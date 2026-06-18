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【W杯】アメリカvsオーストラリアはDAZNでライブ＆見逃し配信！7/20まで割引キャンペーン実施中
Yuta Tokuma

【6月20日】アメリカvsオーストラリアの地上波テレビ放送・ネット配信予定｜FIFAワールドカップ2026

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2026年6月20日(土)に開催されるFIFAワールドカップ グループD第2節、アメリカ対オーストラリアの地上波中継・BSテレビ放送・DAZNネット配信予定を紹介。

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FIFAワールドカップ2026・北中米大会は、日本時間2026年6月20日(土)に開催されるグループD組第2節で、開催国のアメリカとオーストラリアが対戦する。

【W杯グループD】アメリカvsオーストラリアはDAZNでライブ＆見逃し配信！期間限定で割引実施中今すぐ視聴

本記事では、FIFAワールドカップのアメリカvsオーストラリアの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

アメリカvsオーストラリア｜試合日程・キックオフ時間

グループリーグD組第2節のアメリカvsオーストラリアは、日本時間6月20日(土)にアメリカ・ワシントン州にあるシアトル・スタジアムで開催される。

  • 大会：FIFAワールドカップ2026 グループD組第2節
  • 日時：2026年6月20日(土)4:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：アメリカ vs オーストラリア
  • 会場：シアトル・スタジアム（ワシントン州シアトル）

FIFAワールドカップはDAZNで全試合配信！7/20まで視聴料割引キャンペーン実施中今すぐ視聴

アメリカvsオーストラリア｜地上波中継・BSテレビ放送・ネット配信

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NHK BSプレミアム4K生中継

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

FIFAワールドカップはDAZNで全試合配信！7/20まで視聴料割引キャンペーン実施中今すぐ視聴

アメリカvsオーストラリアのおすすめ視聴方法

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月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガなどの海外サッカー、明治安田Jリーグなど、年間を通してライブ＆見逃し視聴したい方はこの機会にチェックしてみよう。

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※DAZN SOCCERは年間プランのため、途中解約が不可
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