2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグElite(ACLE)では、ガンバ大阪がプレリミナリーステージ(プレーオフ)から出場する。

本記事では、ACLEプレーオフ・ガンバ大阪戦の試合日程や対戦相手、放送予定を紹介する。

ACLEプレーオフ ガンバ大阪戦はいつ？試合日程・対戦相手

ガンバ大阪はACLEプレーオフで江原FC(韓国)との対戦を予定。試合は2026年8月11日(火)に江陵総合競技場(韓国)で開催され、キックオフ時刻は19:30予定となっている。

なお、この試合に勝利したチームはACLEのリーグステージへと進出。敗れた場合はAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)のグループステージに出場することとなる。

ACLEプレーオフ

対戦カード：江原FC vs ガンバ大阪

試合日程：2026年8月11日(火)

キックオフ時刻：19:30

会場：江陵総合競技場(韓国)

ACLEプレーオフ ガンバ大阪戦の放送予定

ACLEプレーオフの江原FCvsガンバ大阪は、8月8日(土)時点で放送・配信局が未発表。一方で、リーグステージからはネット『DAZN』が独占ライブ＆見逃し配信を予定している。『DAZN』はACLEだけでなく明治安田Jリーグの全試合配信を行うため、ガンバ大阪の多くの試合を見ることができる。

その他、地上波および衛星放送によるテレビ中継、『DAZN』以外でのネット配信も予定されていない。

ACLEはDAZNで全試合配信！おすすめ加入方法は？

2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は『DAZN』が独占放映権を保有しており、決勝を含む全試合をライブ配信する。

そのため、地上波やBS/CSのテレビ放送や他のインターネットプラットフォームでのネット配信は予定されていない。

シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

シーズンを通してACLEや明治安田Jリーグ、さらにラ・リーガなどの海外サッカーを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

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