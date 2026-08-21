U-21 Jリーグとは？いつまで？参加資格・ルール・レギュレーション

2026-27シーズンより新設されたU-21 Jリーグ。プロ選手としての可能性を高めるための重要な期間である19歳から21歳の選手を対象とした同大会は、いつ開幕し、どのようなレギュレーションで開催されるのだろうか。

本記事では、U-21 Jリーグの開催時期やレギュレーションなどを紹介する。

2026/27 U-21 Jリーグの開催スケジュールは？

今季から開催されるU-21 Jリーグは、8月22日(土)に開幕する。その後、ウインターブレイクをはさんで、4月第3週頃にプレーオフラウンド決勝が行われる予定だ。

■2026/27 U-21 Jリーグの大会日程

開幕日 休息期間 閉幕日 2026年8月22日(土)～23日(日) 2026年12月21日(月)～2027年2月12日(金) 2027年4月16日(土)or17日(日)

2026/27 U-21 Jリーグのレギュレーションは？

■出場クラブ

今季のU-21 Jリーグには、11クラブが出場する。出場する11クラブとグループ分けは以下の通り。

EAST WEST 浦和レッズ 名古屋グランパス FC東京 ガンバ大阪 東京ヴェルディ ヴィッセル神戸 川崎フロンターレ ファジアーノ岡山 清水エスパルス V・ファーレン長崎 ジュビロ磐田 -

■大会方式

各クラブは東西リーグラウンドでホーム＆アウェーの10試合をプレー。また、交流戦ラウンドで他グループの5クラブとホーム、もしくはアウェーで5試合を戦う。両ラウンドの結果を基に、各グループの上位5クラブがプレーオフラウンドに進出する。

プレーオフラウンドでは、各グループの1位と2位は準決勝（ホーム＆アウェー）に進み、勝者は決勝戦、敗者は3位戦へ。3位～5位のクラブは他グループの同順位のクラブとホーム＆アウェーで対戦し、最終順位を決定する。

■大会レギュレーション

各チームのエントリー上限は18名とし、交代枠は明治安田Jリーグとは異なり、上限7名に定められている。外国籍枠は3名で、Jリーグ提携国の国籍を有する選手は外国籍選手としては取り扱われない。

また、U-21 Jリーグでは、オリンピックの男子サッカー競技で採用されているオーバーエイジ（OA）枠が適応される。OA枠は、年齢制限なしのOA枠、22歳～24歳を対象とするU-24 OA枠の2種類からなる。初年度となる今シーズンのU-21 Jリーグでは、推奨基準と必須基準が設けられており、基準は以下の通りとなる。

推奨基準：OA 3名まで＋U-24 OA 4名まで（各クラブはこの基準を目指してチーム編成を行う）

必須基準：OA 6名まで＋U-24 OA 4名まで（必ず満たさなければならない基準）※推奨基準に満たない試合において、当該チームはU-21選手の先発4名を義務

2026/27 U-21 JリーグはDAZNで全試合配信！

U-21 Jリーグは、明治安田Jリーグ同様に『DAZN』で全試合をライブ配信の予定だ。

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