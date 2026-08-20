2026-27シーズンの開幕を告げるドイツスーパーカップが、2026年も行われる。

本記事では、ドイツスーパーカップの試合日程や対戦カード、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ドイツスーパーカップ2026はいつ？試合日程・対戦カード

ドイツスーパーカップ2026は、日本時間2026年8月23日(日)午前3:30にキックオフを予定。対戦カードは、ドルトムントvsバイエルンとなっている。開催スタジアムはドルトムントの本拠地、ジグナル・イドゥナ・パルクだ。

ドイツスーパーカップは前年度のブンデスリーガ王者とDFBポカール王者が対戦する大会だが、2025-26シーズンはバイエルンがブンデスリーガとDFBポカールを制覇。スーパーカップには、バイエルンがブンデス王者、ドルトムントがブンデス準優勝チームとして出場する。

なお、ドルトムントは2021年以来5年ぶり13回目、バイエルンは2025年に続く2年連続19回目の出場となる。なお、バイエルンは最多更新12度目、バイエルンに次いで歴代2位の優勝回数を誇るドルトムントは7度目のタイトルを目指す。

ドイツスーパーカップ2026

対戦カード：ドルトムントvsバイエルン

試合日程：2026年8月23日(日)

キックオフ時刻：午前3:30

会場：ジグナル・イドゥナ・パルク

※すべて日本時間。

ドイツスーパーカップ2026の放送予定

ドイツスーパーカップ2026は、ネット『ABEMA』が無料ライブ＆見逃し配信を予定。番組はキックオフ10分前の午前3:20に開始予定となっている。見逃し配信も、配信終了後から9月22日(火)23:59まで無料で視聴可能だ。

また、ブンデスリーガ2026-27全試合の配信を予定しているネット『DAZN』でも、ドイツスーパーカップ2026のライブ＆見逃し配信を予定している。

中継局 放送・配信内容 料金 特徴 DMM×DAZNホーダイ ライブ＆見逃し配信 月額3,480円(税込) ・DAZN StandardとDMMプレミアムのセットプラン・ブンデスリーガ2026-27も全試合ライブ＆見逃し配信 DAZN Standard ライブ＆見逃し配信 月額4,200円(税込)

年間一括32,000円(税込) ・ブンデスリーガ2026-27も全試合ライブ＆見逃し配信 ABEMA ライブ＆見逃し配信 無料 ・ブンデスリーガ2026-27は日本人選手所属クラブ中心に一部試合を配信予定

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はABEMA公式サイトにてご確認ください。