FAコミュニティ・シールド2026で、アーセナルとマンチェスター・シティが対戦する。

本記事では、アーセナルvsマンチェスター・シティの日本時間のキックオフ時刻や会場を紹介する。

コミュニティシールド2026の会場は？

プレミアリーグ王者のアーセナルとFAカップ覇者のマンチェスター・シティが対戦するコミュニティ・シールド2026は、ウェールズ・カーディフにあるプリンシパリティ・スタジアムで行われる。最大収容人数は73,931人で、サッカーの他にラグビーなどでも使用。2017年にはUEFAチャンピオンズリーグ決勝の舞台にもなった。

例年の会場であるウェンブリー・スタジアムでは、事前に予定されていたコンサートと日程が重複。ウェンブリー・スタジアムの改修工事が行われていた2001年から2006年にかけても開催地となっていた、ウェールズにあるプリンシパリティ・スタジアムで実施される運びとなった。なお、日本との時差はウェールズの方が8時間(サマータイム)遅くなっている。

コミュニティシールド2026 日本のキックオフ時間は？

コミュニティ・シールド2026は、現地時間2026年8月16日(日)の15:00に開始予定。前述した時差の関係で、日本時間では23:00にキックオフを迎える。

なお、試合はネット『U-NEXT』が「サッカーパック」で独占ライブ＆見逃し配信予定だ。

大会 対戦カード キックオフ時間 会場 中継予定 現地時間 日本時間 コミュニティ・シールド2026 アーセナル

vs

マンチェスター・シティ 8/16(日)

15:00 8/16(日)

23:00 プリンシパリティ・スタジアム

(カーディフ／ウェールズ) U-NEXTサッカーパック

※試合日時・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。