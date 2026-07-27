セレッソ大阪vsドルトムントはいつ？何時から？キックオフ時間・放送予定

2026-27シーズンの明治安田Jリーグ開幕を前にしたプレシーズンマッチでセレッソ大阪がボルシア・ドルトムントと対戦する。ドイツ・ブンデスリーガの強豪が2年ぶりに来日し、元所属選手の香川真司擁するセレッソ大阪との一戦に臨む。

本記事では、セレッソ大阪vsボルシア・ドルトムントの試合日程やキックオフ時間、放送・配信予定を紹介する。

セレッソ大阪vsボルシア・ドルトムントはいつ？

2026-27シーズンの明治安田Jリーグ開幕を前にしたプレシーズンマッチでセレッソ大阪がボルシア・ドルトムントを迎える一戦、「CEREZO OSAKA GLOBAL CHALLENGE -2026-」が開催される。試合は2026年7月29日(水)に開催され、キックオフは午後7時に予定されている。試合会場はセレッソ大阪のホームスタジアム、「YANMAR HANASAKA STADIUM」だ。

試合日 キックオフ時間 対戦カード 試合会場 7月29日(水) 19:00 セレッソ大阪 vs ボルシア・ドルトムント YANMAR HANASAKA STADIUM

（大阪府大阪市）

※試合日程、対戦カード、放送予定は変更となる場合があります。最新情報は各クラブおよび中継局公式サイトよりご確認ください。

セレッソ大阪vsボルシア・ドルトムントの放送・配信予定

7月29日(水)のセレッソ大阪vsボルシア・ドルトムントは、ネット『DAZN』で独占ライブ配信の予定だ。そのため、地上波やBS／CS、他のインターネットプラットフォームでは放送・配信が予定されていない。

セレッソ大阪vsボルシア・ドルトムントのおすすめ視聴方法

前述の通り、セレッソ大阪vsボルシア・ドルトムントは『DAZN』で独占ライブ配信される。また、『DAZN』ではこの一戦以外にも2026-27シーズン明治安田Jリーグ開幕前の一部プレシーズンマッチ、さらには2026-27シーズンの明治安田Jリーグをライブ配信する。

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