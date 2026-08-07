【2026】DAZNでJリーグをお得に見る方法｜月額料金・割引キャンペーン・登録手順

明治安田Jリーグ2026-27シーズンは、『DAZN(ダゾーン)』が全試合のライブ＆見逃し配信を行う。

本記事では、DAZNをお得に視聴する方法やプラン別の料金などを紹介する。

DAZNのJリーグ配信情報は？

2026-27シーズンの明治安田Jリーグは、ネット『DAZN』、『DMM×DAZNホーダイ』がライブ＆見逃し配信を実施。一部の注目試合はNHKや各ローカル局でも中継される見込みだが、J1・J2・J3の全試合が視聴できるのは『DAZN』のみとなっている。

なお、『DAZN』には支払い方法の違う複数のプランがあるが、「DAZN Standard」が利用できるプランであれば視聴できるJリーグの試合は変わらない。また、プランによって利用できる機能が大きく変わるといったこともないため、『DAZN』に加入する場合は視聴したい期間と料金の兼ね合いでプラン選択をすることが重要だ。

DAZNの月額料金は？割引キャンペーンはある？

2026-27シーズンのJリーグ開幕に際し、『DAZN』がお得になるキャンペーンは実施されていない。

一方で、Jリーグ全試合が見られる「DAZN Standard」には3つの加入方法があり、それぞれ料金や支払い方法、契約期間が異なる。具体的には「月額プラン」「年間プラン(一括払い)」「年間プラン(月々払い)」の3つが存在。その名の通り、「月額プラン」は月額契約のため月ごとの解約が可能、「年間プラン」はいずれも年間契約のため途中解約はできないが、「月額プラン」よりも料金が安いというメリットがある。

なお、「月額プラン」で加入する場合は「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになった月額制サブスクリプション『DMM×DAZNホーダイ』もお得な選択肢だ。

※価格はすべて税込。

DAZNの登録手順は？

『DAZN』の登録はオンラインで完結し、最短1分から3分程度で視聴を開始できる。パソコンやスマートフォンから簡単に申し込めるため、初めて利用する人でも手続きしやすい。

登録手順は以下の通り。

DAZN公式サイトへアクセス 希望する料金プランを選択 氏名・メールアドレス・パスワードを入力 支払い方法を登録 「視聴を開始」を選択して登録完了

2026-27シーズンの明治安田Jリーグのおすすめ視聴方法

『DAZN』では2026-27シーズン明治安田Jリーグ開幕前の一部プレシーズンマッチ、さらには2026-27シーズンの明治安田Jリーグをライブ配信する。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を見逃し視聴可能。その他、新シーズンのJリーグやラ・リーガ、サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

Jリーグファンタジーカードで試合観戦がさらに楽しい！開幕特典・遊び方は？

© JAPAN PROFESSIONAL FOOTBALL LEAGUE. © Mynet Inc.

「Jリーグファンタジーカード(J.League Fantasy Card)」とは、スマホやPC、タブレットなどで選手カードを集めて遊ぶことができるJリーグ公式のデジタルトレーディングカードだ。

総勢約1,700名のJ1・J2・J3クラブ所属選手がデジタルトレカとして登場し、中にはユニフォームパッチ付きや特別デザインなど希少なレアカードが存在する。現実の試合前には活躍を予想する選手を手持ちの中から5枚選んでエントリーすることで、試合後に発表される活躍ランキングに応じてファンタジーポイントをゲット。スコアに応じてランキングを確認し、報酬を得ることができる。

さらにカードを集めることで得られるポイントによって「選手カードパック」から「JFCオリジナルグッズ」といった豪華特典が得られたり、推し選手の活躍度をポイントで振り返ることができたり、遊び方は盛りだくさんだ。

今なら開幕特典あり！登録方法は？

© JAPAN PROFESSIONAL FOOTBALL LEAGUE. © Mynet Inc.

「Jリーグファンタジーカード」は、2026年7月30日(木)～9月6日(日)23時59分の期間に限定キャンペーンを実施。期間中は新規登録特典として選手カード30枚がプレゼントされるほか、お気に入りクラブ選手カードも10枚追加で付与。チュートリアル突破で受け取ることができる。さらに、条件を満たしたキャンペーン参加者のうち抽選で1名に「オールスターリアルカード60枚」や「JリーグオールスターDAZNカップ決勝戦の試合球」がプレゼントされるなどの豪華キャンペーンも行われている。

「Jリーグファンタジーカード」へは、JリーグIDやJFA ID、dアカウント、楽天ID、LINE、Facebookなど複数の方法で手軽にログイン可能。興味のある方は、まずは公式サイトから詳細をチェックしてみよう。