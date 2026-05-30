2025-26シーズンのチャンピオンズリーグ(CL)決勝が、日本時間5月31日(日)に行われる。

本記事では、チャンピオンズリーグ決勝の無料放送の有無や、配信情報を紹介する。

チャンピオンズリーグ決勝の対戦カード・開始時刻

2025-26シーズンのチャンピオンズリーグ決勝では、パリ・サンジェルマン(PSG)とアーセナルがプスカシュ・アレーナ(ブダペスト／ハンガリー)で対戦。キックオフ日時は、日本時間2026年5月31日(日)午前1:00予定となっている。

ラウンド 開始日時

(日本時間) 対戦カード 会場 チャンピオンズリーグ2025-26

決勝 2026/5/31(日)

午前1:00 パリ・サンジェルマン

vs

アーセナル プスカシュ・アレーナ

(ブダペスト／ハンガリー)

チャンピオンズリーグ決勝は無料放送される？ABEMAは？

結論として、チャンピオンズリーグ決勝の無料放送・配信は行われない。試合の模様は、『WOWOW』が衛星放送『WOWOWプライム』とネット『WOWOWオンデマンド』で独占生中継する。その他、ネット『Leminoプレミアム』では6月1日(月)0:00からディレイ配信予定だ。

また、『WOWOW』は『ABEMA』と『Amazonプライムビデオ』にも「WOWSPO」としてサービスを提供。『ABEMA』および『Amazonプライムビデオ』経由で「WOWSPO」に加入することでも、CL決勝が視聴可能となる。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合 Leminoプレミアム

月額加入 1,540円(月額)

[初月無料] ・CLリーグフェーズ19試合

・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合

・CLラウンド16 2試合

・CL準々決勝2試合

・CL準決勝2試合

・CL決勝1試合

※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり