コナー・マクレガー UFC最新試合のテレビ放送・ネット配信予定

コナー・マクレガーの最新の試合はいつになるのか。
本記事では、マクレガーが次に迎える重要な戦いのテレビ放送・ネット配信予定について紹介する。
マクレガーの次の試合はいつ？
復帰するコナー・マクレガーが次に迎える戦いは、マックス・ホロウェイとの再戦だ。マクレガーにとっては5年ぶりのオクタゴン復帰で注目の一戦となる。
2013年8月に両者は『UFC Fight Night』で対戦しており、その時はマクレガーが判定勝利した。そして、今回は13年ぶりの再戦となり、UFC 329のメインイベントとして現地時間2026年7月11日(土)、日本時間では7月12日(日)に開催される。
会場はアメリカ・ネバダ州ラスベガスのT-Mobileアリーナ。試合はウェルター級の170ポンド(約77.1kg)契約で実施。マクレガーは、UFC史上3人目の2階級制覇王者でUFC史上初の2階級同時王者で、復帰後注目の戦いとなる。
|項目
|内容
|大会
|UFC 329
|対戦カード
|コナー・マクレガーvsマックス・ホロウェイ
|開催日(日本時間)
|2026年7月12日(日)
|アーリープレリム
|6:00開始予定
|プレリム
|8:00開始予定
|メインカード
|10:00開始予定
|試合順
|メインイベント
|会場
|T-Mobileアリーナ(アメリカ・ラスベガス)
|階級
|ウェルター級(170ポンド／約77.1kg)
マクレガーの試合のテレビ放送予定は？
日本時間2026年7月12日(日)に開催される>マクレガーvsホロウェイは、『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』でライブ配信される予定だ。U-NEXTでは、見放題プラン(31日間無料トライアルあり)に登録していれば、追加料金無しで視聴可能。
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|配信サービス
|ライブ配信
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|主な特徴
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|日本語実況・解説、追いかけ再生、見逃し配信に対応
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※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。