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McGregor　ufc(C)Getty Images
【UFC】マクレガーvsホロウェイはU-NEXTで見放題ライブ配信！まずは無料体験
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コナー・マクレガー UFC最新試合のテレビ放送・ネット配信予定

コナー・マクレガーの最新の試合のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

【7/12(日)】コナー・マクレガー出場予定！
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『UFC 329：マクレガー vs. ホロウェイ 2』がU-NEXTでライブ配信！

マクレガー5年ぶりの復帰戦！

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コナー・マクレガーの最新の試合はいつになるのか。

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本記事では、マクレガーが次に迎える重要な戦いのテレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

マクレガーの次の試合はいつ？

復帰するコナー・マクレガーが次に迎える戦いは、マックス・ホロウェイとの再戦だ。マクレガーにとっては5年ぶりのオクタゴン復帰で注目の一戦となる。

2013年8月に両者は『UFC Fight Night』で対戦しており、その時はマクレガーが判定勝利した。そして、今回は13年ぶりの再戦となり、UFC 329のメインイベントとして現地時間2026年7月11日(土)、日本時間では7月12日(日)に開催される。

会場はアメリカ・ネバダ州ラスベガスのT-Mobileアリーナ。試合はウェルター級の170ポンド(約77.1kg)契約で実施。マクレガーは、UFC史上3人目の2階級制覇王者でUFC史上初の2階級同時王者で、復帰後注目の戦いとなる。

項目内容
大会UFC 329
対戦カードコナー・マクレガーvsマックス・ホロウェイ
開催日(日本時間)2026年7月12日(日)
アーリープレリム6:00開始予定
プレリム8:00開始予定
メインカード10:00開始予定
試合順メインイベント
会場T-Mobileアリーナ(アメリカ・ラスベガス)
階級ウェルター級(170ポンド／約77.1kg)

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マクレガーの試合のテレビ放送予定は？

日本時間2026年7月12日(日)に開催される>マクレガーvsホロウェイは、『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』でライブ配信される予定だ。

U-NEXTでは、見放題プラン(31日間無料トライアルあり)に登録していれば、追加料金無しで視聴可能。

UFC公式の動画配信サービス『UFC Fight Pass』では、月額2,699円(税込)のプレミアムプランに加入することで視聴できる。

配信サービスライブ配信料金・無料期間主な特徴
U-NEXT全試合ライブ配信月額料金内・追加PPVなし
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UFC Fight Pass全試合ライブ配信プレミアムプラン
月額2,699円(税込)		UFCやPRIDE、WECなどの過去試合アーカイブも視聴可能

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UFC329 マクレガーvsホロウェイ｜おすすめ視聴方法まとめ

前述の通り、UFC329 マクレガーvsホロウェイは『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。

『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

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※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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