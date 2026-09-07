アストン・ヴィラのCL開幕戦はいつ？試合は何時から？日程・放送予定

昨季UEFAヨーロッパリーグ（EL）を制して今季UEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得したアストン・ヴィラ。今夏に日本代表守護神の鈴木彩艶が加入したチームはいつCL初戦を迎えるのだろうか。

本記事では、アストン・ヴィラのCL開幕戦に関する情報を紹介する。

アストン・ヴィラのCL開幕戦はいつ？

EL王者として今季CLに出場するアストン・ヴィラは、現地時間9月8日(火)にリーグフェーズ初戦を迎える。現地時間18:45にキックオフ予定だ。日本は現地よりも7時間進んでいるため、日本時間9月9日(水)1:45に試合開始が予定されている。

アストン・ヴィラのCL開幕戦の対戦相手・試合会場は？

鈴木彩艶のCLデビューが期待されるアストン・ヴィラは、日本時間9月9日(水)に開催されるリーグフェーズ初戦で、ベルギー王者クルブ・ブルッヘと対戦する。

クルブ・ブルッヘは、直近の7季で5度の国内リーグ優勝を誇るベルギーの強豪。昨季もCLの常連クラブであり、1977-78シーズンには決勝進出を果たした歴史もある。また、昨季はノックアウトステージプレーオフまでコマを進めた。今夏にはインテルからGKゾマーが加入し、ベルギー代表MFヴァナケンも在籍するなど、力のあるチームだ。

なお、アストン・ヴィラのCL初戦、クルブ・ブルッヘとの一戦は、クルブ・ブルッヘの本拠地『ヤン・ブレイデル・スタディオン』で開催される。

アストン・ヴィラのCLリーグフェーズ対戦カードは？

EL王者としてCLに出場するアストン・ヴィラは、リーグフェーズ組み合わせ抽選会のポット分けでポット2に入った。ポット1のパリ・サンジェルマンとバルセロナ、ポット2のドルトムントとクルブ・ブルッヘ、ポット3のフェネルバフチェとガラタサライ、ポット4のバイキングとスラヴィア・プラハと対戦する。

リーグフェーズの試合日程は以下の通り。

節 試合日時 H/A 対戦相手 1 9/9(水)

1:45 A クルブ・ブルッヘ 2 10/15(水)

4:00 H フェネルバフチェ 3 10/22(水)

4:00 H バイキング 4 11/4(水)

5:00 A バルセロナ 5 11/25(水)

2:45 A ガラタサライ 6 12/9(水)

5:00 H パリ・サンジェルマン 7 1/20(水)

5:00 H ドルトムント 8 1/28(木)

5:00 A スラヴィア・プラハ

※日本時間表記

H：ホーム、A：アウェー

UEFAチャンピオンズリーグの放送・配信予定は？

鈴木彩艶の所属するアストン・ヴィラ戦を含む2026-27シーズンのCLは、BS『WOWOW』並びにネット『WOWOWオンデマンド』で全試合生中継・ライブ配信される予定だ（一部ディレイ配信あり）。

サービス 料金(税込) 配信内容 CL・EL 2026-27シーズンパス

(2026/10/31(土)まで販売) 12,100円 ・CLリーグフェーズ～決勝 全試合

・ELリーグフェーズ～決勝 全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合 WOWOWオンデマンド 月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝 全試合

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・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！

(C)WOWOW

『WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。

そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金







販売期間 価格(税込み) 視聴期限 通常販売

【7/16(木)12:00正午より価格改定】 2026/7/16(木)12:00(正午)～ 10/31(土)23:59 改定前：19,800円 改定後：12,100円 2027/6/30(水)23:59

※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？

『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。

また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。