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europa league drawGetty Images
ヨーロッパリーグはWOWOWで生中継！CL・EL見放題のお得なシーズンパスで視聴
Yuta Tokuma

ヨーロッパリーグ2026-27の組み合わせ抽選会はいつ？

ヨーロッパリーグ
レヴァークーゼン
ユヴェントス
ACミラン
AZアルクマール
オリンピアコス
レアル・ソシエダ
マルセイユ
ユニオン・サン＝ジロワーズ
スパルタプラハ
スタッド・レンヌ
シュトゥルム
クリスタル・パレス
ボーンマス
サンダーランド
セルタ
ホッフェンハイム
トレエンセ

【UEFAヨーロッパリーグ】2026-27シーズンのUEFAヨーロッパリーグのリーグフェーズ組み合わせ抽選会の日程などを紹介する。

26-27シーズンパスが大幅値下げ！
wowow cl 26-27

WOWOW

CL・ELは26-27シーズンもWOWOWが独占中継・ライブ配信！

「CL・EL2026-27 シーズンパス」が価格改定

7月16日(木)から12,100円(税込)で販売！

大幅値下げで販売
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7月16日(木)から12,100円(税込)で販売！

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UEFAチャンピオンズリーグ（CL）の下位大会に当たるUEFAヨーロッパリーグ（EL）。本戦の開幕が近づく中、リーグフェーズの組み合わせ抽選会が開催される。

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本記事では、今季ELリーグフェーズ組み合わせ抽選会の日程などを紹介する。

UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ組み合わせ抽選会はいつ？

2026-27シーズンのELリーグフェーズの組み合わせ抽選会は、現地時間8月28日(金)にモナコで開催。イベントは現地時間13:00に開始の予定だ。

日本は現地よりも7時間進んでいるため、日本時間8月28日(金)20:00開始となる。

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UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ組み合わせ抽選会の放送・配信予定は？

2026-27シーズンのELリーグフェーズの組み合わせ抽選会は、『UEFA.tv』でライブ配信される。

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UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ組み合わせ抽選会の仕組みは？

2024-25シーズンより、ELでは、CL同様に大幅にフォーマットが変更された。従来のグループステージが廃止され、本戦に出場する36クラブが1つのリーグに入るリーグフェーズが導入された。

これにより、各クラブは4つのポットに分けられ、各ポットに所属する2クラブとホーム、もしくはアウェー、計8試合の結果を基に最終順位を決定する。

ただし、リーグフェーズでは同一連盟に所属するクラブ同士の対戦へ見送られ（例：レヴァークーゼンは、ホッフェンハイムとは対戦しない）、同一連盟に所属するクラブとの対戦は最大2クラブまでとなる（例：レヴァークーゼンが、クリスタル・パレスとボーンマスと対戦する場合、他のイングランド勢と対戦することはない）。

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UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ組み合わせ抽選会のポット分けは？

ELリーグフェーズの組み合わせ結果を左右するポットは、シーズン開幕時のUEFAクラブ係数によって決定。出場クラブはUEFAクラブ係数の高い順にポット1から振り分けられる。

■ポット分け一覧（8月23日時点）

ポット1

ポット2

レヴァークーゼン

ユニオン・サン＝ジロワーズ

ユヴェントス

ツヴェルナ・ズヴェズダ or ヴィクトリア・プルゼニ*

ミラン

ディナモ・ザグレブ or バイキング*

AZアルクマール

ミャルビー or ザルツブルク*

オリンピアコス

スパルタ・プラハ

ベンフィカ or AGF *

レンヌ

フェネルバフチェ or リヨン*

カイラト or アンデルレヒト*

レアル・ソシエダ

シュトゥルム・グラーツ

マルセイユ

レフ・ポズナン or トゥーン*

ポット3

ポット4

クリスタル・パレス

ベシクタシュ or スピリス・カウナス*

ボーンマス

トレエンセ

サンダーランド

ハポエル・ベエルシェバ or サバフ*

スロヴァン・ブラチスラヴァ or ツェリエ*

NECナイメヘン or ボデ/グリムト*

ヤギエロニア・ビャウィストク or イベリア*

トラブゾンスポル or フェレンツヴァーロシュ*

シント＝トロイデン or オモニア*

レフスキ・ソフィア or AEKアテネ*

セルティック or LASK*

ウニヴェルシタテア・クライオヴァ or アララト＝アルメニア*

セルタ

エグナティア or リールストロム*

ホッフェンハイム

OFIクレタ or CSKAソフィア*

*：ポット変更の可能性あり

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CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！

wowow cl 26-27(C)WOWOW

WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の独占生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も独占生中継となる。

そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金



販売期間

価格(税込み)

視聴期限

通常販売
【7/16(木)12:00正午より価格改定】

2026/7/16(木)12:00(正午)～

10/31(土)23:59

改定前：19,800円

改定後：12,100円

2027/6/30(水)23:59

※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？

『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。

  1. WOWOW公式サイトにアクセス
  2. WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
  3. 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
  4. 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！

「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。

また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。

  • UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
  • UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
  • UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFAスーパーカップ2026
  • MATCH HIGHLIGHT
  • UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
  • 2026-27シーズン開幕前特別企画
  • ほか多数
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