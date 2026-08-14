FAコミュニティ・シールド2026で、アーセナルとマンチェスター・シティが対戦する。
本記事では、アーセナル対マンチェスター・シティの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
アーセナル対マン・Cはいつ？何時から？試合日程
コミュニティ・シールド2026には、アーセナルがプレミアリーグ、マンチェスター・シティがFAカップを制して出場。試合は8月16日(日)にプリンシパリティ・スタジアム(ウェールズ・カーディフ)で開催。キックオフ時間は、日本時間の23:00に予定されている。
- 大会名：FAコミュニティ・シールド2026
- 対戦カード：アーセナル vs マンチェスター・シティ
- 開始日時：2026年8月16日(日)23:00 (日本時間)
- 試合会場：プリンシパリティ・スタジアム
アーセナル対マン・Cのテレビ放送・ネット配信予定は？
コミュニティ・シールド2026のアーセナル対マンチェスター・シティは、ネット『U-NEXTサッカーパック』で独占ライブ＆見逃し配信される。その他、地上波および衛星中継によるテレビ放送、『U-NEXT』以外のプラットフォームによるネット配信は行われない。
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|項目
|内容
|番組名
|アーセナル v マンチェスター・C 8/16
[FAコミュニティ・シールド]
|ライブ配信
|8月16日(日)
22:30 配信開始｜23:00 開演予定
|出演者
|実況：下田恒幸
解説：林陵平
|見逃し配信期間
|見逃し配信準備完了次第～
8月30日(日)23:59
※すべて日本時間。
※試合日時・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。