遠藤航が全体練習復帰間近に！リヴァプール新監督が明かす…昨季17ゴールのFWは「まだかなり時間がかかる」

リヴァプールMF遠藤航は、復帰に大きく近づいているようだ。





2023年8月にリヴァプールへ加入すると、初年度は公式戦43試合に出場してリーグカップ制覇に貢献した遠藤航。しかし、アルネ・スロット監督就任後は出場機会が大幅に減少し、さらに昨季は足首の負傷もあってわずか12試合の出場に留まっていた。その後FIFAワールドカップ2026を戦う日本代表メンバーに選出されたものの、ケガの影響で大会前に離脱。そのまま代表引退を発表している。





そんな33歳MFはすでにリヴァプールのプレシーズンに合流、アメリカでのプレシーズンツアーへの合流も発表されていた。そして、全体トレーニングへの復帰に近づいている模様。アンドニ・イラオラ新監督が会見で明かしている。





「現時点では選手によってケガの状況が異なる。（コナー・ブラッドリー、ウーゴ・エキティケ、ジョヴァンニ・レオーニの）ケガは非常に深刻なので、回復には数カ月を要している状況だね」





「その3人とは別に、ステファン（バイチェティッチ）とワタルはグループでのトレーニング復帰が近づいているよ。彼らはこのツアー中にトレーニングを開始する予定だ。おそらく完全な形ではなく、部分的にグループに合流する形になるだろう」





「他の3人については、もう少し待たなければならない。復帰の順番としては、レオーニが最も近いね。次にコナーとウーゴだ。ただ、後者2人は復帰までまだかなり時間がかかる。数カ月単位の話であり、まだ長期間離脱する見込みだ」





イラオラ監督は遠藤航とバイチェティッチの復帰が近いことを明かしつつ、昨季新加入で17ゴールを挙げたエキティケと下部組織出身右サイドバックのブラッドリーは長い期間離脱することを明言した。