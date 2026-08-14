FAコミュニティ・シールド2026で、アーセナルとマンチェスター・シティが対戦する。

本記事では、アーセナル対マンチェスター・シティの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

アーセナル対マン・Cはいつ？何時から？試合日程

コミュニティ・シールド2026には、アーセナルがプレミアリーグ、マンチェスター・シティがFAカップを制して出場。試合は8月16日(日)にプリンシパリティ・スタジアム(ウェールズ・カーディフ)で開催。キックオフ時間は、日本時間の23:00に予定されている。

大会名：FAコミュニティ・シールド2026

対戦カード：アーセナル vs マンチェスター・シティ

開始日時：2026年8月16日(日)23:00 (日本時間)

試合会場：プリンシパリティ・スタジアム

アーセナル対マン・Cのテレビ放送・ネット配信予定は？

コミュニティ・シールド2026のアーセナル対マンチェスター・シティは、ネット『U-NEXTサッカーパック』で独占ライブ＆見逃し配信される。その他、地上波および衛星中継によるテレビ放送、『U-NEXT』以外のプラットフォームによるネット配信は行われない。

『U-NEXT』には映画やドラマ、アニメなどが見られる「月額プラン」もあるが、アーセナル対マンチェスター・シティの視聴には「サッカーパック」への加入が必要となる。「サッカーパック」では、2026-27シーズンのプレミアリーグやFAカップの独占配信も予定している。

項目 内容 番組名 アーセナル v マンチェスター・C 8/16

[FAコミュニティ・シールド] ライブ配信 8月16日(日)

22:30 配信開始｜23:00 開演予定 出演者 実況：下田恒幸

解説：林陵平 見逃し配信期間 見逃し配信準備完了次第～

8月30日(日)23:59

※すべて日本時間。

※試合日時・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

アーセナル対マン・Cを独占配信！U-NEXTサッカーパックの視聴方法

U-NEXT

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。