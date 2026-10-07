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Yuta Tokuma

【10月7日】天皇杯3回戦の試合日程・対戦カード・テレビ放送予定一覧

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浦和レッズ 対 RB大宮アルディージャ
浦和レッズ
RB大宮アルディージャ
セレッソ大阪 対 鹿児島ユナイテッドFC
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サンフレッチェ広島 対 いわきFC
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アビスパ福岡 対 横浜FC
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ファジアーノ岡山 対 ジェフユナイテッド千葉
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FC東京 対 湘南ベルマーレ
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ガイナーレ鳥取 対 東京ヴェルディ
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横浜F・マリノス 対 Kyoto Sangyo University
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川崎フロンターレ 対 テゲバジャーロ宮崎
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清水エスパルス 対 V・ファーレン長崎
清水エスパルス
V・ファーレン長崎

天皇杯JFA第106回全日本サッカー選手権大会 3回戦(10月7日開催)の試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は？対戦カードやキックオフ時刻、中継スケジュールを紹介。

天皇杯の注目試合を生中継
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第106回天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会では、2026年9月23日(水・祝)と10月7日(水)に3回戦が行われる。

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本記事では、10月7日(水)に開催される天皇杯3回戦の試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

天皇杯3回戦（10月7日）の試合日程・キックオフ時間一覧

天皇杯3回戦は、2026年10月7日(水)に開催され、10試合が各地で行われる予定だ。

天皇杯3回戦（10月7日開催）の試合日程およびキックオフ時刻、対戦カードは以下の通り。

試合日

キックオフ時間

対戦カード

会場

10月7日(水)

18:00

浦和レッズ vs RB大宮アルディージャ

NACK5スタジアム大宮

10月7日(水)

18:30

サンフレッチェ広島 vs いわきFC

ハワイアンズスタジアムいわき

10月7日(水)

18:30

アビスパ福岡 vs 横浜FC

ニッパツ三ツ沢球技場

10月7日(水)

18:30

セレッソ大阪 vs 鹿児島ユナイテッドFC

YANMAR HANASAKA STADIUM

10月7日(水)

19:00

ガイナーレ鳥取 vs 東京ヴェルディ

味の素スタジアム

10月7日(水)

19:00

川崎フロンターレ vs テゲバジャーロ宮崎

いちご宮崎新富サッカー場

10月7日(水)

19:00

ファジアーノ岡山 vs ジェフユナイテッド千葉

フクダ電子アリーナ

10月7日(水)

19:00

横浜F・マリノス vs 京都産業大学

日産スタジアム

10月7日(水)

19:00

清水エスパルス vs V・ファーレン長崎

IAIスタジアム日本平

10月7日(水)

19:00

FC東京 vs 湘南ベルマーレ

レモンガススタジアム平塚

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天皇杯3回戦のテレビ放送・ネット配信予定一覧

第106回天皇杯は、衛星放送『スカパー！』とネット配信のスカパー！動画ストア「サッカーLIVE」で注目試合を生中継。また、一部の試合は日本サッカー協会(JFA)の公式YouTubeチャンネル『JFATV』でもライブ配信される。中継対象およびチャンネルは、試合によって異なる。なお、権利の都合上、Amazon Prime Videの『サッカーLIVEライト』での配信は行われない。

最新の中継予定は以下の通り。

■3回戦（10月7日開催）

開始日時

対戦カード

テレビ放送

ネット配信

10/7(水)
18:00

浦和レッズ vs RB大宮アルディージャ

スポーツライブ+(Ch.584)
17:50～

スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
17:50～

10/7(水)
18:30

サンフレッチェ広島 vs いわきFC

スポーツライブ+2(Ch.584)
18:20～

スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
18:20～

10/7(水)
18:30

アビスパ福岡 vs 横浜FC

なし

スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
18:25～

10/7(水)
18:30

セレッソ大阪 vs 鹿児島ユナイテッドFC

なし

スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
18:25～

10/7(水)
19:00

ガイナーレ鳥取 vs 東京ヴェルディ

なし

スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
18:55～

10/7(水)
19:00

川崎フロンターレ vs テゲバジャーロ宮崎

なし

スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
18:55～

10/7(水)
19:00

ファジアーノ岡山 vs ジェフユナイテッド千葉

なし

スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
18:55～

10/7(水)
19:00

横浜F・マリノス vs 京都産業大学

NHK BS
17:00～

-

10/7(水)
19:00

清水エスパルス vs V・ファーレン長崎

なし

スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
18:55～

10/7(水)
19:00

FC東京 vs 湘南ベルマーレ

なし

スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
18:55～

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天皇杯3回戦のおすすめ視聴方法

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第106回天皇杯は、『スカパー！』に加入することで多くの試合をテレビ・ネットで視聴することができる。

また、ネット配信サービスの『サッカーLIVE』の天皇杯配信試合は、『スカパー！サッカーセット』に加入することで、月額2,480(税込 ※別途スカパー！基本料429円/税込が月々発生)で視聴することが可能。さらに、スカパー！経由で加入することで加入初月の視聴料が0円となる。ただし、加入月の解約はできないため、継続視聴する場合にお得となる仕組みだ。

まとめると、『サッカーLIVE』単体で加入した場合は初月から月額2,480円(税込)が発生し、ネット配信のみを視聴可能。一方、『スカパー！サッカーセット』に加入した場合は初月0円で衛星放送とネット配信の両方を視聴することができる。

スカパー！サッカーセットの加入方法

  1. 視聴登録ページへアクセスし、「下記の取り扱いに同意しました。」にチェックを入れて「手続きページへ進む」を選択
  2. 「お申込みフォームへ進む」から「スカパー！サッカーセット」にチェックをつけ、「次のステップへ進む」を選択
  3. スカパー！メンバーズIDを登録・ログイン後、必要情報を入力して契約完了
  4. スカパー！メンバーズIDを使用し、スカパー！動画ストアにログインすればネットでも視聴可能！

※「サッカーLIVE」は「スカパー！」に加入せず公式サイトから直接加入することもできます。
※「スカパー！」の加入初月の解約は不可。

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