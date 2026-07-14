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Kyoya Saito

スペイン、16年ぶりW杯決勝へ！大本命フランスにチャンス作らせず

フランス 対 スペイン
フランス
スペイン
ワールドカップ

【欧州・海外サッカー ニュース】スペインがワールドカップ決勝進出を決めた。

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ワールドカップ準決勝が行われ、フランスとスペインが対戦した。

フランスはキリアン・エンバペ、ウスマン・デンベレ、マイケル・オリーセ、ブラッドリー・バルコラらが先発。スペインもラミン・ヤマル、ミケル・オヤルサバル、ロドリらがスタメンに入った。ペドリは再びベンチスタートとなっている。

試合は前半からスペインがボールを支配。20分にはヤマルがルカ・ディーニュに倒され、PKを獲得。オヤルサバルがゴール右に突き刺し、大きな先制点を獲得した。さらに、フランスはウィリアム・サリバが負傷交代となり、マクサンス・ラクロワが出場機会を得た。前半45分間、フランスにほとんど大きなチャンスを与えず、スペインリードで前半を終えた。

後半からフランスはマヌ・コネを投入。さらに57分にもデジレ・ドゥエを入れ、フランスが勝負に出る。しかし直後、ペドロ・ポロがダニ・オルモとのワンツーで一気にゴール前へ。確実にゴール右に決め、スペインがリードを広げた。

61分にはヤマルが裏への抜け出しから左足で沈めるが、オフサイドで取り消しに。フランスも67分にようやく反撃。エンバペがエリア外からシュートを放つが、マルク・ククレジャがブロックしコーナーキックに逃れた。

フランスはディーニュ、オリーセを下げ、テオ・エルナンデスとラヤン・シェルキを入れ、流れを変えようと試みる。82分には裏へのボールをウナイ・シモンが飛び出して処理。ドゥエがこぼれ球を拾ってロングシュートを狙うが、GKシモンがセーブした。

スペインはポロとバエナを下げて逃げ切り態勢に。フランスが巧みなボール回しで中央を突破し、最後はエンバペにわたるが、ククレジャがギリギリでクリアしシュートは許さない。

試合はスペインが2-0と逃げ切り、16年ぶり決勝へ。いまだ1失点で決勝進出を決めた。

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