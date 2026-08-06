FC今治はレアル・マドリー下部組織出身の中井卓大を加え、2026-27シーズンの明治安田J2リーグ開幕を迎える。

本記事では、FC今治の開幕戦日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

レアル・マドリー下部組織出身！中井卓大はどんな選手？

今夏にFC今治へと新加入し、初めて日本でプレーすることとなった中井卓大は、滋賀県出身で2003年10月24日生まれの22歳(※2026-27開幕時点)。幼少期の2014年に日本人として始めてレアル・マドリーの下部組織の入団テストに合格したことで話題を集めた。

その後、2022年にレアル・マドリーのBチームにあたるカスティージャへと昇格。その後はスペインン国内クラブへとローン移籍を繰り返し、2025-26シーズンはレガネスBへと加入していた。

身長182cmで、スペイン時代はボランチのポジションでプレーしていた中井は、FC今治加入に際して「この1年、J1昇格に向けて全力を尽くします。みんなで頑張りましょう。よろしくお願いします！バモス！」とコメントしていた。

FC今治のJ2開幕戦はいつ？試合日程・対戦カード

2026-27シーズンの明治安田J2リーグにて、FC今治は2026年8月9日(日)に開幕戦を予定。対戦相手はいわきFCで、会場はアウェイのハワイアンズスタジアムいわき、キックオフ時刻は18:00予定となっている。

リーグ・節：明治安田J2リーグ・開幕節

対戦カード：いわきFC vs FC今治

開始日時：2026年8月9日(日)18:00

会場：ハワイアンズスタジアムいわき

FC今治 J2開幕戦のテレビ放送・ネット配信予定

FC今治のJ2開幕戦、いわきFCとの一戦はネット『DAZN』がライブ＆見逃し配信。その他の配信プラットフォームや地上波テレビ各局による中継は予定されていない。

なお、『DAZN』はFC今治戦だけでなく2026-27シーズンのJ1・J2・J3リーグ全試合をライブ＆見逃し配信予定だ。

Jリーグ2026-27はDAZNで全試合配信！おすすめ加入方法は？

2026-27シーズンの明治安田Jリーグは、『DAZN』がJ1・J2・J3全試合をライブ＆見逃し配信する。

【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

シーズンを通して明治安田Jリーグを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではJリーグ以外にもラ・リーガやブンデスリーガ、セリエAなどの海外サッカーが視聴可能だ。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard(月額4,200円)」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム(月額550円)」を別々に加入した場合は非キャンペーン時の月額が合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能となる。『DAZN』の年間プランは年間契約のみとなるため月ごとの解約は不可となっているが、『DMM×DAZNホーダイ』であれば月ごとに継続・解約を選べる点も魅力だ。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

Jリーグファンタジーカードで試合観戦がさらに楽しい！開幕特典・遊び方は？

© JAPAN PROFESSIONAL FOOTBALL LEAGUE. © Mynet Inc.

「Jリーグファンタジーカード(J.League Fantasy Card)」とは、スマホやPC、タブレットなどで選手カードを集めて遊ぶことができるJリーグ公式のデジタルトレーディングカードだ。

総勢約1,700名のJ1・J2・J3クラブ所属選手がデジタルトレカとして登場し、中にはユニフォームパッチ付きや特別デザインなど希少なレアカードが存在する。現実の試合前には活躍を予想する選手を手持ちの中から5枚選んでエントリーすることで、試合後に発表される活躍ランキングに応じてファンタジーポイントをゲット。スコアに応じてランキングを確認し、報酬を得ることができる。

さらにカードを集めることで得られるポイントによって「選手カードパック」から「JFCオリジナルグッズ」といった豪華特典が得られたり、推し選手の活躍度をポイントで振り返ることができたり、遊び方は盛りだくさんだ。

今なら開幕特典あり！登録方法は？

© JAPAN PROFESSIONAL FOOTBALL LEAGUE. © Mynet Inc.

「Jリーグファンタジーカード」は、2026年7月30日(木)～9月6日(日)23時59分の期間に限定キャンペーンを実施。期間中は新規登録特典として選手カード30枚がプレゼントされるほか、お気に入りクラブ選手カードも10枚追加で付与。チュートリアル突破で受け取ることができる。さらに、条件を満たしたキャンペーン参加者のうち抽選で1名に「オールスターリアルカード60枚」や「JリーグオールスターDAZNカップ決勝戦の試合球」がプレゼントされるなどの豪華キャンペーンも行われている。

「Jリーグファンタジーカード」へは、JリーグIDやJFA ID、dアカウント、楽天ID、LINE、Facebookなど複数の方法で手軽にログイン可能。興味のある方は、まずは公式サイトから詳細をチェックしてみよう。