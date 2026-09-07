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aston villaGetty Images
【鈴木彩艶出場予定】アストン・ヴィラのCL初戦はWOWOWで生中継！CL・EL見放題のお得なシーズンパスで視聴
Yuta Tokuma

アストン・ヴィラのCL開幕戦はいつ？試合は何時から？日程・放送予定

チャンピオンズ リーグ
アストン・ヴィラ
鈴木彩艶
クラブ・ブルッヘ 対 アストン・ヴィラ
クラブ・ブルッヘ

【UEFAチャンピオンズリーグ】鈴木彩艶が所属するアストン・ヴィラの2026-27UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ初戦の試合日程を紹介する。

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7月16日(木)から12,100円(税込)で販売！

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昨季UEFAヨーロッパリーグ（EL）を制して今季UEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得したアストン・ヴィラ。今夏に日本代表守護神の鈴木彩艶が加入したチームはいつCL初戦を迎えるのだろうか。

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本記事では、アストン・ヴィラのCL開幕戦に関する情報を紹介する。

アストン・ヴィラのCL開幕戦はいつ？

EL王者として今季CLに出場するアストン・ヴィラは、現地時間9月8日(火)にリーグフェーズ初戦を迎える。現地時間18:45にキックオフ予定だ。日本は現地よりも7時間進んでいるため、日本時間9月9日(水)1:45に試合開始が予定されている。

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アストン・ヴィラのCL開幕戦の対戦相手・試合会場は？

鈴木彩艶のCLデビューが期待されるアストン・ヴィラは、日本時間9月9日(水)に開催されるリーグフェーズ初戦で、ベルギー王者クルブ・ブルッヘと対戦する。

クルブ・ブルッヘは、直近の7季で5度の国内リーグ優勝を誇るベルギーの強豪。昨季もCLの常連クラブであり、1977-78シーズンには決勝進出を果たした歴史もある。また、昨季はノックアウトステージプレーオフまでコマを進めた。今夏にはインテルからGKゾマーが加入し、ベルギー代表MFヴァナケンも在籍するなど、力のあるチームだ。

なお、アストン・ヴィラのCL初戦、クルブ・ブルッヘとの一戦は、クルブ・ブルッヘの本拠地『ヤン・ブレイデル・スタディオン』で開催される。

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アストン・ヴィラのCLリーグフェーズ対戦カードは？

EL王者としてCLに出場するアストン・ヴィラは、リーグフェーズ組み合わせ抽選会のポット分けでポット2に入った。ポット1のパリ・サンジェルマンとバルセロナ、ポット2のドルトムントとクルブ・ブルッヘ、ポット3のフェネルバフチェとガラタサライ、ポット4のバイキングとスラヴィア・プラハと対戦する。

リーグフェーズの試合日程は以下の通り。

試合日時

H/A

対戦相手

1

9/9(水)
1:45

A

クルブ・ブルッヘ

2

10/15(水)
4:00

H

フェネルバフチェ

3

10/22(水)
4:00

H

バイキング

4

11/4(水)
5:00

A

バルセロナ

5

11/25(水)
2:45

A

ガラタサライ

6

12/9(水)
5:00

H

パリ・サンジェルマン

7

1/20(水)
5:00

H

ドルトムント

8

1/28(木)
5:00

A

スラヴィア・プラハ

※日本時間表記
H：ホーム、A：アウェー

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UEFAチャンピオンズリーグの放送・配信予定は？

鈴木彩艶の所属するアストン・ヴィラ戦を含む2026-27シーズンのCLは、BS『WOWOW』並びにネット『WOWOWオンデマンド』で全試合生中継・ライブ配信される予定だ（一部ディレイ配信あり）。

サービス

料金(税込)

配信内容

CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31(土)まで販売)

12,100円

・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

WOWOWオンデマンド 月額加入

2,530円(月額)

・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

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CL・EL 2026-27シーズンパスが10/31まで期間限定で販売中！

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WOWOW』は、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も生中継となる。

そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金



販売期間

価格(税込み)

視聴期限

通常販売
【7/16(木)12:00正午より価格改定】

2026/7/16(木)12:00(正午)～

10/31(土)23:59

改定前：19,800円

改定後：12,100円

2027/6/30(水)23:59

※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？

『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。

  1. WOWOW公式サイトにアクセス
  2. WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
  3. 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
  4. 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！

「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。

また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。

  • UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
  • UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
  • UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFAスーパーカップ2026
  • MATCH HIGHLIGHT
  • UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
  • 2026-27シーズン開幕前特別企画
  • ほか多数
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