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【8/16】コミュニティ・シールドのアーセナルvsマンCはU-NEXT独占！お得なセット登録はこちら
Tsutomu Maeda

アーセナル対マンチェスター・シティはいつ？何時から？試合日程・テレビ放送予定｜コミュニティ・シールド2026

コミュニティシールド
アーセナル
マンチェスター・シティ
アーセナル 対 マンチェスター・シティ
プレミアリーグ
FAカップ

コミュニティ・シールド2026のアーセナルvsマンチェスター・シティはいつ？何時からキックオフ？プレミアリーグ王者とFAカップ覇者による一戦の試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

プレミアリーグを全試合独占配信
Gabriel Magalahaes Erling Haaland Arsenal Man City

U-NEXT

コミュニティ・シールド2026
アーセナルvsマンチェスター・Cは8/16(日)23時～

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FAコミュニティ・シールド2026で、アーセナルとマンチェスター・シティが対戦する。

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本記事では、アーセナル対マンチェスター・シティの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

アーセナル対マン・Cはいつ？何時から？試合日程

コミュニティ・シールド2026には、アーセナルがプレミアリーグ、マンチェスター・シティがFAカップを制して出場。試合は8月16日(日)にプリンシパリティ・スタジアム(ウェールズ・カーディフ)で開催。キックオフ時間は、日本時間の23:00に予定されている。

  • 大会名：FAコミュニティ・シールド2026
  • 対戦カード：アーセナル vs マンチェスター・シティ
  • 開始日時：2026年8月16日(日)23:00 (日本時間)
  • 試合会場：プリンシパリティ・スタジアム

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アーセナル対マン・Cのテレビ放送・ネット配信予定は？

コミュニティ・シールド2026のアーセナル対マンチェスター・シティは、ネット『U-NEXTサッカーパック』で独占ライブ＆見逃し配信される。その他、地上波および衛星中継によるテレビ放送、『U-NEXT』以外のプラットフォームによるネット配信は行われない。

『U-NEXT』には映画やドラマ、アニメなどが見られる「月額プラン」もあるが、アーセナル対マンチェスター・シティの視聴には「サッカーパック」への加入が必要となる。「サッカーパック」では、2026-27シーズンのプレミアリーグやFAカップの独占配信も予定している。

項目内容
番組名アーセナル v マンチェスター・C 8/16
[FAコミュニティ・シールド]
ライブ配信8月16日(日)
22:30 配信開始｜23:00 開演予定
出演者実況：下田恒幸
解説：林陵平
見逃し配信期間見逃し配信準備完了次第～
8月30日(日)23:59

※すべて日本時間。
※試合日時・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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アーセナル対マン・Cを独占配信！U-NEXTサッカーパックの視聴方法

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「U-NEXTサッカーパック」では、コミュニティ・シールドだけでなくプレミアリーグも独占でライブ配信。さらに、FAカップやラ・リーガ、エールディビジ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月実質1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

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  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
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※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。
※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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