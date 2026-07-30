第31回ちばぎんカップで、ジェフユナイテッド市原・千葉と柏レイソルが対戦する。

本記事では、第31回ちばぎんカップの試合日程やキックオフ時間、会場を紹介する。

ちばぎんカップ2026はいつ？試合日程・キックオフ時間

2026-27シーズン開幕前の第31回ちばぎんカップは、2026年8月1日(土)の19:00にキックオフを予定。千葉県にホームを置くジェフユナイテッド市原・千葉と柏レイソルがプライドを懸けて激突する。

ちばぎんカップ2026の会場は？

第31回ちばぎんカップは千葉のホーム、フクダ電子アリーナで開催。プレシーズン恒例の同大会は両チームのホームスタジアムで交互に行われており、前回は柏の本拠地・三協フロンテア柏スタジアムで実施されていた。

大会：第31回ちばぎんカップ

対戦カード：ジェフユナイテッド市原・千葉 vs 柏レイソル

開催日：2026年8月1日(土)

キックオフ時間：19:00

会場：フクダ電子アリーナ

ちばぎんカップ2026の中継予定

第31回ちばぎんカップは、『千葉テレビ』の公式YouTubeチャンネルでのみライブ配信を予定。地上波『千葉テレビ』では、2026年8月2日(日)19:00～21:00に録画放送のみ実施予定となっている。

千葉テレビ放送(チバテレ)：YouTube配信ページ

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