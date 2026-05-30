【5月30日】UFCファイトナイト・マカオを見るには？配信はPPV？

総合格闘技イベント、UFCファイトナイト・マカオが5月30日(土)に開催される。

朝倉海と鶴屋怜が出場するUFCファイトナイト・マカオの視聴方法について紹介する。

UFCファイトナイト・マカオの試合日程は？

『UFCファイトナイト：ソン vs. フィゲイレード』は、2026年5月30日(土)に中国・マカオのギャラクシー・アリーナで開催される。

プレリムは日本時間17:00開始予定、メインカードは日本時間20:00開始予定だ。

プレリムでは鶴屋怜が第4試合、メインカードでは朝倉海が第3試合に出場する。

項目 内容 大会名 UFCファイトナイト：ソン vs. フィゲイレード 開催日 2026年5月30日(土) 開催地 ギャラクシー・アリーナ(中国・マカオ) プレリム開始時間 日本時間17:00予定 メインカード開始時間 日本時間20:00予定 注目日本人選手 朝倉海、鶴屋怜

対戦カード

メインカード(日本時間20:00開始予定)

試合順 階級 対戦カード メインイベント バンタム級 ソン・ヤドン vs デイヴソン・フィゲイレード セミメイン ライトヘビー級 ジャン・ミンヤン vs アロンゾ・メニフィールド 第4試合 ヘビー級 セルゲイ・パブロビッチ vs タリソン・テイシェイラ 第3試合 バンタム級 朝倉海 vs キャメロン・スモザーマン 第2試合 ウェルター級 ムスリム・サリコフ vs ジェイク・マシューズ 第1試合 フライ級 アレックス・ペレス vs ス・ムダルジ

プレリム(日本時間17:00開始予定)

試合順 階級 対戦カード 第7試合 ミドル級 イ・イサク vs ルイス・フェリペ・ディアス 第6試合 ウェルター級 ディン・モン vs ジョゼ・エンリケ 第5試合 バンタム級 アオリ・チロン vs コーディ・ハドン 第4試合 バンタム級 鶴屋怜 vs ルイス・グルレー 第3試合 女子ストロー級 アンジェラ・ヒル vs ジャン・シャンナン 第2試合 フェザー級 チュ・カンジェ vs ラモン・タヴェラス 第1試合 女子ストロー級 ロマ・ルックブンミー vs ジャケリニ・アモリン

UFCファイトナイト・マカオ｜放送・配信予定

「UFCファイトナイト・マカオ」は、ネット『U-NEXT』と『UFCファイトパス』でライブ＆見逃し配信を予定している。

大会 テレビ放送 ネット配信 UFCファイトナイト・マカオ - U-NEXT (31日間無料トライアルあり)

UFCファイトパス

※放送・配信時間は変更となる可能性があります。最新情報はU-NEXT公式サイトおよびUFC公式サイトをご確認ください。

配信はPPV？

『U-NEXT』ではUFC全大会をライブ配信。月額見放題プランで視聴可能となっており、PPV配信ではない。したがって追加料金なしで視聴することができる。

31日間無料トライアルにも対応している。

UFCファイトナイト・マカオのおすすめ視聴方法

前述の通り、UFCファイトナイト・マカオは『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。UFCファイトナイト・マカオも見放題作品の対象となっている。

『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXT公式サイトでご確認ください。