2025-26シーズンのチャンピオンズリーグ(CL)決勝が、日本時間5月31日(日)に行われる。
本記事では、チャンピオンズリーグ決勝の無料放送の有無や、配信情報を紹介する。
チャンピオンズリーグ決勝の対戦カード・開始時刻
2025-26シーズンのチャンピオンズリーグ決勝では、パリ・サンジェルマン(PSG)とアーセナルがプスカシュ・アレーナ(ブダペスト／ハンガリー)で対戦。キックオフ日時は、日本時間2026年5月31日(日)午前1:00予定となっている。
|ラウンド
|開始日時
(日本時間)
|対戦カード
|会場
|チャンピオンズリーグ2025-26
決勝
|2026/5/31(日)
午前1:00
|パリ・サンジェルマン
vs
アーセナル
|プスカシュ・アレーナ
(ブダペスト／ハンガリー)
チャンピオンズリーグ決勝は無料放送される？ABEMAは？
結論として、チャンピオンズリーグ決勝の無料放送・配信は行われない。試合の模様は、『WOWOW』が衛星放送『WOWOWプライム』とネット『WOWOWオンデマンド』で独占生中継する。その他、ネット『Leminoプレミアム』では6月1日(月)0:00からディレイ配信予定だ。
また、『WOWOW』は『ABEMA』と『Amazonプライムビデオ』にも「WOWSPO」としてサービスを提供。『ABEMA』および『Amazonプライムビデオ』経由で「WOWSPO」に加入することでも、CL決勝が視聴可能となる。
チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
|Leminoプレミアム
月額加入
|1,540円(月額)
[初月無料]
|・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり