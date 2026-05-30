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【朝倉海・鶴屋怜出場】UFCファイトナイト・マカオはU-NEXTで見放題ライブ配信！まずは31日間無料体験
Yuta Tokuma

【5月30日】UFCファイトナイト・マカオを見るには？配信はPPV？

「UFCファイトナイト・マカオ」の配信はPPV？視聴方法を紹介。

【5/30(土)】朝倉海出場予定！
ufc macao main 20260530

U-NEXT

UFCファイトナイトマカオはU-NEXTがライブ配信！

5月30日(土)17時～開催。朝倉海、鶴屋怜らが出場へ！

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

総合格闘技イベント、UFCファイトナイト・マカオが5月30日(土)に開催される。

【朝倉海・鶴屋怜出場予定】5/30開催のUFCファイトナイト・マカオはU-NEXTで見放題ライブ配信！無料体験で視聴

朝倉海と鶴屋怜が出場するUFCファイトナイト・マカオの視聴方法について紹介する。

UFCファイトナイト・マカオの試合日程は？

『UFCファイトナイト：ソン vs. フィゲイレード』は、2026年5月30日(土)に中国・マカオのギャラクシー・アリーナで開催される。

プレリムは日本時間17:00開始予定、メインカードは日本時間20:00開始予定だ。

プレリムでは鶴屋怜が第4試合、メインカードでは朝倉海が第3試合に出場する。

項目内容
大会名UFCファイトナイト：ソン vs. フィゲイレード
開催日2026年5月30日(土)
開催地ギャラクシー・アリーナ(中国・マカオ)
プレリム開始時間日本時間17:00予定
メインカード開始時間日本時間20:00予定
注目日本人選手朝倉海、鶴屋怜

対戦カード

メインカード(日本時間20:00開始予定)

試合順階級対戦カード
メインイベントバンタム級ソン・ヤドン vs デイヴソン・フィゲイレード
セミメインライトヘビー級ジャン・ミンヤン vs アロンゾ・メニフィールド
第4試合ヘビー級セルゲイ・パブロビッチ vs タリソン・テイシェイラ
第3試合バンタム級朝倉海 vs キャメロン・スモザーマン
第2試合ウェルター級ムスリム・サリコフ vs ジェイク・マシューズ
第1試合フライ級アレックス・ペレス vs ス・ムダルジ

プレリム(日本時間17:00開始予定)

試合順階級対戦カード
第7試合ミドル級イ・イサク vs ルイス・フェリペ・ディアス
第6試合ウェルター級ディン・モン vs ジョゼ・エンリケ
第5試合バンタム級アオリ・チロン vs コーディ・ハドン
第4試合バンタム級鶴屋怜 vs ルイス・グルレー
第3試合女子ストロー級アンジェラ・ヒル vs ジャン・シャンナン
第2試合フェザー級チュ・カンジェ vs ラモン・タヴェラス
第1試合女子ストロー級ロマ・ルックブンミー vs ジャケリニ・アモリン

【朝倉海・鶴屋怜出場予定】5/30開催のUFCファイトナイト・マカオはU-NEXTで見放題ライブ配信！無料体験で視聴

UFCファイトナイト・マカオ｜放送・配信予定

「UFCファイトナイト・マカオ」は、ネット『U-NEXT』と『UFCファイトパス』でライブ＆見逃し配信を予定している。

大会テレビ放送ネット配信
UFCファイトナイト・マカオ-

※放送・配信時間は変更となる可能性があります。最新情報はU-NEXT公式サイトおよびUFC公式サイトをご確認ください。

配信はPPV？

『U-NEXT』ではUFC全大会をライブ配信。月額見放題プランで視聴可能となっており、PPV配信ではない。したがって追加料金なしで視聴することができる。

31日間無料トライアルにも対応している。

【朝倉海・鶴屋怜出場予定】5/30開催のUFCファイトナイト・マカオはU-NEXTで見放題ライブ配信！無料体験で視聴

UFCファイトナイト・マカオのおすすめ視聴方法

前述の通り、UFCファイトナイト・マカオは『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。UFCファイトナイト・マカオも見放題作品の対象となっている。

『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】UFCライブ視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. UFCファイトナイト・マカオ視聴するだけ

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXT公式サイトでご確認ください。