NBAプレーオフ2026の2回戦で、八村塁の所属するロサンゼルス・レイカーズがオクラホマシティ・サンダーと対戦する。

本記事では、レイカーズvsサンダーの日程およびティップオフ時間を紹介する。

レイカーズvsサンダーの日程・ティップオフ時間

2025-26シーズンのNBAプレーオフ1回戦では、レイカーズがヒューストン・ロケッツ、サンダーがフェニックス・サンズに勝利。２回戦ではレイカーズvsサンズが行われることとなった。

2回戦は日本時間5月6日(水)9:30ティップオフ予定の第1試合からスタート。1回戦同様に7戦4勝制で勝敗が争われ、決着がつくまで連日試合が行われる。

※すべて日本時間。

※どちらかが4勝した時点で2回戦終了。第5戦～は未決着の場合のみ開催。

※試合日程および中継予定は変更となる場合があります。最新情報は各放送・配信局および大会公式サイトよりご確認ください。

レイカーズvsサンダーの中継局

2025-26シーズンのNBAプレーオフ2回戦はネット『Amazonプライムビデオ』、『NBA League Pass(Amazonあり)』、『NBA docomo』で視聴することができるが、『NBA League Pass』以外のプレーオフ中継は一部のみとなる。

なお、レギュラーシーズンやプレーオフ1回戦などを中継してきた衛星放送『WOWOW』およびネット『WOWOWオンデマンド』では、プレーオフ2回戦からの放送・配信が予定されていない。

NBAプレーオフ2026のおすすめ視聴方法

NBA League Pass

NBAプレーオフ2026はAmazonプライムビデオチャンネル『NBA League Pass』で全試合が視聴可能。『NBA League Pass』には7日間の無料体験期間が設けられており、NBAプレーオフ2026を楽しむことができる。

プランは月額2,890円(税込)の「Team Pass –Choose a team」、月額3,190円(税込)の「League Pass」、月額4,190円(税込)の「League Pass Premium」の3種類があるが、いずれにしても7日間の無料体験期間が適用可能。唯一全試合を視聴するk十ができ、より快適なサービスが充実している「League Pass Premium」がおすすめだ。

なお、無料体験終了後は月額2,890円／3,190円／4,190円(税込)で自動更新となる。継続しない場合は、Amazonの「アカウントサービス」内にあるPrime Videoチャンネル管理画面から、いつでも解約手続きが可能だ。

Amazonプライムビデオ

『Amazonプライムビデオ』でもNBAプレーオフ2026の試合が視聴可能。中継対象は一部の試合となるが、無料体験期間が30日間用意されており、期間中は対象試合が見放題となる。。無料体験期間終了後は月額600円(税込)で自動更新となるが、期間中に解約すれば支払いは発生しない。

Amazonプライムビデオ登録ページで「プライム30日間の無料体験」を選択 お支払い情報などを入力 登録完了後、すぐに視聴開始

NBA ドコモ

NBAが視聴できるドコモのプランは、3つの価格に分かれている。「ドコモMAX」「ドコモポイ活MAX」の契約者であればNBAが追加料金なしで視聴可能。「ahamo」契約者の場合でも、月額1,078円と割安で利用することができる。

NBA docomoでは、プレーインおよびプレーオフの一部の試合を日本語実況・解説付きでライブ配信。

各NBA視聴料金と通信プラン料金、契約条件は以下の通り。

回線プラン NBA料金 回線料金 備考 ドコモMAX 無料 ギガ無制限 実質月額5,148円～7,680円

※各種割引で変動 ・DAZNも追加料金なく見放題

・Amazonプライムが最大6カ月追加料金なし

・ギガの使用料に応じて月額料金が変動 ドコモポイ活MAX 無料 ギガ無制限 実質月額2,948円～11,948円

※各種割引で変動 ・DAZN(Bリーグ配信あり)も追加料金なく見放題

・Amazonプライムが最大6カ月追加料金なし

・日常のお買い物でdポイントが毎月最大5,000pt貯まる ahamo 月額1,078円 30GB 月額2,970円

110GB 月額4,950円 ・シンプルなプラン

・基本プラン30GB。1GBごとの使用量追加オプションあり その他(ドコモ以外含む) 月額2,728円 - ・既存契約回線のままでNBAの視聴が可能。

・柔軟な選択が可能

※すべて税込。

※各種料金は変更となる場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。

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