／NHK BS／DAZN 第3戦 6月26日(金)8:00 スウェーデン ダラス(アメリカ) NHK／DAZN

※スウェーデンは欧州プレーオフB勝者として出場。

サッカー日本代表ワールドカップのグループリーグ突破条件は？

FIFAワールドカップ2026では、大会フォーマットが大幅に変更され、出場国数が48カ国へ拡大。これに伴い、決勝トーナメント進出条件も従来大会とは異なる方式となっている。

今大会では、全12グループの各1位・2位が自動的にラウンド32へ進出。さらに、各グループ3位チームの中から成績上位8チームも決勝トーナメント進出権を獲得する。

そのため、日本代表「SAMURAI BLUE」は、グループFで2位以内に入れば無条件で突破決定。また、3位となった場合でも、他グループとの成績比較で上位8チームに入れば決勝トーナメント進出の可能性が残される。

一方、各グループ最下位となる4位チームはグループリーグ敗退。従来以上に複雑な勝ち抜き方式となるなか、得失点差や総得点も重要なポイントとなる。

順位 決勝トーナメント進出 条件 1位 ○ 自動的にラウンド32進出 2位 ○ 自動的にラウンド32進出 3位 △ 全12組の3位中、成績上位8チームが進出 4位 × グループリーグ敗退

2026年ワールドカップはどこで見られる？放送・配信局一覧

2026年W杯は、ネットは『DAZN』が全104試合をライブ配信。日本戦は全試合無料配信となることが発表されている。

地上波でのテレビ放送は、『NHK総合』が33試合、『日本テレビ』が15試合、『フジテレビ』が10試合を生中継。日本代表のグループステージ3試合は、『NHK総合』が2試合(グループステージ残り1試合もNHK BSで生中継)、『日本テレビ』が1試合を放送する。

NHK地上波は開幕戦や決勝も中継し、BSプレミアム4Kでは録画放送を含む全104試合を放送することが決定している。

チャンネル 形態 内容 DAZN

DMM×DAZNホーダイ ネット ・全104試合ライブ配信

・日本戦全試合無料ライブ配信 NHK総合 地上波 ・開幕戦や決勝を含む計33試合生中継

・グループステージ日本戦2試合生中継

・地上波総合とBSで日本戦全試合生中継 NHK BS BS ・グループステージ日本戦1試合生中継

・地上波総合とBSで日本戦全試合生中継 NHK BSプレミアム4Ｋ BS ・全104試合を放送(生中継・録画) NHK ONE ネット ・NHK地上波の試合やハイライト番組は同時・見逃し配信 日本テレビ 地上波 ・計15試合生中継

・・グループステージ日本戦1試合生中継 フジテレビ 地上波 ・10試合を生中継

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