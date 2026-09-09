ヴィニシウスへの大ブーイングに不満？モウリーニョ「ファンの反応にコメントする気はないが…」





レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、FWヴィニシウス・ジュニオールへのブーイングについて語った。





8日に行われたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ開幕節で、インテルと対戦したレアル・マドリー。14分にキリアン・エンバペのゴールで先制、23分にはフェデ・バルベルデがネットを揺らしてリードを広げたものの、常に劣勢を強いられGKティボー・クルトワが何度もチームを救う展開に。77分には1点差に詰め寄られたが、それでもリードを守りきって2-1で勝利を挙げている。





しかしこの試合で、本拠地サンティアゴ・ベルナベウに詰めかけた観客はヴィニシウスに対して容赦ないブーイングを浴びせ、88分に交代する際には強烈かつ辛辣な指笛を浴びせている。試合直後のインタビューで「ヴィニシウスは懸命に努力しており、敬意を払われるべきだ」と語っていたモウリーニョ監督は、会見で「今日の彼に浴びせられたブーイングは敬意を欠くものだったか？」と問われると、以下のように答えた。









「いや、そうは思わないが……。私はファンを批判したり、ファンについて語ったりはしない。あくまで監督として、そして彼との関係性について話している。彼を心からリスペクトしている」





「今、彼は最高の状態ではない。それは誰の目にも明らかだし、私もわかっている。しかし、彼自身が一番よくわかっている。試合ごとに勝負を決められるヴィニシウスになるべく、懸命に取り組んでいるんだ。まだ最高の状態にないからこそ、これまで以上にハードワークしているんだよ。チームとして守備のブロックを維持できなかった場面が何度かあったが、それは疲労によるものだ。ボールを保持したまま50mのスプリントを4回、5回、6回と繰り返しているのだから、簡単ではない」





「それでも、彼は試合を通じて非常に素晴らしい献身的な姿勢を見せてくれた。私はその点を高く評価している。今のヴィニシウスという選手に、私は大きな敬意を抱いている。そして、いつかその時は必ず来るだろう……彼が試合を決定づけ、勝利をもたらす瞬間がね」





また、エンバペへのブーイングに対しても「観客の反応についてコメントする気はない。今日はコメントしないし、ここにいる最後の日までコメントしないだろう。だが、彼が交代する時には私はキスをした。彼がチームのために尽くしてきたことに敬意を表すためにね」とし、ファンの反応への不満を伺わせている。

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