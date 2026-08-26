ヨーロッパリーグ2026-27の組み合わせ抽選会はいつ？

UEFAチャンピオンズリーグ（CL）の下位大会に当たるUEFAヨーロッパリーグ（EL）。本戦の開幕が近づく中、リーグフェーズの組み合わせ抽選会が開催される。
本記事では、今季ELリーグフェーズ組み合わせ抽選会の日程などを紹介する。
UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ組み合わせ抽選会はいつ？
2026-27シーズンのELリーグフェーズの組み合わせ抽選会は、現地時間8月28日(金)にモナコで開催。イベントは現地時間13:00に開始の予定だ。
日本は現地よりも7時間進んでいるため、日本時間8月28日(金)20:00開始となる。
UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ組み合わせ抽選会の放送・配信予定は？
2026-27シーズンのELリーグフェーズの組み合わせ抽選会は、『UEFA.tv』でライブ配信される。
UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ組み合わせ抽選会の仕組みは？
2024-25シーズンより、ELでは、CL同様に大幅にフォーマットが変更された。従来のグループステージが廃止され、本戦に出場する36クラブが1つのリーグに入るリーグフェーズが導入された。
これにより、各クラブは4つのポットに分けられ、各ポットに所属する2クラブとホーム、もしくはアウェー、計8試合の結果を基に最終順位を決定する。
ただし、リーグフェーズでは同一連盟に所属するクラブ同士の対戦へ見送られ（例：レヴァークーゼンは、ホッフェンハイムとは対戦しない）、同一連盟に所属するクラブとの対戦は最大2クラブまでとなる（例：レヴァークーゼンが、クリスタル・パレスとボーンマスと対戦する場合、他のイングランド勢と対戦することはない）。
UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ組み合わせ抽選会のポット分けは？
ELリーグフェーズの組み合わせ結果を左右するポットは、シーズン開幕時のUEFAクラブ係数によって決定。出場クラブはUEFAクラブ係数の高い順にポット1から振り分けられる。
■ポット分け一覧（8月23日時点）
ポット1
ポット2
レヴァークーゼン
ユニオン・サン＝ジロワーズ
ユヴェントス
ツヴェルナ・ズヴェズダ or ヴィクトリア・プルゼニ*
ミラン
ディナモ・ザグレブ or バイキング*
AZアルクマール
ミャルビー or ザルツブルク*
オリンピアコス
スパルタ・プラハ
ベンフィカ or AGF *
レンヌ
フェネルバフチェ or リヨン*
カイラト or アンデルレヒト*
レアル・ソシエダ
シュトゥルム・グラーツ
マルセイユ
レフ・ポズナン or トゥーン*
ポット3
ポット4
クリスタル・パレス
ベシクタシュ or スピリス・カウナス*
ボーンマス
トレエンセ
サンダーランド
ハポエル・ベエルシェバ or サバフ*
スロヴァン・ブラチスラヴァ or ツェリエ*
NECナイメヘン or ボデ/グリムト*
ヤギエロニア・ビャウィストク or イベリア*
トラブゾンスポル or フェレンツヴァーロシュ*
シント＝トロイデン or オモニア*
レフスキ・ソフィア or AEKアテネ*
セルティック or LASK*
ウニヴェルシタテア・クライオヴァ or アララト＝アルメニア*
セルタ
エグナティア or リールストロム*
ホッフェンハイム
OFIクレタ or CSKAソフィア*
*：ポット変更の可能性あり
CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！(C)WOWOW
『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の独占生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も独占生中継となる。
そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金
販売期間
価格(税込み)
視聴期限
通常販売
2026/7/16(木)12:00(正午)～
10/31(土)23:59
改定前：19,800円
改定後：12,100円
2027/6/30(水)23:59
※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？
『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。
- WOWOW公式サイトにアクセス
- WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
- 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
- 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！
「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？
「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。
また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。
- UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
- UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
- UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFAスーパーカップ2026
- MATCH HIGHLIGHT
- UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
- 2026-27シーズン開幕前特別企画
- ほか多数