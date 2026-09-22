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kashima(C)Getty Images
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Yuta Tokuma

【9月23日】天皇杯3回戦の試合日程・対戦カード・テレビ放送予定一覧

カップ
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鹿島アントラーズ 対 ヴァンフォーレ甲府
鹿島アントラーズ
ヴァンフォーレ甲府
柏レイソル 対 FC今治
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ヴィッセル神戸 対 サガン鳥栖
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ガンバ大阪 対 徳島ヴォルティス
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京都サンガF.C. 対 藤枝MYFC
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FC町田ゼルビア 対 栃木シティ
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栃木シティ

天皇杯JFA第106回全日本サッカー選手権大会 3回戦(9月23日開催)の試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は？対戦カードやキックオフ時刻、中継スケジュールを紹介。

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第106回天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会では、2026年9月23日(水・祝)と10月7日(水)に3回戦が行われる。

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本記事では、9月23日に開催される天皇杯3回戦の試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

天皇杯3回戦（9月23日）の試合日程・キックオフ時間一覧

天皇杯3回戦は、2026年9月23日(水・祝)に開催される。全16試合中6試合が各地で行われ、17:00にキックオフを迎える予定だ。3回戦には2回戦を勝ち上がった32チームが進出し、ベスト16入りを懸けて各地で対戦する。

天皇杯3回戦（9月23日開催）の試合日程およびキックオフ時刻、対戦カードは以下の通り。

試合日

キックオフ時間

対戦カード

会場

2026年9月23日(水・祝)

17:00

鹿島アントラーズ vs ヴァンフォーレ甲府

メルカリスタジアム

2026年9月23日(水・祝)

17:00

ガンバ大阪 vs 徳島ヴォルティス

パナソニックスタジアム吹田

2026年9月23日(水・祝)

17:00

ヴィッセル神戸 vs サガン鳥栖

ノエビアスタジアム神戸

2026年9月23日(水・祝)

17:00

柏レイソル vs FC今治

三協フロンテア柏スタジアム

2026年9月23日(水・祝)

17:00

京都サンガF.C. vs 藤枝MYFC

サンガスタジアム by KYOCERA

2026年9月23日(水・祝)

17:00

FC町田ゼルビア vs 栃木シティ

町田GIONスタジアム

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天皇杯3回戦のテレビ放送・ネット配信予定一覧

第106回天皇杯は、衛星放送『スカパー！』とネット配信のスカパー！動画ストア「サッカーLIVE」で注目試合を生中継。また、一部の試合は日本サッカー協会(JFA)の公式YouTubeチャンネル『JFATV』でもライブ配信される。中継対象およびチャンネルは、試合によって異なる。なお、権利の都合上、Amazon Prime Videの『サッカーLIVEライト』での配信は行われない。

最新の中継予定は以下の通り。

■3回戦（9月23日開催）

開始日時

対戦カード

テレビ放送

ネット配信

9/23(水・祝)
17:00

鹿島アントラーズ vs ヴァンフォーレ甲府

スポーツライブ+2(Ch.584)
16:50～

スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
16:50～

9/23(水・祝)
17:00

ガンバ大阪 vs 徳島ヴォルティス

スカチャン5(Ch.585)
16:50～

スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
16:50～

9/23(水・祝)
17:00

ヴィッセル神戸 vs サガン鳥栖


スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
16:55～

9/23(水・祝)
17:00

柏レイソル vs FC今治


スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
16:55～

9/23(水・祝)
17:00

京都サンガF.C. vs 藤枝MYFC


スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
16:55～

9/23(水・祝)
17:00

FC町田ゼルビア vs 栃木シティ

NHK BS
17:00～


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天皇杯3回戦のおすすめ視聴方法

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第106回天皇杯は、『スカパー！』に加入することで多くの試合をテレビ・ネットで視聴することができる。

また、ネット配信サービスの『サッカーLIVE』の天皇杯配信試合は、『スカパー！サッカーセット』に加入することで、月額2,480(税込 ※別途スカパー！基本料429円/税込が月々発生)で視聴することが可能。さらに、スカパー！経由で加入することで加入初月の視聴料が0円となる。ただし、加入月の解約はできないため、継続視聴する場合にお得となる仕組みだ。

まとめると、『サッカーLIVE』単体で加入した場合は初月から月額2,480円(税込)が発生し、ネット配信のみを視聴可能。一方、『スカパー！サッカーセット』に加入した場合は初月0円で衛星放送とネット配信の両方を視聴することができる。

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  1. 視聴登録ページへアクセスし、「下記の取り扱いに同意しました。」にチェックを入れて「手続きページへ進む」を選択
  2. 「お申込みフォームへ進む」から「スカパー！サッカーセット」にチェックをつけ、「次のステップへ進む」を選択
  3. スカパー！メンバーズIDを登録・ログイン後、必要情報を入力して契約完了
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※「サッカーLIVE」は「スカパー！」に加入せず公式サイトから直接加入することもできます。
※「スカパー！」の加入初月の解約は不可。

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