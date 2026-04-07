浦和、SNS上での選手に対する誹謗中傷に「批判の域を大きく超えた人権侵害で断じて容認しません」

浦和レッズはソーシャルメディアにおける誹謗中傷について声明を発表した。

直近の川崎フロンターレ戦で終盤に2得点を許し、2-3と逆転負けを喫した浦和。クラブによると、「一部選手のSNSアカウントに対し、選手本人およびその家族の人格を傷つける誹謗中傷のメッセージを確認」したとのことで、昨年9月より繰り返される事態について遺憾としている。

「どれほど悔しさや怒りをぶつけたとしても、選手・スタッフ個人、もしくはその家族の尊厳を傷つける行為は、批判の域を大きく超えた人権侵害であり、浦和レッズは断じてこれを容認しません。悪質と判断される投稿については、警察への通報および法的措置を含めた対応も辞さない構えです」

「あらためて申し上げますが、選手・スタッフが安心してプレーや活動に専念できる環境を守ることは、クラブとして何よりも重要であると考えております。同時に、応援してくださるファン・サポーターのみなさまに関しても、同様に人権が尊重され、選手・スタッフとの間に健全な関係が育まれていくべきと願っております。SNSを含めたコミュニケーションツールは、互いの思いをつなぐかけがえのない場であるからこそ、敬意と思いやりを持った言葉で向き合っていただけますよう、重ねてお願い申し上げます」