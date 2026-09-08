レアル・マドリードvsインテルはいつ？CL開幕節の日程・放送予定

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ初戦で、レアル・マドリードとインテルのヨーロッパを代表するビッグクラブ同士が激突する。ともに優勝争いに加わることが予想されるリーグフェーズ開幕節屈指の好カードだ。

本記事では、レアル・マドリードvsインテルの試合日程、放送・配信予定を紹介する。

CLリーグフェーズ初戦レアル・マドリードvsインテルはいつ？

通算15度の欧州制覇を誇るレアル・マドリードと、直近の4季で2度の決勝進出を果たしたインテルによる大一番は、現地時間9月8日(火)に開催。現地時間21:00にキックオフが予定されている。日本は現地よりも7時間進んでいるため、日本時間9月9日(水)4:00に試合開始の予定だ。

CLリーグフェーズ初戦レアル・マドリードvsインテルの試合会場は？

スペインの強豪レアル・マドリードと、イタリア・セリエA王者インテルのCLリーグフェーズ第1節は、レアル・マドリードの本拠地スペインの首都マドリードにある『サンティアゴ・ベルナベウ』で開催される。13年ぶりに指揮官モウリーニョが帰還したレアル・マドリードは、奇しくも同指揮官の古巣であるインテルを本拠地に迎えることになった。

エンバペやヴィニシウスらスター選手がモウリーニョの下でプレーしたキヴ率いるイタリアの強豪インテル相手にホームでどのようなパフォーマンスを見せるか。また、今夏にレアル・マドリードに加入したダンフリースにとってはいきなりの古巣との対戦となる。

UEFAチャンピオンズリーグの放送・配信予定は？

リーグフェーズ初戦の屈指の好カード、レアル・マドリードvsインテルは、テレビ『WOWOWプライム』、ネット『WOWOWオンデマンド』で生中継・ライブ配信を予定。試合当日の24時からはネット『Leminoプレミアム』でもディレイ配信される。

サービス 料金(税込) 配信内容 CL・EL 2026-27シーズンパス

(2026/10/31(土)まで販売) 12,100円 ・CLリーグフェーズ～決勝 全試合

・ELリーグフェーズ～決勝 全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合 WOWOWオンデマンド 月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝 全試合

・ELリーグフェーズ～決勝 全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合 Leminoプレミアム 1,540円(月額)

31日間無料トライアルあり ・CLリーグフェーズ MD1 全試合をディレイ配信

CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！

(C)WOWOW

『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。

そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金



販売期間 価格(税込み) 視聴期限 通常販売

【7/16(木)12:00正午より価格改定】 2026/7/16(木)12:00(正午)～ 10/31(土)23:59 改定前：19,800円 改定後：12,100円 2027/6/30(水)23:59

※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？

『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。

また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。