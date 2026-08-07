セレッソ大阪vsファジアーノ岡山はいつ？何時から？試合日程・見どころ・放送予定

2026-27明治安田J1リーグ第1節で、セレッソ大阪とファジアーノ岡山が対戦する。
本記事では、セレッソ大阪vsファジアーノ岡山の試合日程、キックオフ時間、見どころ、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。
セレッソ大阪vsファジアーノ岡山はいつ？何時から？
2026-27明治安田J1リーグ第1節のセレッソ大阪vsファジアーノ岡山は、2026年8月8日(土)に開催される。キックオフ時間は19:00で、会場はヨドコウ桜スタジアム(YANMAR HANASAKA STADIUM)となっている。
本カードは、2026-27シーズンの開幕節として行われる一戦だ。セレッソ大阪にとってはホームで迎える新シーズン初戦となり、サポーターの前で勝ち点3を狙いたい試合となる。
一方のファジアーノ岡山も、アウェイでの開幕戦で好スタートを切りたいところ。シーズン序盤の流れをつかむうえでも、両チームにとって重要な第1節となりそうだ。
- 大会：2026-27明治安田J1リーグ 第1節
- 対戦カード：セレッソ大阪 vs ファジアーノ岡山
- 開催日：2026年8月8日(土)
- キックオフ時間：19:00
- 会場：ヨドコウ桜スタジアム(YANMAR HANASAKA STADIUM)
セレッソ大阪vsファジアーノ岡山の放送・配信予定は？
2026-27明治安田J1リーグ第1節のセレッソ大阪vsファジアーノ岡山は、『DAZN』でライブ配信される予定だ。試合は2026年8月8日(土)19:00キックオフ予定で、会場はヨドコウ桜スタジアム(YANMAR HANASAKA STADIUM)となっている。
DAZNではJリーグの全試合がライブ配信および見逃し配信の対象となっており、本カードも試合開始からリアルタイムで視聴できる。試合時間に視聴できない場合でも、見逃し配信で後からチェック可能だ。
|視聴方法
|放送・配信先
|視聴可否
|内容
|ネット配信
|DAZN
|○
|ライブ配信・見逃し配信予定
|地上波
|未定
|×
|現時点で具体的な放送予定なし
|BS
|未定
|×
|現時点で具体的な放送予定なし
|CS
|未定
|×
|現時点で具体的な放送予定なし
セレッソ大阪vsファジアーノ岡山の通算対戦成績・昨季の結果は？
セレッソ大阪とファジアーノ岡山の通算対戦成績は、2026年7月30日時点でセレッソ大阪の9勝2分1敗となっている。2009年のJ2リーグでの初対戦以降、両チームはJ1、J2、昇格プレーオフ、J1百年構想リーグなどで顔を合わせてきた。
大会別では、J1リーグでセレッソ大阪が2戦2勝。J2リーグではセレッソの4勝2分1敗、2016年のJ1昇格プレーオフ決勝でもセレッソが勝利している。一方、2026年のJ1百年構想リーグでは1勝1敗となっており、直近では岡山も意地を見せている。
昨季の2025シーズンは、J1リーグで2度対戦し、いずれもセレッソ大阪が勝利した。4月2日の第8節ではヨドコウ桜スタジアムでC大阪が2-1で勝利し、10月18日の第34節でも岡山のホームでC大阪が2-1と競り勝っている。
通算成績ではセレッソ大阪が大きく勝ち越しているものの、近年は接戦も多いカードだ。開幕節での再戦でも、過去の相性と直近の戦いぶりが注目ポイントとなる。
|項目
|内容
|通算対戦成績
|セレッソ大阪の9勝2分1敗
|J1リーグ
|2試合：セレッソ大阪の2勝
|J2リーグ
|7試合：セレッソ大阪の4勝2分1敗
|J1昇格プレーオフ
|1試合：セレッソ大阪の1勝
|J1百年構想リーグ
|2試合：1勝1敗
|2025年第8節
|セレッソ大阪 2-1 ファジアーノ岡山
ヨドコウ桜スタジアム
|2025年第34節
|ファジアーノ岡山 1-2 セレッソ大阪
JFE晴れの国スタジアム
|2025年の対戦成績
|セレッソ大阪の2勝
セレッソ大阪vsファジアーノ岡山の両チーム登録メンバーは？
2026-27シーズンのJ1リーグ開幕に向け、セレッソ大阪とファジアーノ岡山はそれぞれ新たな登録メンバーでシーズンに臨む。セレッソ大阪はパブロ・マチン監督を招聘し、守備陣を中心に顔ぶれが変化した新体制となっている。
C大阪では、香川真司、田中駿汰、ルーカス・フェルナンデスらに加え、中村航輔、阿部航斗、髙橋仁胡、小見洋太らが登録メンバー入り。GKや最終ラインに新戦力が加わり、開幕戦でどのような布陣を組むか注目される。
一方のファジアーノ岡山は、木山隆之監督の下、昨季からの主力を維持しながら補強を進めた。江坂任、竹内涼、ルカオ、レオ・ガウショらに加え、白井康介や西川潤なども登録されており、クラブ史上初のJ1一桁順位を狙うシーズンとなる。
セレッソ大阪vsファジアーノ岡山に向けた両チームの主な登録メンバーは以下の通り。
|クラブ
|ポジション
|登録メンバー
|セレッソ大阪
|GK
|上林豪、中村航輔、阿部航斗、イシボウ拳
|セレッソ大阪
|DF
|中村拓海、井上黎生人、登里享平、奥田勇斗、髙橋仁胡、ディオン・クールズ、エゼモクェ・チメヅェ海、畠中槙之輔、大畑歩夢、鷹啄トラビス
|セレッソ大阪
|MF
|喜田陽、上門知樹、香川真司、田中駿汰、横山夢樹、阪田澪哉、石渡ネルソン、久保瑛史、岡澤昂星、吉野恭平、柴山昌也、ルーカス・フェルナンデス
|セレッソ大阪
|FW
|櫻川ソロモン、チアゴ・アンドラーデ、小見洋太
|ファジアーノ岡山
|GK
|レナート・モーザー、松田駿、濵田太郎、川浪吾郎
|ファジアーノ岡山
|DF
|工藤孝太、阿部海大、大森博、田上大地、本山遥、千田遼、鈴木喜丈、立田悠悟、白井康介、藤井葉大
|ファジアーノ岡山
|MF
|藤井海和、小倉幸成、竹内涼、江坂任、田部井涼、末吉塁、藤田息吹、木村太哉、松本昌也、バイゴリア・ユウト、神谷優太、宮本英治、ブラウン・ノア・賢信、西川潤、山根永遠
|ファジアーノ岡山
|FW
|レオ・ガウショ、一美和成、末宗寛士郎、髙橋旺良、河野孝汰、ウェリック・ポポ、ルカオ
2026-27シーズンの明治安田Jリーグのおすすめ視聴方法
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