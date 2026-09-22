【9月23日】天皇杯3回戦の試合日程・対戦カード・テレビ放送予定一覧

第106回天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会では、2026年9月23日(水・祝)と10月7日(水)に3回戦が行われる。
本記事では、9月23日に開催される天皇杯3回戦の試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
天皇杯3回戦（9月23日）の試合日程・キックオフ時間一覧
天皇杯3回戦は、2026年9月23日(水・祝)に開催される。全16試合中6試合が各地で行われ、17:00にキックオフを迎える予定だ。3回戦には2回戦を勝ち上がった32チームが進出し、ベスト16入りを懸けて各地で対戦する。
天皇杯3回戦（9月23日開催）の試合日程およびキックオフ時刻、対戦カードは以下の通り。
試合日
キックオフ時間
対戦カード
会場
2026年9月23日(水・祝)
17:00
鹿島アントラーズ vs ヴァンフォーレ甲府
メルカリスタジアム
2026年9月23日(水・祝)
17:00
ガンバ大阪 vs 徳島ヴォルティス
パナソニックスタジアム吹田
2026年9月23日(水・祝)
17:00
ヴィッセル神戸 vs サガン鳥栖
ノエビアスタジアム神戸
2026年9月23日(水・祝)
17:00
柏レイソル vs FC今治
三協フロンテア柏スタジアム
2026年9月23日(水・祝)
17:00
京都サンガF.C. vs 藤枝MYFC
サンガスタジアム by KYOCERA
2026年9月23日(水・祝)
17:00
FC町田ゼルビア vs 栃木シティ
町田GIONスタジアム
天皇杯3回戦のテレビ放送・ネット配信予定一覧
第106回天皇杯は、衛星放送『スカパー！』とネット配信のスカパー！動画ストア「サッカーLIVE」で注目試合を生中継。また、一部の試合は日本サッカー協会(JFA)の公式YouTubeチャンネル『JFATV』でもライブ配信される。中継対象およびチャンネルは、試合によって異なる。なお、権利の都合上、Amazon Prime Videの『サッカーLIVEライト』での配信は行われない。
最新の中継予定は以下の通り。
■3回戦（9月23日開催）
開始日時
対戦カード
テレビ放送
ネット配信
9/23(水・祝)
鹿島アントラーズ vs ヴァンフォーレ甲府
スポーツライブ+2(Ch.584)
スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
9/23(水・祝)
ガンバ大阪 vs 徳島ヴォルティス
スカチャン5(Ch.585)
スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
9/23(水・祝)
ヴィッセル神戸 vs サガン鳥栖
スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
9/23(水・祝)
柏レイソル vs FC今治
スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
9/23(水・祝)
京都サンガF.C. vs 藤枝MYFC
スカパー！動画ストア「サッカーLIVE」
9/23(水・祝)
FC町田ゼルビア vs 栃木シティ
NHK BS
天皇杯3回戦のおすすめ視聴方法
第106回天皇杯は、『スカパー！』に加入することで多くの試合をテレビ・ネットで視聴することができる。
また、ネット配信サービスの『サッカーLIVE』の天皇杯配信試合は、『スカパー！サッカーセット』に加入することで、月額2,480(税込 ※別途スカパー！基本料429円/税込が月々発生)で視聴することが可能。さらに、スカパー！経由で加入することで加入初月の視聴料が0円となる。ただし、加入月の解約はできないため、継続視聴する場合にお得となる仕組みだ。
まとめると、『サッカーLIVE』単体で加入した場合は初月から月額2,480円(税込)が発生し、ネット配信のみを視聴可能。一方、『スカパー！サッカーセット』に加入した場合は初月0円で衛星放送とネット配信の両方を視聴することができる。
スカパー！サッカーセットの加入方法
- 視聴登録ページへアクセスし、「下記の取り扱いに同意しました。」にチェックを入れて「手続きページへ進む」を選択
- 「お申込みフォームへ進む」から「スカパー！サッカーセット」にチェックをつけ、「次のステップへ進む」を選択
- スカパー！メンバーズIDを登録・ログイン後、必要情報を入力して契約完了
- スカパー！メンバーズIDを使用し、スカパー！動画ストアにログインすればネットでも視聴可能！
※「サッカーLIVE」は「スカパー！」に加入せず公式サイトから直接加入することもできます。
※「スカパー！」の加入初月の解約は不可。