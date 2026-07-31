第31回ちばぎんカップで、ジェフユナイテッド市原・千葉が柏レイソルをホームに迎える。

本記事では、第31回ちばぎんカップのキックオフ日時、視聴方法を紹介する。

ちばぎんカップ2026は何時から？キックオフ時間は？

第31回ちばぎんカップは、2026年8月1日(土)19:00にキックオフを予定。会場は千葉のホーム・フクダ電子アリーナで、当日は17:00開場予定だ。

なお、ちばぎんカップにおいては第29回、第30回と直近2大会連続で柏が勝利。千葉にとっては本拠地で3試合ぶりの勝利を目指す一戦となる。

ちばぎんカップ2026の視聴方法は？

第31回ちばぎんカップは、テレビ放送が地上波ローカル『千葉テレビ』で8月2日(日)19:00から録画放送。ネット配信が『千葉テレビ公式YouTubeチャンネル』で8月1日(土)19:00から無料ライブ配信予定となっている。

その他の中継局での放送は予定されていないため、リアルタイムで視聴したい場合は『千葉テレビ公式YouTubeチャンネル』が唯一の選択肢となる。

大会：第31回ちばぎんカップ

対戦カード：ジェフユナイテッド市原・千葉 vs 柏レイソル

キックオフ日時：2026/8/1(土)19:00

テレビ放送：千葉テレビ (※8/2 19:00～ 録画放送)

ネット配信：千葉テレビ 公式YouTubeチャンネル (ライブ配信)

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