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【平良達郎出場】UFC328はU-NEXTで見放題ライブ配信！まずは31日間無料体験
Aoi Fujimiya

【UFC328】平良達郎vsジョシュア・ヴァンは何時から？試合開始予想時間・日程・放送配信予定まとめ

【UFC328】平良達郎vsジョシュア・ヴァンは何時から？試合開始予想時間・日程・対戦カードを紹介。

【5/10(日)】平良達郎出場予定！
ufc u-next

U-NEXT

UFC328はU-NEXTがライブ配信！

5月10日(日)午前6時～開催。平良達郎がジョシュア・ヴァンと対戦

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

U-NEXTで全試合ライブ＆見逃し配信平良達郎がUFC試合に出場

UFCフライ級注目カード「平良達郎 vs ジョシュア・ヴァン」が開催される。平良達郎にとって、タイトル挑戦戦線を占う重要な一戦となり、日本の格闘技ファンから大きな注目を集めている。

【平良達郎出場予定】UFC328はU-NEXTで見放題ライブ配信！まずは31日間無料体験今すぐ視聴

本記事では、平良達郎vsジョシュア・ヴァンの試合開始予想時間を紹介する。

平良達郎vsジョシュア・ヴァンは何時から？試合開始予想時間

「UFC 328」で行われる平良達郎vsジョシュア・ヴァンは、日本時間2026年5月10日(日)に開催される。注目のフライ級タイトルマッチとして組まれており、日本人ファイターの世界戦線を占う重要な一戦となる。

平良達郎戦はメインカード第2試合(コメインイベント)として実施予定。大会進行状況にも左右されるが、日本時間午前11:00前後のゴング開始が有力視されている。

メインカード終盤に組まれていることから、前の試合内容によって開始時間が前後する可能性もある。リアルタイムで観戦する場合は、やや早めの時間帯から視聴待機しておきたい。

項目内容
大会名UFC 328
対戦カード平良達郎 vs ジョシュア・ヴァン
試合日程2026年5月10日(日)
開始予想時間午前11:00前後
試合順メインカード第2試合(コメインイベント)

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UFC328の対戦カードは？

「UFC 328」は、日本時間2026年5月10日(日)に開催される大型ナンバーシリーズ大会。メインイベントではハムザト・チマエフとショーン・ストリックランドによるUFC世界ミドル級タイトルマッチが組まれており、コメインイベントでは平良達郎がジョシュア・ヴァンとUFC世界フライ級王座をかけて激突する。

今大会はダブルタイトルマッチを中心に、ヘビー級、ウェルター級、ライト級など各階級の注目カードが並ぶ豪華ラインナップ。日本人ファンにとっては、平良達郎が世界王座挑戦を迎える歴史的イベントとしても大きな注目を集めている。

アーリープレリムからメインカードまで全13試合が予定されており、日本時間では午前6:00頃からスタート。メインカードは午前10:00頃から開始予定となっている。

区分対戦カード階級
メインイベントハムザト・チマエフ vs ショーン・ストリックランドミドル級タイトルマッチ
コメインイベントジョシュア・ヴァン vs 平良達郎フライ級タイトルマッチ
メインカードアレクサンドル・ヴォルコフ vs ワルド・コルテス・アコスタヘビー級
メインカードショーン・ブレイディ vs ホアキン・バックリーウェルター級
メインカードキング・グリーン vs ジェレミー・スティーブンスライト級
プレリムアテバ・グーティエ vs オジー・ディアスミドル級
プレリムヨエル・アルバレス vs ヤロスラフ・アモソフウェルター級
プレリムグラント・ドーソン vs マテウシュ・レベツキライト級
プレリムジム・ミラー vs ジャレッド・ゴードンライト級
アーリープレリムロマン・コプィロフ vs マルコ・トゥリオミドル級
アーリープレリムパット・サバティーニ vs ウィリアム・ゴミスフェザー級
アーリープレリムバイサングル・ススルカエフ vs ジョーデン・サントスミドル級
アーリープレリムクレイトン・カーペンター vs ホセ・オチョアフライ級

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UFC328の放送・配信予定は？

「UFC 328」は、日本国内ではネット配信サービスを通じてライブ視聴が可能となっている。地上波テレビでの放送予定はなく、インターネット配信限定での中継となる。

メイン配信を担当するのは『U-NEXT』。今大会はナンバーシリーズながら追加PPV料金なしで視聴可能となっており、月額プラン内で全試合をライブ配信する。日本語実況・解説付きに加え、副音声版、英語版など複数チャンネルにも対応予定。ライブ終了後には見逃し配信も実施される。

また、『UFC Fight Pass』でもライブ配信を実施。プレミアムプラン加入者はメインカードを含む全試合を視聴可能となる一方、スタンダードプランではプレリムのみ視聴対象となるため注意したい。

なお、DAZN、ABEMA、スカパー！などでの配信予定は現時点で発表されていない。

配信サービス配信内容備考
U-NEXT全試合ライブ配信追加PPV料金なし／日本語実況対応／見逃し配信あり
UFC Fight Pass プレミアム全試合ライブ配信メインカード含む視聴可能
UFC Fight Pass スタンダードプレリムのみ配信メインカード視聴不可
地上波／DAZN／ABEMA配信予定なし現時点で未発表

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UFC328｜おすすめ視聴方法まとめ

前述の通り、UFC328は『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。UFC327も見放題作品の対象となっている。

『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】UFCライブ視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. UFC328を視聴するだけ

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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。