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dembele Watkins(C)Getty images
UEFAスーパー杯はWOWOW生中継！CL・ELも見放題のお得なシーズンパスで視聴
Tsutomu Maeda

UEFAスーパーカップ2026は日本時間の何時から？開催スタジアム・キックオフ時間

UEFAスーパーカップ
パリ・サンジェルマン
アストン・ヴィラ
パリ・サンジェルマン 対 アストン・ヴィラ

2026-27シーズンのUEFAスーパーカップは日本時間の何時から始まる？パリ・サンジェルマン(PSG)vsアストン・ヴィラのキックオフ時間や開催地、スタジアムを紹介。

26-27シーズンパスが大幅値下げ！
wowow cl 26-27

WOWOW

CL・ELは26-27シーズンもWOWOWが独占中継・ライブ配信！

「CL・EL2026-27 シーズンパス」が価格改定

7月16日(木)から12,100円(税込)で販売！

大幅値下げで販売

2026-27シーズンのUEFAスーパーカップで、パリ・サンジェルマン(PSG)とアストン・ヴィラが対戦する。

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本記事では、UEFAスーパーカップ2026の日本時間のキックオフ時間や開催地を紹介する。

UEFAスーパーカップ2026の対戦カードは？

UEFAスーパーカップでは、前シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ王者とUEFAヨーロッパリーグ王者が対戦。2026年は、チャンピオンズリーグを制したパリ・サンジェルマン、ヨーロッパリーグ覇者のアストン・ヴィラが激突する。

なお、PSGは2025年もUEFAスーパーカップに出場し、トッテナムをPK戦の末に撃破。2026年は、レアル・マドリー(2016、2017)に続いて現行方式で史上2チーム目となる連覇を目指す。対するアストン・ヴィラは、現行方式となる以前の1982年以来となる2度目の優勝が懸かる。

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UEFAスーパーカップ2026は日本時間の何時から？開催地は？

UEFAスーパーカップ2026は、オーストリア・ザルツブルクのレッドブル・アレーナで開催。キックオフ時間は日本時間2026年8月13日(木)午前4:00に予定されている。

なお、生中継は『WOWOW』が実施予定だ。

タイトルキックオフ日時
(日本時間)		対戦カード中継局
UEFAスーパーカップ20262026年8月13日(木)
午前4:00		パリ・サンジェルマン vs アストン・ヴィラWOWOWシーズンパス(オンデマンド／ネット)
WOWOW月額加入(WOWOWライブ／衛星放送、オンデマンド／ネット)

※試合日時、対戦カード、中継予定は変更となる可能性があります。最新情報は大会およびWOWOW公式サイトよりご確認ください。

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UEFAスーパーカップ2026のおすすめ視聴方法

WOWOW』は、UEFAスーパーカップ2026に加え、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の独占生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も独占生中継となる。

そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金

 販売期間価格(税込)視聴期限
通常販売
【7/16(木)12:00正午より価格改定】

2026/7/16(木)12:00(正午)～

10/31(土)23:59

改定前：19,800円

改定後：12,100円

2027/6/30(水)23:59

※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？

『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。

  1. WOWOW公式サイトにアクセス
  2. WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
  3. 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
  4. 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！

「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。

また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。

  • UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
  • UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
  • UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFAスーパーカップ2026
  • MATCH HIGHLIGHT
  • UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
  • 2026-27シーズン開幕前特別企画
  • ほか多数

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