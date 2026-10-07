【10月7日】天皇杯3回戦の試合日程・対戦カード・テレビ放送予定一覧

第106回天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会では、2026年9月23日(水・祝)と10月7日(水)に3回戦が行われる。

本記事では、10月7日(水)に開催される天皇杯3回戦の試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

天皇杯3回戦（10月7日）の試合日程・キックオフ時間一覧

天皇杯3回戦は、2026年10月7日(水)に開催され、10試合が各地で行われる予定だ。

天皇杯3回戦（10月7日開催）の試合日程およびキックオフ時刻、対戦カードは以下の通り。

試合日 キックオフ時間 対戦カード 会場 10月7日(水) 18:00 浦和レッズ vs RB大宮アルディージャ NACK5スタジアム大宮 10月7日(水) 18:30 サンフレッチェ広島 vs いわきFC ハワイアンズスタジアムいわき 10月7日(水) 18:30 アビスパ福岡 vs 横浜FC ニッパツ三ツ沢球技場 10月7日(水) 18:30 セレッソ大阪 vs 鹿児島ユナイテッドFC YANMAR HANASAKA STADIUM 10月7日(水) 19:00 ガイナーレ鳥取 vs 東京ヴェルディ 味の素スタジアム 10月7日(水) 19:00 川崎フロンターレ vs テゲバジャーロ宮崎 いちご宮崎新富サッカー場 10月7日(水) 19:00 ファジアーノ岡山 vs ジェフユナイテッド千葉 フクダ電子アリーナ 10月7日(水) 19:00 横浜F・マリノス vs 京都産業大学 日産スタジアム 10月7日(水) 19:00 清水エスパルス vs V・ファーレン長崎 IAIスタジアム日本平 10月7日(水) 19:00 FC東京 vs 湘南ベルマーレ レモンガススタジアム平塚

天皇杯3回戦のテレビ放送・ネット配信予定一覧

第106回天皇杯は、衛星放送『スカパー！』とネット配信のスカパー！動画ストア「サッカーLIVE」で注目試合を生中継。また、一部の試合は日本サッカー協会(JFA)の公式YouTubeチャンネル『JFATV』でもライブ配信される。中継対象およびチャンネルは、試合によって異なる。なお、権利の都合上、Amazon Prime Videの『サッカーLIVEライト』での配信は行われない。

最新の中継予定は以下の通り。

■3回戦（10月7日開催）

開始日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 10/7(水)

18:00 浦和レッズ vs RB大宮アルディージャ スポーツライブ+(Ch.584)

17:50～ スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」

17:50～ 10/7(水)

18:30 サンフレッチェ広島 vs いわきFC スポーツライブ+2(Ch.584)

18:20～ スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」

18:20～ 10/7(水)

18:30 アビスパ福岡 vs 横浜FC なし スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」

18:25～ 10/7(水)

18:30 セレッソ大阪 vs 鹿児島ユナイテッドFC なし スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」

18:25～ 10/7(水)

19:00 ガイナーレ鳥取 vs 東京ヴェルディ なし スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」

18:55～ 10/7(水)

19:00 川崎フロンターレ vs テゲバジャーロ宮崎 なし スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」

18:55～ 10/7(水)

19:00 ファジアーノ岡山 vs ジェフユナイテッド千葉 なし スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」

18:55～ 10/7(水)

19:00 横浜F・マリノス vs 京都産業大学 NHK BS

17:00～ - 10/7(水)

19:00 清水エスパルス vs V・ファーレン長崎 なし スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」

18:55～ 10/7(水)

19:00 FC東京 vs 湘南ベルマーレ なし スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」

18:55～

天皇杯3回戦のおすすめ視聴方法

第106回天皇杯は、『スカパー！』に加入することで多くの試合をテレビ・ネットで視聴することができる。

また、ネット配信サービスの『サッカーLIVE』の天皇杯配信試合は、『スカパー！サッカーセット』に加入することで、月額2,480(税込 ※別途スカパー！基本料429円/税込が月々発生)で視聴することが可能。さらに、スカパー！経由で加入することで加入初月の視聴料が0円となる。ただし、加入月の解約はできないため、継続視聴する場合にお得となる仕組みだ。

まとめると、『サッカーLIVE』単体で加入した場合は初月から月額2,480円(税込)が発生し、ネット配信のみを視聴可能。一方、『スカパー！サッカーセット』に加入した場合は初月0円で衛星放送とネット配信の両方を視聴することができる。

スカパー！サッカーセットの加入方法

※「サッカーLIVE」は「スカパー！」に加入せず公式サイトから直接加入することもできます。

※「スカパー！」の加入初月の解約は不可。