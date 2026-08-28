朝倉海が、「UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン」でアオリ・チロンと対戦する。
本記事では、朝倉海のUFC最新試合の予想開始時間を紹介する。
UFC最新試合の日程・日本人出場選手
「UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン」は、8月29日(土)に中国・上海の上海東方体育中心で開催。当日は日本時間16:00にプレリム、19:00にメインカードが開始予定となっている。
日本人選手では、朝倉海がメインカードの4試合目、鶴屋怜がプレリムの6試合目に出場予定だ。
- 大会：UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン
- 開催日：8月29日(土)
- 開始時刻：
プレリム：16:00
メインカード：19:00
- 日本人選手：朝倉海(メインカード4戦目)・鶴屋怜(プレリム6戦目)
- 会場：上海東方体育中心(中国・上海)
※すべて日本時間。
朝倉海のUFC最新試合は何時から？予想開始時間
朝倉海は、「UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン」のメインカード4試合目でアオリ・チロンとの対戦を予定。他カードの進行状況によって大きく前後する可能性があるものの、朝倉海vsアオリ・チロンの開始時間は20:30～21:30頃と予想される。
ただし、確実に試合を視聴したい場合はメインカードが始まる19:00から視聴を開始することをおすすめする。
対戦カード
試合順
予想開始時間
中継局
朝倉海
メインカード(19:00-)
20:30～21:30頃
U-NEXT
※朝倉海戦の開始時間は予想。実際の開始時間とは大きく異なる可能性があります。
※中継予定・開催スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。
朝倉海 UFC最新試合の中継予定
「UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン」は、ネット『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』が全試合ライブ配信を予定。衛星放送および地上波によるテレビ放送は予定されていない。
『U-NEXT』では、8月29日(土)15:30配信開始、16:00開演を予定。チャンネルは「CH1：日本語版」と「CH2：副音声版」「CH3：英語版」の3種類があり、いずれかを選んで視聴できる。見逃し配信は準備完了次第～9月27日(日)23:59まで視聴可能だ。
朝倉海 UFC最新試合のおすすめ視聴方法U-NEXT
前述の通り、「UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン」は『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。