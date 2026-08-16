FAコミュニティ・シールド2026で、アーセナルとマンチェスター・シティが対戦する。
本記事では、アーセナルvsマンチェスター・シティの日本時間のキックオフ時刻や会場を紹介する。
コミュニティシールド2026の会場は？
プレミアリーグ王者のアーセナルとFAカップ覇者のマンチェスター・シティが対戦するコミュニティ・シールド2026は、ウェールズ・カーディフにあるプリンシパリティ・スタジアムで行われる。最大収容人数は73,931人で、サッカーの他にラグビーなどでも使用。2017年にはUEFAチャンピオンズリーグ決勝の舞台にもなった。
例年の会場であるウェンブリー・スタジアムでは、事前に予定されていたコンサートと日程が重複。ウェンブリー・スタジアムの改修工事が行われていた2001年から2006年にかけても開催地となっていた、ウェールズにあるプリンシパリティ・スタジアムで実施される運びとなった。なお、日本との時差はウェールズの方が8時間(サマータイム)遅くなっている。
コミュニティシールド2026 日本のキックオフ時間は？
コミュニティ・シールド2026は、現地時間2026年8月16日(日)の15:00に開始予定。前述した時差の関係で、日本時間では23:00にキックオフを迎える。
なお、試合はネット『U-NEXT』が「サッカーパック」で独占ライブ＆見逃し配信予定だ。
|大会
|対戦カード
|キックオフ時間
|会場
|中継予定
|現地時間
|日本時間
|コミュニティ・シールド2026
|アーセナル
vs
マンチェスター・シティ
|8/16(日)
15:00
|8/16(日)
23:00
|プリンシパリティ・スタジアム
(カーディフ／ウェールズ)
|U-NEXTサッカーパック
※試合日時・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。