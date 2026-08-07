セレッソ大阪vsファジアーノ岡山はいつ？何時から？試合日程・見どころ・放送予定

2026-27明治安田J1リーグ第1節で、セレッソ大阪とファジアーノ岡山が対戦する。

本記事では、セレッソ大阪vsファジアーノ岡山の試合日程、キックオフ時間、見どころ、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

セレッソ大阪vsファジアーノ岡山はいつ？何時から？

2026-27明治安田J1リーグ第1節のセレッソ大阪vsファジアーノ岡山は、2026年8月8日(土)に開催される。キックオフ時間は19:00で、会場はヨドコウ桜スタジアム(YANMAR HANASAKA STADIUM)となっている。

本カードは、2026-27シーズンの開幕節として行われる一戦だ。セレッソ大阪にとってはホームで迎える新シーズン初戦となり、サポーターの前で勝ち点3を狙いたい試合となる。

一方のファジアーノ岡山も、アウェイでの開幕戦で好スタートを切りたいところ。シーズン序盤の流れをつかむうえでも、両チームにとって重要な第1節となりそうだ。

大会：2026-27明治安田J1リーグ 第1節

対戦カード：セレッソ大阪 vs ファジアーノ岡山

開催日：2026年8月8日(土)

キックオフ時間：19:00

会場：ヨドコウ桜スタジアム(YANMAR HANASAKA STADIUM)

セレッソ大阪vsファジアーノ岡山の放送・配信予定は？

2026-27明治安田J1リーグ第1節のセレッソ大阪vsファジアーノ岡山は、『DAZN』でライブ配信される予定だ。試合は2026年8月8日(土)19:00キックオフ予定で、会場はヨドコウ桜スタジアム(YANMAR HANASAKA STADIUM)となっている。

DAZNではJリーグの全試合がライブ配信および見逃し配信の対象となっており、本カードも試合開始からリアルタイムで視聴できる。試合時間に視聴できない場合でも、見逃し配信で後からチェック可能だ。

視聴方法 放送・配信先 視聴可否 内容 ネット配信 DAZN ○ ライブ配信・見逃し配信予定 地上波 未定 × 現時点で具体的な放送予定なし BS 未定 × 現時点で具体的な放送予定なし CS 未定 × 現時点で具体的な放送予定なし

セレッソ大阪vsファジアーノ岡山の通算対戦成績・昨季の結果は？

セレッソ大阪とファジアーノ岡山の通算対戦成績は、2026年7月30日時点でセレッソ大阪の9勝2分1敗となっている。2009年のJ2リーグでの初対戦以降、両チームはJ1、J2、昇格プレーオフ、J1百年構想リーグなどで顔を合わせてきた。

大会別では、J1リーグでセレッソ大阪が2戦2勝。J2リーグではセレッソの4勝2分1敗、2016年のJ1昇格プレーオフ決勝でもセレッソが勝利している。一方、2026年のJ1百年構想リーグでは1勝1敗となっており、直近では岡山も意地を見せている。

昨季の2025シーズンは、J1リーグで2度対戦し、いずれもセレッソ大阪が勝利した。4月2日の第8節ではヨドコウ桜スタジアムでC大阪が2-1で勝利し、10月18日の第34節でも岡山のホームでC大阪が2-1と競り勝っている。

通算成績ではセレッソ大阪が大きく勝ち越しているものの、近年は接戦も多いカードだ。開幕節での再戦でも、過去の相性と直近の戦いぶりが注目ポイントとなる。

項目 内容 通算対戦成績 セレッソ大阪の9勝2分1敗 J1リーグ 2試合：セレッソ大阪の2勝 J2リーグ 7試合：セレッソ大阪の4勝2分1敗 J1昇格プレーオフ 1試合：セレッソ大阪の1勝 J1百年構想リーグ 2試合：1勝1敗 2025年第8節 セレッソ大阪 2-1 ファジアーノ岡山

ヨドコウ桜スタジアム 2025年第34節 ファジアーノ岡山 1-2 セレッソ大阪

JFE晴れの国スタジアム 2025年の対戦成績 セレッソ大阪の2勝

セレッソ大阪vsファジアーノ岡山の両チーム登録メンバーは？

2026-27シーズンのJ1リーグ開幕に向け、セレッソ大阪とファジアーノ岡山はそれぞれ新たな登録メンバーでシーズンに臨む。セレッソ大阪はパブロ・マチン監督を招聘し、守備陣を中心に顔ぶれが変化した新体制となっている。

C大阪では、香川真司、田中駿汰、ルーカス・フェルナンデスらに加え、中村航輔、阿部航斗、髙橋仁胡、小見洋太らが登録メンバー入り。GKや最終ラインに新戦力が加わり、開幕戦でどのような布陣を組むか注目される。

一方のファジアーノ岡山は、木山隆之監督の下、昨季からの主力を維持しながら補強を進めた。江坂任、竹内涼、ルカオ、レオ・ガウショらに加え、白井康介や西川潤なども登録されており、クラブ史上初のJ1一桁順位を狙うシーズンとなる。

セレッソ大阪vsファジアーノ岡山に向けた両チームの主な登録メンバーは以下の通り。

クラブ ポジション 登録メンバー セレッソ大阪 GK 上林豪、中村航輔、阿部航斗、イシボウ拳 セレッソ大阪 DF 中村拓海、井上黎生人、登里享平、奥田勇斗、髙橋仁胡、ディオン・クールズ、エゼモクェ・チメヅェ海、畠中槙之輔、大畑歩夢、鷹啄トラビス セレッソ大阪 MF 喜田陽、上門知樹、香川真司、田中駿汰、横山夢樹、阪田澪哉、石渡ネルソン、久保瑛史、岡澤昂星、吉野恭平、柴山昌也、ルーカス・フェルナンデス セレッソ大阪 FW 櫻川ソロモン、チアゴ・アンドラーデ、小見洋太 ファジアーノ岡山 GK レナート・モーザー、松田駿、濵田太郎、川浪吾郎 ファジアーノ岡山 DF 工藤孝太、阿部海大、大森博、田上大地、本山遥、千田遼、鈴木喜丈、立田悠悟、白井康介、藤井葉大 ファジアーノ岡山 MF 藤井海和、小倉幸成、竹内涼、江坂任、田部井涼、末吉塁、藤田息吹、木村太哉、松本昌也、バイゴリア・ユウト、神谷優太、宮本英治、ブラウン・ノア・賢信、西川潤、山根永遠 ファジアーノ岡山 FW レオ・ガウショ、一美和成、末宗寛士郎、髙橋旺良、河野孝汰、ウェリック・ポポ、ルカオ

2026-27シーズンの明治安田Jリーグのおすすめ視聴方法

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