【9月23日】天皇杯3回戦の試合日程・対戦カード・テレビ放送予定一覧

第106回天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会では、2026年9月23日(水・祝)と10月7日(水)に3回戦が行われる。

本記事では、9月23日に開催される天皇杯3回戦の試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

天皇杯3回戦（9月23日）の試合日程・キックオフ時間一覧

天皇杯3回戦は、2026年9月23日(水・祝)に開催される。全16試合中6試合が各地で行われ、17:00にキックオフを迎える予定だ。3回戦には2回戦を勝ち上がった32チームが進出し、ベスト16入りを懸けて各地で対戦する。

天皇杯3回戦（9月23日開催）の試合日程およびキックオフ時刻、対戦カードは以下の通り。

試合日 キックオフ時間 対戦カード 会場 2026年9月23日(水・祝) 17:00 鹿島アントラーズ vs ヴァンフォーレ甲府 メルカリスタジアム 2026年9月23日(水・祝) 17:00 ガンバ大阪 vs 徳島ヴォルティス パナソニックスタジアム吹田 2026年9月23日(水・祝) 17:00 ヴィッセル神戸 vs サガン鳥栖 ノエビアスタジアム神戸 2026年9月23日(水・祝) 17:00 柏レイソル vs FC今治 三協フロンテア柏スタジアム 2026年9月23日(水・祝) 17:00 京都サンガF.C. vs 藤枝MYFC サンガスタジアム by KYOCERA 2026年9月23日(水・祝) 17:00 FC町田ゼルビア vs 栃木シティ 町田GIONスタジアム

天皇杯3回戦のテレビ放送・ネット配信予定一覧

第106回天皇杯は、衛星放送『スカパー！』とネット配信のスカパー！動画ストア「サッカーLIVE」で注目試合を生中継。また、一部の試合は日本サッカー協会(JFA)の公式YouTubeチャンネル『JFATV』でもライブ配信される。中継対象およびチャンネルは、試合によって異なる。なお、権利の都合上、Amazon Prime Videの『サッカーLIVEライト』での配信は行われない。

最新の中継予定は以下の通り。

■3回戦（9月23日開催）

開始日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 9/23(水・祝)

17:00 鹿島アントラーズ vs ヴァンフォーレ甲府 スポーツライブ+2(Ch.584)

16:50～ スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」

16:50～ 9/23(水・祝)

17:00 ガンバ大阪 vs 徳島ヴォルティス スカチャン5(Ch.585)

16:50～ スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」

16:50～ 9/23(水・祝)

17:00 ヴィッセル神戸 vs サガン鳥栖

スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」

16:55～ 9/23(水・祝)

17:00 柏レイソル vs FC今治

スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」

16:55～ 9/23(水・祝)

17:00 京都サンガF.C. vs 藤枝MYFC

スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」

16:55～ 9/23(水・祝)

17:00 FC町田ゼルビア vs 栃木シティ NHK BS

17:00～



天皇杯3回戦のおすすめ視聴方法

第106回天皇杯は、『スカパー！』に加入することで多くの試合をテレビ・ネットで視聴することができる。

また、ネット配信サービスの『サッカーLIVE』の天皇杯配信試合は、『スカパー！サッカーセット』に加入することで、月額2,480(税込 ※別途スカパー！基本料429円/税込が月々発生)で視聴することが可能。さらに、スカパー！経由で加入することで加入初月の視聴料が0円となる。ただし、加入月の解約はできないため、継続視聴する場合にお得となる仕組みだ。

まとめると、『サッカーLIVE』単体で加入した場合は初月から月額2,480円(税込)が発生し、ネット配信のみを視聴可能。一方、『スカパー！サッカーセット』に加入した場合は初月0円で衛星放送とネット配信の両方を視聴することができる。

スカパー！サッカーセットの加入方法

※「サッカーLIVE」は「スカパー！」に加入せず公式サイトから直接加入することもできます。

※「スカパー！」の加入初月の解約は不可。