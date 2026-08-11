2026-27シーズンのUEFAスーパーカップで、パリ・サンジェルマン(PSG)とアストン・ヴィラが対戦する。
本記事では、UEFAスーパーカップ2026の日本時間のキックオフ時間や開催地を紹介する。
UEFAスーパーカップ2026の対戦カードは？
UEFAスーパーカップでは、前シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ王者とUEFAヨーロッパリーグ王者が対戦。2026年は、チャンピオンズリーグを制したパリ・サンジェルマン、ヨーロッパリーグ覇者のアストン・ヴィラが激突する。
なお、PSGは2025年もUEFAスーパーカップに出場し、トッテナムをPK戦の末に撃破。2026年は、レアル・マドリー(2016、2017)に続いて現行方式で史上2チーム目となる連覇を目指す。対するアストン・ヴィラは、現行方式となる以前の1982年以来となる2度目の優勝が懸かる。
UEFAスーパーカップ2026は日本時間の何時から？開催地は？
UEFAスーパーカップ2026は、オーストリア・ザルツブルクのレッドブル・アレーナで開催。キックオフ時間は日本時間2026年8月13日(木)午前4:00に予定されている。
なお、生中継は『WOWOW』が実施予定だ。
|タイトル
|キックオフ日時
(日本時間)
|対戦カード
|中継局
|UEFAスーパーカップ2026
|2026年8月13日(木)
午前4:00
|パリ・サンジェルマン vs アストン・ヴィラ
|・WOWOWシーズンパス(オンデマンド／ネット)
・WOWOW月額加入(WOWOWライブ／衛星放送、オンデマンド／ネット)
※試合日時、対戦カード、中継予定は変更となる可能性があります。最新情報は大会およびWOWOW公式サイトよりご確認ください。
UEFAスーパーカップ2026のおすすめ視聴方法
『WOWOW』は、UEFAスーパーカップ2026に加え、2026-27シーズンもUEFAチャンピオンズリーグ(CL)の独占生中継(放送・配信)を実施予定。UEFAヨーロッパリーグ(EL)、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)、UEFA女子チャンピオンズリーグ(WCL)も独占生中継となる。
そして、それらのサッカーコンテンツに特化した「CL・EL2026-27 シーズンパス」が、2026年7月16日(木)から新価格で販売。価格はこれまでの19,800円(税込)から改定され、12,100円(税込)に値下げとなった。購入期限は10/31(土)23:59までとなっている。シーズンパスに加入した場合、2027年6月30日(水)23:59まで追加料金なく、『WOWOWオンデマンド』で各種コンテンツが視聴可能となる。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売期間・料金
|販売期間
|価格(税込)
|視聴期限
|通常販売
【7/16(木)12:00正午より価格改定】
2026/7/16(木)12:00(正午)～
10/31(土)23:59
改定前：19,800円
改定後：12,100円
|2027/6/30(水)23:59
※詳細および注意事項はWOWOW公式サイトよりご確認ください。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の購入方法は？
『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。
- WOWOW公式サイトにアクセス
- WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
- 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
- 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！
「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？
「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。
また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。
- UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
- UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
- UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFAスーパーカップ2026
- MATCH HIGHLIGHT
- UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
- 2026-27シーズン開幕前特別企画
- ほか多数