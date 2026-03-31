2026年北中米ワールドカップ(W杯)の欧州からの出場国は、プレーオフを経て決定する。

本記事では、W杯欧州予選プレーオフ予選の試合日程や視聴方法、日本代表の本大会組み合わせについて紹介する。

W杯欧州出場枠はいつ決まる？

2026年北中米W杯に向けた欧州予選は、2025年11月までにグループステージ形式のファーストラウンドが開催され、グループA～L首位の12カ国の本大会出場が決定。各グループ2位＆3位がセカンドラウンド(プレーオフ)に進み、残りの4枠を争うこととなった。

欧州予選プレーオフではパスA～Dに4カ国ずつが振り分けられ、準決勝・決勝を経て各パスの勝者1カ国のみ、計4カ国が出場権を手にすることができる。W杯出場国が決まる欧州予選プレーオフの決勝は、日本時間2026年4月1日(水)に各地で開催予定だ。

日本のW杯対戦相手はどうなる？

日本代表はW杯でグループFに入っており、オランダ、チュニジア、そして欧州予選プレーオフパスB勝者と同居することが決まっている。その欧州予選プレーオフパスBでは、スウェーデンとポーランドが決勝に進出した。スウェーデンvsポーランドは、日本時間4月1日(水)午前3:45にキックオフ予定となっている。

また、それ以外のパスの欧州予選プレーオフ決勝も同時刻にキックオフを予定。パスAはボスニア・ヘルツェゴビナvsイタリア、パスCはコソボvsトルコ、パスDはチェコvsデンマークが決勝カードとなった。

欧州予選POパス 開始日時 決勝カード W杯同組 パスA 4/1(水)

午前3:45 ボスニア・ヘルツェゴビナ

vs

イタリア カナダ

カタール

スイス パスB 4/1(水)

午前3:45 スウェーデン

vs

ポーランド オランダ

日本

チュニジア パスC 4/1(水)

午前3:45 コソボ

vs

トルコ アメリカ

パラグアイ

オーストラリア パスD 4/1(水)

午前3:45 チェコ

vs

デンマーク メキシコ

南アフリカ

韓国

※すべて日本時間。

W杯欧州予選プレーオフ決勝の放送予定

DAZN

2026年W杯欧州予選プレーオフ決勝は、『DAZN』がライブ配信する。3大会ぶりのW杯出場を目指すイタリア代表戦をはじめ、日本代表と同組となるパスBの試合など全試合が『DAZN』で視聴可能だ。

その他、地上波やBS/CSをはじめとしたテレビ放送、インターネットの他のプラットフォームでの配信は予定されていない。

W杯欧州予選プレーオフのおすすめ視聴方法

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