セリエ A
team-logoエラス・ヴェローナ
Stadio M. A. Bentegodi
team-logoパルマ
ヴェローナvsパルマを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
GOAL

【11月23日】ヴェローナvsパルマのテレビ放送・ネット配信予定｜セリエA第12節

【鈴木彩艶所属】セリエA2025-26第12節、エラス・ヴェローナ対パルマ・カルチョのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

日本時間2025年11月23日(日)に行われる2025-26シーズンのセリエA第12節で、鈴木彩艶が所属するパルマ・カルチョと、エラス・ヴェローナが対戦する。

本記事では、ヴェローナvsパルマの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ヴェローナvsパルマ｜試合日程・キックオフ時間

ヴェローナvsパルマは、日本時間11月23日(日)にヴェローナのホーム、スタディオ・マルカントニオ・ベンテゴティで開催される。

  • 大会：2025-26 セリエA 第11節
  • 日時：2025年11月23日(日)20:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：エラス・ヴェローナ vs パルマ・カルチョ1913
  • 会場：スタディオ・マルカントニオ・ベンテゴティ

ヴェローナvsパルマ｜放送・配信予定

セリエA第12節のヴェローナvsパルマは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ヴェローナvsパルマのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのセリエAは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

ヴェローナvsパルマ チーム情報

エラス・ヴェローナ vs パルマ 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • パオロ・ザネッティ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • カルロス・クエスタ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

VER
-直近成績

ゴールを許す
4/7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

PAR
-直近成績

ゴールを許す
6/8
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

VER

直近の 5 試合

PAR

3

勝利

1

Draw

1

Win

8

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

順位表

