侍ジャパンU-18(野球高校日本代表)は、「第14回 BFA U18アジア選手権」前の壮行試合で大学日本代表と対戦する。
本記事では、高校日本代表対大学日本代表の試合日程や中継予定を紹介する。
高校日本代表vs大学日本代表はいつ開催？
「第14回 BFA U18アジア選手権」は、2026年9月7日(月)～9月13日(日)に台湾(台北)で開催。その壮行試合として、8月29日(土)には高校日本代表vs大学日本代表が行われる。会場は明治神宮野球場(東京)。時刻は、開場が16:00、プレイボールが18:00に予定されている。
- 大会：侍ジャパンU-18壮行試合
- 対戦カード：高校日本代表(3塁側・ホーム) vs 大学日本代表(1塁側・ビジター)
- 試合日：2025年8月31日(日) ※予備日8月30日(日)
- プレイボール：18:00 試合開始(16:00開場予定)
- 開催会場：明治神宮野球場(東京都新宿区霞ケ丘町3-1)
高校日本代表vs大学日本代表の中継予定
高校日本代表対大学日本代表は、衛星放送『J SPORTS 2』とネット『J SPORTSオンデマンド』で生中継を予定。『J SPORTSオンデマンド』は、Amazon Prime Videoチャンネル『J SPORTS(3日間無料体験あり)』でも視聴することができる。
チャンネル
形態
中継予定
J SPORTS(Amazon)
ネット
ライブ配信
ネット
ライブ配信
衛星放送
生放送
高校日本代表vs大学日本代表の無料視聴方法は？Amazon
前述の通り、高校日本代表対大学日本代表はAmazon Prime Videoチャンネルの『J SPORTS』で視聴することができる。3日間無料トライアルも利用できるのでおすすめだ。
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