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20250816 kai asakura(C)Getty images
【朝倉海出場予定】UFCファイトナイト上海はU-NEXT配信！無料体験で視聴
Tsutomu Maeda

朝倉海のUFC最新試合は何時から始まる？ゴングの予想開始時間まとめ｜UFCファイトナイト上海

朝倉海のUFC最新試合(UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン)、アオリ・チロン戦は何時から？試合の予想開始時間を紹介。

【8/29(日)】朝倉海＆鶴屋怜 出場予定！
ufc fightnight shanghai 20260829

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UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン』がU-NEXTでライブ配信！

朝倉海＆鶴屋怜が連勝目指す！ケンドーコバヤシら出演の副音声あり

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朝倉海が、「UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン」でアオリ・チロンと対戦する。

【朝倉海出場予定】8/29開催のUFCファイトナイト上海はU-NEXTで見放題ライブ配信！無料体験で視聴

本記事では、朝倉海のUFC最新試合の予想開始時間を紹介する。

UFC最新試合の日程・日本人出場選手

「UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン」は、8月29日(土)に中国・上海の上海東方体育中心で開催。当日は日本時間16:00にプレリム、19:00にメインカードが開始予定となっている。

日本人選手では、朝倉海がメインカードの4試合目、鶴屋怜がプレリムの6試合目に出場予定だ。

  • 大会：UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン
  • 開催日：8月29日(土)
  • 開始時刻：
    プレリム：16:00
    メインカード：19:00
  • 日本人選手：朝倉海(メインカード4戦目)・鶴屋怜(プレリム6戦目)
  • 会場：上海東方体育中心(中国・上海)

※すべて日本時間。

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朝倉海のUFC最新試合は何時から？予想開始時間

朝倉海は、「UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン」のメインカード4試合目でアオリ・チロンとの対戦を予定。他カードの進行状況によって大きく前後する可能性があるものの、朝倉海vsアオリ・チロンの開始時間は20:30～21:30頃と予想される。

ただし、確実に試合を視聴したい場合はメインカードが始まる19:00から視聴を開始することをおすすめする。

対戦カード

試合順

予想開始時間

中継局

朝倉海
vs
アオリ・チロン

メインカード(19:00-)
4試合目

20:30～21:30頃
※予想

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UFC Fight Pass

※朝倉海戦の開始時間は予想。実際の開始時間とは大きく異なる可能性があります。
※中継予定・開催スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

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朝倉海 UFC最新試合の中継予定

「UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン」は、ネット『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』が全試合ライブ配信を予定。衛星放送および地上波によるテレビ放送は予定されていない。

『U-NEXT』では、8月29日(土)15:30配信開始、16:00開演を予定。チャンネルは「CH1：日本語版」と「CH2：副音声版」「CH3：英語版」の3種類があり、いずれかを選んで視聴できる。見逃し配信は準備完了次第～9月27日(日)23:59まで視聴可能だ。

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朝倉海 UFC最新試合のおすすめ視聴方法

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前述の通り、「UFCファイトナイト・上海：ヌルマゴメドフvsソン」は『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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