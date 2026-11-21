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【欧州・海外サッカー ニュース】レアル・マドリーは、ラ・リーガ第13節でセルタと対戦する。

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レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、出場停止が明けるFWヴィニシウス・ジュニオールについて言及した。

今季は開幕から苦しい状況が続き、レアル・マドリーでは公式戦12試合で1ゴールにとどまっているヴィニシウス。さらにラ・リーガ第8節ビジャレアル戦(1-0)では相手選手の髪の毛を引っ張る行為により、4試合の出場停止処分を受けていた。そしてヴィニシウスが不在の間、ヤン・ディオマンデら代わりに先発した選手の活躍もあり、チームは4連勝を達成した。

一方で、ヴィニシウスが11月のインターナショナルウィークでブラジル代表として2試合5ゴールと目覚ましい活躍を見せたこともあり、現地メディアの間では、出場停止が明ける26歳FWの起用法に注目が集まっている。そしてセルタ戦前の会見に出席したモウリーニョ監督は、以下のように言及した。

「先発だろうが、ベンチスタートだろうが、あるいはスタンドにいようが……そんなことはどうでもいい。全く重要ではない。奇妙な話だ。ほんの数週間前には、誰もがヴィニシウスをレアル・マドリー最大の問題であるかのように語っていた。ところが、シンガポールや日本との試合でゴールを決めた途端、今度はみんながヴィニシウスのことばかり話題にし、彼を起用すべきか否か、なぜ起用すべきなのか、あるいはすべきではないのかといった議論が止まらないね。少し過熱しすぎていると思う」

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「私が今、ヴィニシウスについて言っていることは、1週間前、2週間前、3週間前、4週間前、あるいは5週間前に言ったことと何ら変わらない。彼は素晴らしい選手であり、我々は彼を必要としている。我々はこれまでずっと彼をサポートしようと努めてきたし、これからもそうし続けるつもりだ」

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「このチームに特権を与えられた選手などいない。誰かを必ず起用しなければならないという決まりもない。ここにいるのは、チームのために、レアル・マドリーのために働く選手たちの集団だ」

「レアル・マドリーには厚みのある強力な戦力が必要だ。選手がケガをしても、代表戦から戻ってきて疲労していても、監督が頭を抱えるような状況であってはならない。レアル・マドリーには、多くの優れた選手が必要なんだ。本当に多くの優れた選手がね」

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さらにモウリーニョ監督は、「『彼はレギュラーだ』、『彼は控えだ』、『試合に出る』、『試合に出ない』……そんな話は無意味だ。ある日は控えで、次の日は先発、またある日は再び控え……そうやって入れ替わっていくものなのだからね」とし、以下のように続けている。

「それどころか、単なる“控え”という枠すら足りなくなるかもしれない。なぜなら23人を超える数の選手が加わろうとしており、そうなれば選手をスタンドに送らざるを得なくなる。これこそが、私がレアル・マドリーに望む姿だ。それは皆さんの仕事とは異なるし、ファンの抱く感情ともまた違うのだ。私は、素晴らしいシーズンを送るための可能性をもたらしてくれる選手たちを求めている。単に優秀な選手が11人いればいいというわけではない。もっと多くの選手が必要だ」