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Emre Can Kane(C)Getty images
ドイツスーパー杯2026はABEMAが無料配信！プレミアムで快適視聴
Tsutomu Maeda

ドイツスーパーカップ2026はいつ開催？試合日程・対戦カード・テレビ放送/ネット配信予定

スーパーカップ
ボルシア・ドルトムント
バイエルン
ボルシア・ドルトムント 対 バイエルン
ブンデスリーガ

2026-27シーズンの開幕を告げるドイツスーパーカップ2026はいつ開催？試合の開催日程やキックオフ時刻、対戦カード、テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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2026-27シーズンの開幕を告げるドイツスーパーカップが、2026年も行われる。

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本記事では、ドイツスーパーカップの試合日程や対戦カード、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ドイツスーパーカップ2026はいつ？試合日程・対戦カード

ドイツスーパーカップ2026は、日本時間2026年8月23日(日)午前3:30にキックオフを予定。対戦カードは、ドルトムントvsバイエルンとなっている。開催スタジアムはドルトムントの本拠地、ジグナル・イドゥナ・パルクだ。

ドイツスーパーカップは前年度のブンデスリーガ王者とDFBポカール王者が対戦する大会だが、2025-26シーズンはバイエルンがブンデスリーガとDFBポカールを制覇。スーパーカップには、バイエルンがブンデス王者、ドルトムントがブンデス準優勝チームとして出場する。

なお、ドルトムントは2021年以来5年ぶり13回目、バイエルンは2025年に続く2年連続19回目の出場となる。なお、バイエルンは最多更新12度目、バイエルンに次いで歴代2位の優勝回数を誇るドルトムントは7度目のタイトルを目指す。

ドイツスーパーカップ2026

  • 対戦カード：ドルトムントvsバイエルン
  • 試合日程：2026年8月23日(日)
  • キックオフ時刻：午前3:30
  • 会場：ジグナル・イドゥナ・パルク

※すべて日本時間。

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ドイツスーパーカップ2026の放送予定

ドイツスーパーカップ2026は、ネット『ABEMA』が無料ライブ＆見逃し配信を予定。番組はキックオフ10分前の午前3:20に開始予定となっている。見逃し配信も、配信終了後から9月22日(火)23:59まで無料で視聴可能だ。

また、ブンデスリーガ2026-27全試合の配信を予定しているネット『DAZN』でも、ドイツスーパーカップ2026のライブ＆見逃し配信を予定している。

中継局

放送・配信内容

料金

特徴

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ライブ＆見逃し配信

月額3,480円(税込)

・DAZN StandardとDMMプレミアムのセットプラン・ブンデスリーガ2026-27も全試合ライブ＆見逃し配信

DAZN Standard

ライブ＆見逃し配信

月額4,200円(税込)
年間一括32,000円(税込)

・ブンデスリーガ2026-27も全試合ライブ＆見逃し配信

ABEMA

ライブ＆見逃し配信

無料

・ブンデスリーガ2026-27は日本人選手所属クラブ中心に一部試合を配信予定

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通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

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さらに、DAZNではJリーグやラ・リーガなどのサッカーコンテンツはもちろん、プロ野球などサッカー以外のスポーツコンテンツも充実。この機会にDAZNへ登録し、国内外の注目スポーツを見放題で楽しもう。

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【ABEMA】スーパー杯＆ブンデス注目試合を無料配信！

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『ABEMA』では、ドイツスーパーカップ2026に加え、日本人選手所属チームを中心にブンデスリーガ2026-27シーズンの一部試合を毎節無料で生中継する。しかし、有料プラン「ABEMAプレミアム(広告なし)」に加入することで広告なし視聴、追っかけ再生などが可能となるため、より快適に試合を楽しみたい場合はおすすめだ

「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。

  1. 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
  2. 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はABEMA公式サイトにてご確認ください。

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