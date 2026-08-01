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Aoi Fujimiya

プレミアリーグ2026-27開幕はいつ？初戦のキックオフ時間・第1節の日程・放送配信予定まとめ

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プレミアリーグ2026-27はいつ開幕？第1節の試合日程・日本時間キックオフ・U-NEXT配信予定を紹介。

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プレミアリーグ2026-27シーズンが、2026年8月21日(金)に開幕する。

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本記事では、プレミアリーグ2026-27シーズンの開幕日、初戦のキックオフ時間、開幕節の試合日程、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

プレミアリーグ2026-27開幕はいつ？初戦は何時から？

プレミアリーグ2026-27シーズンは、現地時間2026年8月21日(金)に開幕する。第1節は8月21日(金)から8月24日(月)にかけて行われ、開幕戦では前回王者のアーセナルと昇格組のコヴェントリー・シティが対戦する。

オープニングマッチとなるアーセナルvsコヴェントリー・シティは、現地時間8月21日(金)20:00キックオフ予定。日本時間では8月22日(土)4:00開始となるため、日本のファンにとっては早朝の一戦となる。

開幕節では、マンチェスター・ユナイテッド、トッテナム、マンチェスター・シティ、リヴァプール、チェルシーなどの注目クラブも登場予定。2026-27シーズンのスタートを飾る第1節から、各クラブの初戦に注目が集まりそうだ。

現地日程日本時間対戦カード
2026年8月21日(金)20:002026年8月22日(土)4:00アーセナル vs コヴェントリー・シティ
2026年8月22日(土)12:302026年8月22日(土)20:30ハル・シティ vs マンチェスター・ユナイテッド
2026年8月22日(土)15:002026年8月22日(土)23:00エヴァートン vs クリスタル・パレス
2026年8月22日(土)15:002026年8月22日(土)23:00イプスウィッチ・タウン vs サンダーランド
2026年8月22日(土)15:002026年8月22日(土)23:00ノッティンガム・フォレスト vs リーズ・ユナイテッド
2026年8月22日(土)17:302026年8月23日(日)1:30ブレントフォード vs トッテナム・ホットスパー
2026年8月23日(日)14:002026年8月23日(日)22:00ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン vs アストン・ヴィラ
2026年8月23日(日)14:002026年8月23日(日)22:00マンチェスター・シティ vs AFCボーンマス
2026年8月23日(日)16:302026年8月24日(月)0:30ニューカッスル・ユナイテッド vs リヴァプール
2026年8月24日(月)20:002026年8月25日(火)4:00フラム vs チェルシー

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プレミアリーグ2026-27の放送・配信予定は？

プレミアリーグ2026-27シーズンは、日本国内では『U-NEXT』が全380試合を独占ライブ配信する予定だ。リーグ開幕から最終節まで、全試合をライブ配信で視聴できるため、各クラブの試合を追いたいファンにとって中心的な視聴手段となる。

視聴には、U-NEXTが提供する「サッカーパック」への加入が必要となる。配信内容は全380試合のライブ配信に加え、見逃し配信やハイライトも予定されており、リアルタイムで見られない試合を後からチェックしたい場合にも利用しやすい。

現時点で、DAZNやABEMA、SPOTV NOWなど、他の主要サービスでの配信予定は発表されていない。そのため、プレミアリーグ2026-27シーズンを日本で視聴したい場合は、U-NEXTの「サッカーパック」が基本的な選択肢となる。

項目内容
配信サービスU-NEXT
対象プランサッカーパック
配信試合数プレミアリーグ全380試合
配信内容ライブ配信、見逃し配信、ハイライト
月額料金(Web申し込み)2,600円(税込)
月額料金(アプリ内申し込み)3,000円(税込)

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※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。
※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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