カラバオカップ決勝は何時から？日本の試合キックオフ時間は？

2025-26シーズンのカラバオカップ(EFLカップ)決勝で、アーセナルとマンチェスター・シティが対戦する。

本記事では、カラバオカップ決勝の試合日程およびキックオフ時刻を紹介する。

カラバオカップ決勝は何時から？日本時間は？

カラバオカップでは、準決勝でチェルシーに競り勝ったアーセナルと、ニューカッスルを上回ったマンチェスター・Cが決勝に進出。決勝戦は日本時間3月23日(月)午前1:30にキックオフ予定となっている。

アーセナルの本拠地でもあるウェンブリー・スタジアムが、例年同様に決勝の会場となる。

ラウンド：カラバオカップ 決勝

対戦カード：アーセナル vs マンチェスター・シティ

キックオフ日時：2026年3月23日(月)午前1:30 (日本時間)

会場：ウェンブリー・スタジアム

カラバオカップ決勝の中継予定

2025-26シーズンのカラバオカップは、ネット『DAZN』が独占ライブ配信。決勝戦も『DAZN』でのみ視聴可能となる。

その他、テレビ放送や『U-NEXT』などでの中継は行われない。『ABEMA』や『Amazonプライムビデオ』では、それぞれのプラットフォーム上で『DAZN』が視聴できるプランを用いることで視聴することができる。

カラバオカップ決勝のおすすめ視聴方法

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