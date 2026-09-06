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Germany v Japan: Group A - FIBA Women's Basketball World Cup Germany 2026Getty Images Sport
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Aoi Fujimiya

女子バスケ日本代表vsスペインはいつ開催？W杯2026の試合時間・テレビ放送・ネット中継予定

【女子バスケW杯2026】日本代表vsスペインはいつ？何時から？試合日程・テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026のグループステージで、日本代表「AKATSUKI JAPAN」はスペイン代表と対戦する。

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本記事では、女子バスケ日本代表vsスペインがいつ行われるのか、試合開始時間、会場、テレビ放送・ライブ配信予定について紹介する。

【女子バスケW杯】日本vsスペインの試合日程は？

女子バスケットボール日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026の予選グループA最終戦でスペイン代表と対戦する。

日本vsスペインは、2026年9月7日(月)深夜24:50、日本時間では9月8日(火)午前0:50にティップオフ予定。試合はドイツ・ベルリンのマックス・シュメリング・ハレで行われる。

項目

内容

対戦カード

日本 vs スペイン

日程

2026年9月7日(月)深夜

ティップオフ

24:50(9月8日(火)午前0:50)

開催地

ドイツ・ベルリン

会場

マックス・シュメリング・ハレ

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女子バスケ日本代表 W杯スペイン戦のテレビ放送・ネット配信予定は？

FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026の予選グループA最終戦、日本vsスペインは、地上波のフジテレビ系列とCSのフジテレビNEXTで生中継される。

地上波のフジテレビ系列では2026年9月7日(月)24:45から26:45まで放送予定。フジテレビNEXTでは、地上波より10分早い24:35から27:15まで生中継される。

一方、BSフジを含むBS放送では中継予定がない。

ネットでは、FOD(Amazonあり)DAZNでライブ配信される。DAZNの対象試合を視聴できるDMM×DAZNホーダイを利用する方法もある。

日本vsスペインのテレビ放送予定

放送局

放送形態

中継

放送時間

フジテレビ系列

地上波

9月7日(月)24:45～26:45

フジテレビNEXT

CS

9月7日(月)24:35～27:15

BS放送

BS

×

放送予定なし

日本vsスペインのネット配信予定

配信サービス

ライブ配信

配信予定

FOD(Amazonあり)

9月7日(月)24:35～

DAZN

ライブ配信

DMM×DAZNホーダイ

DAZN対象試合を視聴可能

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