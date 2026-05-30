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Vitinha Zubimendi(C)Getty images
CL決勝PSGvsアーセナルはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Tsutomu Maeda

チャンピオンズリーグ(CL)2025-26決勝は無料放送される？ABEMAやAmazonプライムでも見られる？

チャンピオンズ リーグ
パリ・サンジェルマン
アーセナル
パリ・サンジェルマン 対 アーセナル

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(UCL)決勝、パリ・サンジェルマン(PSG)vsアーセナルの無料放送はある？ABEMAでもネット視聴する方法はある？

CL決勝はWOWOWで独占中継・ライブ配信
psg arsenal

WOWOW

チャンピオンズリーグ2025-26決勝

PSG対アーセナルは日本時間5/31(日)午前1時キックオフ！

WOWOWで独占中継・ライブ配信！

CL決勝を独占中継・ライブ配信

2025-26シーズンのチャンピオンズリーグ(CL)決勝が、日本時間5月31日(日)に行われる。

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本記事では、チャンピオンズリーグ決勝の無料放送の有無や、配信情報を紹介する。

チャンピオンズリーグ決勝の対戦カード・開始時刻

2025-26シーズンのチャンピオンズリーグ決勝では、パリ・サンジェルマン(PSG)とアーセナルがプスカシュ・アレーナ(ブダペスト／ハンガリー)で対戦。キックオフ日時は、日本時間2026年5月31日(日)午前1:00予定となっている。

ラウンド開始日時
(日本時間)		対戦カード会場
チャンピオンズリーグ2025-26
決勝		2026/5/31(日)
午前1:00		パリ・サンジェルマン
vs
アーセナル		プスカシュ・アレーナ
(ブダペスト／ハンガリー)

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チャンピオンズリーグ決勝は無料放送される？ABEMAは？

結論として、チャンピオンズリーグ決勝の無料放送・配信は行われない。試合の模様は、『WOWOW』が衛星放送『WOWOWプライム』とネット『WOWOWオンデマンド』で独占生中継する。その他、ネット『Leminoプレミアム』では6月1日(月)0:00からディレイ配信予定だ。

また、『WOWOW』は『ABEMA』と『Amazonプライムビデオ』にも「WOWSPO」としてサービスを提供。『ABEMA』および『Amazonプライムビデオ』経由で「WOWSPO」に加入することでも、CL決勝が視聴可能となる。

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チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入		1,540円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

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