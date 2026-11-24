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ソニーの家庭用ゲーム機「PlayStation 5(PS5)」には、通常版やデジタル・エディション、上位モデルのPS5 Proなど複数の種類がある。

本記事では、PS5の各モデルの価格・スペックや、デジタル・エディションと通常版の違いを紹介する。

PS5の種類は？各モデルの価格一覧

PS5は2020年11月12日(木)に日本で発売され、2023年11月には小型化された新モデル(PS5 Slim)、2024年11月にはPS5 Proが登場した。

2025年11月には55,000円(税込)の日本語専用モデル、2026年11月19日(木)には同モデルの新色となるミッドナイト ブラックが発売された。2026年4月2日(木)に通常版、デジタル・エディション、PS5 Proの希望小売価格が改定されたが、日本語専用モデルは55,000円(税込)を維持している。

※すべてメーカー希望小売価格。販売店によって実売価格が異なります。

※SSD容量は型番によって異なります。

※通常版とデジタル・エディションは小型モデルの仕様。

PS5のデジタルエディションと通常版の違いは？

PS5の通常版とデジタル・エディションの大きな違いは、ディスクドライブの有無だ。CPUやGPUなどの基本的なゲーム処理性能に違いはない。

通常版はパッケージ版、ダウンロード版のどちらのゲームもプレイ可能。中古ソフトを購入したり、対応するPS4のゲームディスクやBlu-ray、DVDを再生したりすることもできる。

一方、デジタル・エディションにはディスクドライブが搭載されていないため、基本的にはPlayStation Storeなどで購入したダウンロード版のゲームをプレイすることになる。

比較 PS5 通常版 PS5 デジタル・エディション PS5 Pro 希望小売価格(税込) 97,980円 89,980円 137,980円 パッケージ版ソフト 〇 × × ダウンロード版ソフト 〇 〇 〇 対応するPS4のゲームディスク 〇 × × Blu-ray・DVDの再生 〇 × × ゲーム処理性能 標準 レンダリング速度が標準から最大45%向上 など

※ディスクドライブを取り付けていない状態での比較。

デジタル・エディションは後からディスクドライブを取り付けられる？

小型化されたPS5のデジタル・エディション(CFI-2000モデルグループ)や日本語専用モデル、PS5 Proには、別売りの「ディスクドライブ(CFI-ZDD1J)」を取り付けることができる。希望小売価格は11,980円(税込)だ。

通常のデジタル・エディションとディスクドライブを別々に購入すると、希望小売価格の合計は101,960円(税込)となり、通常版より3,980円高くなる。ただし、日本語専用モデルとの組み合わせなら66,980円(税込)に抑えられる。

2020年に発売された初期型のデジタル・エディション(CFI-1000モデルグループ)には、別売りのディスクドライブを取り付けられないので注意したい。また、ディスクドライブと本体を初めてペアリングする際にはインターネット接続が必要となる。

なお、ソニーは2028年1月以降に新規発売されるPlayStation用ゲームをダウンロード版のみで提供すると発表している。それ以前に発売されたディスク版のゲームは引き続き使用できる。

PS5デジタルエディション 日本語専用と通常モデルの違いは？

「PS5 デジタル・エディション 日本語専用」は、日本国内向けに一部の仕様を変更したモデルだ。価格は55,000円(税込)で、通常のデジタル・エディションより34,980円安い。

本体言語は日本語のみで、国・地域を日本に設定したPlayStationアカウントに限り利用できる。ゲームの基本性能は通常のPS5と同じで、対応するPS4のゲームもプレイ可能だ。

11月19日(木)に発売されたブラックエディションも日本語専用モデルのカラーバリエーションで、ホワイトモデルとの性能や価格の違いはない。

比較 PS5 デジタル・エディション 日本語専用 PS5 デジタル・エディション 希望小売価格(税込) 55,000円 89,980円 本体言語 日本語のみ 多言語対応 PlayStationアカウント 日本のみ 日本以外の国・地域にも対応 SSD容量 825GB 825GB・1TB ディスクドライブ 別売り 別売り

※SSD容量は型番によって異なります。

PS5とPS5 Proの違いは？スペックを比較

「PS5 Pro」は通常のPS5からグラフィック性能を強化した上位モデルだ。AIを活用した高解像度化技術「PSSR」や、強化されたレイトレーシングに対応する。

対応するゲームでは、より鮮明な映像や滑らかな動作が期待できる。ただし、すべてのゲームで同じ画質やフレームレートの向上が得られるわけではない。また、PS5 Proは2TBのSSDを内蔵しているが、ディスクドライブは別売りとなる。

比較 PS5 通常版 PS5 デジタル・エディション 日本語専用 PS5 Pro 希望小売価格(税込) 97,980円 55,000円 137,980円 CPU AMD Ryzen Zen 2

8コア/16スレッド AMD Ryzen Zen 2

8コア/16スレッド AMD Ryzen Zen 2

8コア/16スレッド GPU AMD Radeon RDNAベース AMD Radeon RDNAベース AMD Radeon RDNAベース(強化) メモリ GDDR6 16GB GDDR6 16GB GDDR6 16GB

DDR5 2GB SSD容量 1TB 825GB 2TB PSSR × × 〇 ディスクドライブ 標準搭載 別売り 別売り

※SSDの一部はシステム領域として使用されます。通常版は小型モデルの仕様。

PS5はどれを買うべき？おすすめのモデルは？

日本国内で利用し、価格を抑えたいなら55,000円(税込)の「PS5 デジタル・エディション 日本語専用」がおすすめだ。対応するディスクドライブを追加しても、通常版より安く購入できる。

日本以外のPlayStationアカウントを使用している場合は、多言語対応の通常版やデジタル・エディションを選びたい。PS4のパッケージ版ソフトを多く持っている場合や、Blu-ray・DVDを再生したい場合は、最初からディスクドライブが付属する通常版も選択肢となる。

4K対応のテレビやモニターで画質を重視するなら、PS5 Proがおすすめだ。「グランド・セフト・オートVI(GTA6)」などのPS5対応ゲームは通常版でもプレイできるため、遊びたいゲームや予算に合わせて選ぶといい。

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