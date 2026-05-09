【UFC328】平良達郎vsジョシュア・ヴァンは何時から？試合開始予想時間・日程・放送配信予定まとめ

UFCフライ級注目カード「平良達郎 vs ジョシュア・ヴァン」が開催される。平良達郎にとって、タイトル挑戦戦線を占う重要な一戦となり、日本の格闘技ファンから大きな注目を集めている。

本記事では、平良達郎vsジョシュア・ヴァンの試合開始予想時間を紹介する。

平良達郎vsジョシュア・ヴァンは何時から？試合開始予想時間

「UFC 328」で行われる平良達郎vsジョシュア・ヴァンは、日本時間2026年5月10日(日)に開催される。注目のフライ級タイトルマッチとして組まれており、日本人ファイターの世界戦線を占う重要な一戦となる。

平良達郎戦はメインカード第2試合(コメインイベント)として実施予定。大会進行状況にも左右されるが、日本時間午前11:00前後のゴング開始が有力視されている。

メインカード終盤に組まれていることから、前の試合内容によって開始時間が前後する可能性もある。リアルタイムで観戦する場合は、やや早めの時間帯から視聴待機しておきたい。

項目 内容 大会名 UFC 328 対戦カード 平良達郎 vs ジョシュア・ヴァン 試合日程 2026年5月10日(日) 開始予想時間 午前11:00前後 試合順 メインカード第2試合(コメインイベント)

UFC328の対戦カードは？

「UFC 328」は、日本時間2026年5月10日(日)に開催される大型ナンバーシリーズ大会。メインイベントではハムザト・チマエフとショーン・ストリックランドによるUFC世界ミドル級タイトルマッチが組まれており、コメインイベントでは平良達郎がジョシュア・ヴァンとUFC世界フライ級王座をかけて激突する。

今大会はダブルタイトルマッチを中心に、ヘビー級、ウェルター級、ライト級など各階級の注目カードが並ぶ豪華ラインナップ。日本人ファンにとっては、平良達郎が世界王座挑戦を迎える歴史的イベントとしても大きな注目を集めている。

アーリープレリムからメインカードまで全13試合が予定されており、日本時間では午前6:00頃からスタート。メインカードは午前10:00頃から開始予定となっている。

区分 対戦カード 階級 メインイベント ハムザト・チマエフ vs ショーン・ストリックランド ミドル級タイトルマッチ コメインイベント ジョシュア・ヴァン vs 平良達郎 フライ級タイトルマッチ メインカード アレクサンドル・ヴォルコフ vs ワルド・コルテス・アコスタ ヘビー級 メインカード ショーン・ブレイディ vs ホアキン・バックリー ウェルター級 メインカード キング・グリーン vs ジェレミー・スティーブンス ライト級 プレリム アテバ・グーティエ vs オジー・ディアス ミドル級 プレリム ヨエル・アルバレス vs ヤロスラフ・アモソフ ウェルター級 プレリム グラント・ドーソン vs マテウシュ・レベツキ ライト級 プレリム ジム・ミラー vs ジャレッド・ゴードン ライト級 アーリープレリム ロマン・コプィロフ vs マルコ・トゥリオ ミドル級 アーリープレリム パット・サバティーニ vs ウィリアム・ゴミス フェザー級 アーリープレリム バイサングル・ススルカエフ vs ジョーデン・サントス ミドル級 アーリープレリム クレイトン・カーペンター vs ホセ・オチョア フライ級

UFC328の放送・配信予定は？

「UFC 328」は、日本国内ではネット配信サービスを通じてライブ視聴が可能となっている。地上波テレビでの放送予定はなく、インターネット配信限定での中継となる。

メイン配信を担当するのは『U-NEXT』。今大会はナンバーシリーズながら追加PPV料金なしで視聴可能となっており、月額プラン内で全試合をライブ配信する。日本語実況・解説付きに加え、副音声版、英語版など複数チャンネルにも対応予定。ライブ終了後には見逃し配信も実施される。

また、『UFC Fight Pass』でもライブ配信を実施。プレミアムプラン加入者はメインカードを含む全試合を視聴可能となる一方、スタンダードプランではプレリムのみ視聴対象となるため注意したい。

なお、DAZN、ABEMA、スカパー！などでの配信予定は現時点で発表されていない。

配信サービス 配信内容 備考 U-NEXT 全試合ライブ配信 追加PPV料金なし／日本語実況対応／見逃し配信あり UFC Fight Pass プレミアム 全試合ライブ配信 メインカード含む視聴可能 UFC Fight Pass スタンダード プレリムのみ配信 メインカード視聴不可 地上波／DAZN／ABEMA 配信予定なし 現時点で未発表

UFC328｜おすすめ視聴方法まとめ

前述の通り、UFC328は『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。UFC327も見放題作品の対象となっている。

『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。