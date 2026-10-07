【10月7日】天皇杯3回戦の試合日程・対戦カード・テレビ放送予定一覧

第106回天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会では、2026年9月23日(水・祝)と10月7日(水)に3回戦が行われる。
本記事では、10月7日(水)に開催される天皇杯3回戦の試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
天皇杯3回戦（10月7日）の試合日程・キックオフ時間一覧
天皇杯3回戦は、2026年10月7日(水)に開催され、10試合が各地で行われる予定だ。
天皇杯3回戦（10月7日開催）の試合日程およびキックオフ時刻、対戦カードは以下の通り。
試合日
キックオフ時間
対戦カード
会場
10月7日(水)
18:00
浦和レッズ vs RB大宮アルディージャ
NACK5スタジアム大宮
10月7日(水)
18:30
サンフレッチェ広島 vs いわきFC
ハワイアンズスタジアムいわき
10月7日(水)
18:30
アビスパ福岡 vs 横浜FC
ニッパツ三ツ沢球技場
10月7日(水)
18:30
セレッソ大阪 vs 鹿児島ユナイテッドFC
YANMAR HANASAKA STADIUM
10月7日(水)
19:00
ガイナーレ鳥取 vs 東京ヴェルディ
味の素スタジアム
10月7日(水)
19:00
川崎フロンターレ vs テゲバジャーロ宮崎
いちご宮崎新富サッカー場
10月7日(水)
19:00
ファジアーノ岡山 vs ジェフユナイテッド千葉
フクダ電子アリーナ
10月7日(水)
19:00
横浜F・マリノス vs 京都産業大学
日産スタジアム
10月7日(水)
19:00
清水エスパルス vs V・ファーレン長崎
IAIスタジアム日本平
10月7日(水)
19:00
FC東京 vs 湘南ベルマーレ
レモンガススタジアム平塚
天皇杯3回戦のテレビ放送・ネット配信予定一覧
第106回天皇杯は、衛星放送『スカパー！』とネット配信のスカパー！動画ストア「サッカーLIVE」で注目試合を生中継。また、一部の試合は日本サッカー協会(JFA)の公式YouTubeチャンネル『JFATV』でもライブ配信される。中継対象およびチャンネルは、試合によって異なる。なお、権利の都合上、Amazon Prime Videの『サッカーLIVEライト』での配信は行われない。
最新の中継予定は以下の通り。
■3回戦（10月7日開催）
開始日時
対戦カード
テレビ放送
ネット配信
10/7(水)
浦和レッズ vs RB大宮アルディージャ
スポーツライブ+(Ch.584)
スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
10/7(水)
サンフレッチェ広島 vs いわきFC
スポーツライブ+2(Ch.584)
スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
10/7(水)
アビスパ福岡 vs 横浜FC
なし
スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
10/7(水)
セレッソ大阪 vs 鹿児島ユナイテッドFC
なし
スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
10/7(水)
ガイナーレ鳥取 vs 東京ヴェルディ
なし
スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
10/7(水)
川崎フロンターレ vs テゲバジャーロ宮崎
なし
スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
10/7(水)
ファジアーノ岡山 vs ジェフユナイテッド千葉
なし
スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
10/7(水)
横浜F・マリノス vs 京都産業大学
NHK BS
-
10/7(水)
清水エスパルス vs V・ファーレン長崎
なし
スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
10/7(水)
FC東京 vs 湘南ベルマーレ
なし
スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
天皇杯3回戦のおすすめ視聴方法
第106回天皇杯は、『スカパー！』に加入することで多くの試合をテレビ・ネットで視聴することができる。
また、ネット配信サービスの『サッカーLIVE』の天皇杯配信試合は、『スカパー！サッカーセット』に加入することで、月額2,480(税込 ※別途スカパー！基本料429円/税込が月々発生)で視聴することが可能。さらに、スカパー！経由で加入することで加入初月の視聴料が0円となる。ただし、加入月の解約はできないため、継続視聴する場合にお得となる仕組みだ。
まとめると、『サッカーLIVE』単体で加入した場合は初月から月額2,480円(税込)が発生し、ネット配信のみを視聴可能。一方、『スカパー！サッカーセット』に加入した場合は初月0円で衛星放送とネット配信の両方を視聴することができる。
スカパー！サッカーセットの加入方法
- 視聴登録ページへアクセスし、「下記の取り扱いに同意しました。」にチェックを入れて「手続きページへ進む」を選択
- 「お申込みフォームへ進む」から「スカパー！サッカーセット」にチェックをつけ、「次のステップへ進む」を選択
- スカパー！メンバーズIDを登録・ログイン後、必要情報を入力して契約完了
- スカパー！メンバーズIDを使用し、スカパー！動画ストアにログインすればネットでも視聴可能！
※「サッカーLIVE」は「スカパー！」に加入せず公式サイトから直接加入することもできます。
※「スカパー！」の加入初月の解約は不可。