2026-27シーズンのUEFAスーパーカップで、パリ・サンジェルマン(PSG)とアストン・ヴィラが対戦する。

本記事では、UEFAスーパーカップ2026の日本時間のキックオフ時間や開催地を紹介する。

UEFAスーパーカップ2026の対戦カードは？

UEFAスーパーカップでは、前シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ王者とUEFAヨーロッパリーグ王者が対戦。2026年は、チャンピオンズリーグを制したパリ・サンジェルマン、ヨーロッパリーグ覇者のアストン・ヴィラが激突する。

なお、PSGは2025年もUEFAスーパーカップに出場し、トッテナムをPK戦の末に撃破。2026年は、レアル・マドリー(2016、2017)に続いて現行方式で史上2チーム目となる連覇を目指す。対するアストン・ヴィラは、現行方式となる以前の1982年以来となる2度目の優勝が懸かる。

UEFAスーパーカップ2026は日本時間の何時から？開催地は？

UEFAスーパーカップ2026は、オーストリア・ザルツブルクのレッドブル・アレーナで開催。キックオフ時間は日本時間2026年8月13日(木)午前4:00に予定されている。

なお、生中継は『WOWOW』が実施予定だ。

タイトル キックオフ日時

(日本時間) 対戦カード 中継局 UEFAスーパーカップ2026 2026年8月13日(木)

午前4:00 パリ・サンジェルマン vs アストン・ヴィラ ・WOWOWシーズンパス(オンデマンド／ネット)

・WOWOW月額加入(WOWOWライブ／衛星放送、オンデマンド／ネット)

※試合日時、対戦カード、中継予定は変更となる可能性があります。最新情報は大会およびWOWOW公式サイトよりご確認ください。

UEFAスーパーカップ2026のおすすめ視聴方法

『WOWOW』は、UEFAスーパーカップ2026に加え、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の独占生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も独占生中継となる。

そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金

販売期間 価格(税込) 視聴期限 通常販売

【7/16(木)12:00正午より価格改定】 2026/7/16(木)12:00(正午)～ 10/31(土)23:59 改定前：19,800円 改定後：12,100円 2027/6/30(水)23:59

※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？

『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。

また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。