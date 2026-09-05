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【9月6日(日)1:00 バスケ女子 日本対ドイツ】DAZN月額プラン最安値！DMM×DAZNホーダイに登録
Yuta Tokuma

日本vsドイツは何時から？女子バスケW杯第2戦の開始時間は？

【女子バスケ】日本vsドイツはいつ何時から？W杯2026第2戦のティップオフ時間・放送局・配信サービスを紹介。


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女子バスケットボール日本代表「AKATSUKI JAPAN」は、FIBA女子バスケットボールワールドカップ第2戦で開催国・ドイツ代表と対戦する。

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本記事では、女子バスケW杯の日本vsドイツの開始時間を紹介する。

日本vsドイツは何時から？女子バスケW杯第2戦の開始時間は？

FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026の日本代表第2戦となる日本vsドイツは、日本時間2026年9月6日(日)1:00にティップオフ予定だ。

開催国との重要な一戦だけに、試合開始時刻を事前に確認しておきたい。

項目

内容

対戦カード

日本 vs ドイツ

試合日

2026年9月6日(日)

開始時間

1:00(日本時間)

現地時間

5日18:00

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日本vsドイツの放送・配信予定は？

FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026の日本代表vsドイツ代表は、日本時間2026年9月6日(日)1:00にティップオフ予定だ。

試合をリアルタイムで視聴する場合は、FODチャンネルまたはDAZNでのネット配信が選択肢となる。FODチャンネルは0:50から、DAZNは1:00からライブ配信を実施する予定だ。

一方、地上波のフジテレビとCSのフジテレビNEXTでは、試合終了後の深夜帯に録画・ディレイ放送が予定されている。リアルタイム観戦を希望する場合は、ネット配信を利用したい。

視聴方法

サービス

放送・配信

開始時間

ネット配信

FODチャンネル

ライブ配信

0:50～

ネット配信

DAZN

ライブ配信

1:00～

地上波

フジテレビ系列

録画放送

2:15～

CS

フジテレビTWO

生中継

0:50～

BS

BS放送

×

放送予定なし

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女子日本代表戦のおすすめ視聴方法

【DMM×DAZNホーダイ】バスケ視聴にもおすすめ！DAZN月額プランをお得に利用

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バスケ女子W杯の日本戦など『DAZN』で配信されるバスケットボール中継をお得に視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマなどを楽しめる「DMMプレミアム」に別々で加入すると、非キャンペーン時は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用できる。

すでに通常のDAZNプランを利用している場合でも、条件を満たせばDMM×DAZNホーダイへの切り替えが可能。バスケットボールだけでなく、サッカーやその他のスポーツも幅広く楽しみたい場合にチェックしておきたいサービスだ。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

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【DAZN】バスケをはじめ豊富なスポーツをライブ配信

DAZN』ではバスケ女子W杯をはじめ、注目のバスケットボール中継を視聴できる。

男子日本代表「AKATSUKI JAPAN」の試合をネットで観戦したい場合にも有力な選択肢となる。ライブ配信だけでなく、さまざまなスポーツコンテンツをまとめて楽しめるのもDAZNの特徴だ。

また、DAZNではJリーグやラ・リーガなどのサッカーをはじめ、バスケットボール以外のスポーツも多数配信。年間を通してスポーツ観戦を楽しみたい場合は、年間プランの利用も検討したい。

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【FODチャンネル】Amazonで視聴可能

『FOD』は、Amazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどで視聴することができる。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

  1. Amazon Prime Video「FODチャンネル」ページへアクセス
  2. バナーの「詳細を見る」を選択
  3. 「登録を開始する」を選択。決済情報を入力して登録完了！
  4. あとはライブ配信ページから視聴するだけ！

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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